Europcar es la marca de renta de autos mejor evaluada de México en Trustpilot

La plataforma internacional de reseñas muestra una brecha de más de tres puntos entre la arrendadora líder y el resto de las marcas que operan en el país. ” — Antonio Luis Llinas Oñate

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, July 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- La plataforma internacional de reseñas muestra una brecha de más de tres puntos entre la arrendadora líder y el resto de las marcas que operan en el país.

Elegir con quién rentar un auto en México dejó de ser una decisión de precio. Cada vez más viajeros, nacionales y extranjeros, consultan plataformas de reseñas antes de reservar, y una de las más influyentes a nivel mundial es Trustpilot, el sitio danés donde los clientes califican su experiencia real con las empresas, sin filtros y sin posibilidad de que las marcas paguen por ocultar opiniones negativas.

Una revisión de los perfiles de las principales arrendadoras con operación en México arroja un resultado contundente: Europcar México encabeza la tabla con una calificación de 4.7 sobre 5, la única del sector que alcanza el rango de "Excelente" dentro de la plataforma. El segundo lugar, Budget México, se ubica en 3.3, más de un punto abajo. A partir de ahí, las calificaciones caen de forma pronunciada.

Marca

Calificación en Trustpilot

Europcar México 4.7 ★

Budget México 3.3 ★

Alamo México 2.2 ★

Hertz México 1.2 ★

Mex Rent a Car 1.2 ★

Avis México Sin calificación disponible

La diferencia no es menor si se considera el contexto. La renta de autos en México arrastra desde hace años una reputación complicada entre turistas internacionales, alimentada por quejas recurrentes sobre cargos no anticipados y seguros que se agregan en mostrador. Que una marca del sector logre sostener una calificación cercana al máximo, construida con reseñas de clientes reales, resulta poco habitual en esta industria a nivel global.

Al revisar las opiniones que sostienen la calificación de Europcar México, hay patrones que se repiten. Los clientes destacan el trato del personal en mostrador, la rapidez en la entrega y devolución de los vehículos, y un detalle que aparece una y otra vez: el seguro básico ya viene incluido en el precio mostrado desde la reserva, de modo que la tarifa que el cliente ve en línea es la que termina pagando. Varias reseñas mencionan también que la empresa documenta con fotografías el estado del vehículo al momento de la entrega y envía el registro por correo al cliente, una práctica que reduce disputas al devolver el auto.

En el extremo opuesto de la tabla, las calificaciones de 1.2 reflejan el tipo de quejas que han dañado la imagen del sector: cobros distintos a los cotizados, depósitos elevados y procesos de reembolso lentos.

Para el viajero, la lectura práctica es simple. Las calificaciones de Trustpilot no las escribe la industria, las escriben los clientes. Y en el caso de la renta de autos en México, hoy dibujan un mercado donde la distancia entre la mejor opción y el resto es demasiado amplia como para ignorarla.



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