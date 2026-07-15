De la teoría a la práctica: las tecnologías que ya están transformando la salud en la región

Meditech 2026

Meditech 2026 reunirá del 28 al 31 de julio las últimas innovaciones en salud digital, robótica e IA que ya están transformando hospitales en Colombia.

Meditech, más que una exhibición, es un espacio donde los visitantes comprenden cómo estas soluciones transforman la atención y la toma de decisiones clínicas” — Ana Garibello, jefe de Proyecto de Meditech en Corferias.

BOGOTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA, July 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Durante años, los congresos médicos anunciaron que la digitalización impulsaría la atención y los sistemas de salud. En 2026, esa etapa terminó. Los hospitales de América Latina están haciendo inversiones concretas para llevar la tecnología médica de los planes de modernización directamente a las salas de urgencias y quirófanos. Ese salto hacia la implementación real es el protagonista de la novena edición de Meditech, que abre sus puertas del 28 al 31 de julio en Corferias.

Hoy un hospital de pediatría en Colombia enfrenta una paradoja: cada vez nacen menos niños. Según el Dane en 2025 el país tuvo 20.000 partos menos que el año anterior. “Al mismo tiempo, el adulto mayor que antes fallecía a los 63 años hoy la esperanza de vida está en los 79 años y vive con hipertensión, con diabetes, con enfermedades crónicas que requieren seguimiento permanente. Los hospitales deben hacer una lectura de este contexto para generar su infraestructura”, señaló Juan Carlos Giraldo, Director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC).

"El centro de cualquier sistema de salud no es la institución, es la persona. Y hoy esa persona se mueve por un ecosistema de opciones: atención ambulatoria, domiciliaria, telemedicina, monitoreo remoto. Todas esas herramientas ya existen. Lo que debemos entender es cómo integrarlas”, finaliza el doctor Giraldo.

Para cumplir estos retos desde la adopción tecnológica, la agenda de Meditech 2026 evidenciará algunas herramientas ya están operando en el sistema de salud.

Interoperabilidad en tiempo real. Plataformas en la nube permiten que un especialista en urgencias acceda instantáneamente a los exámenes que un paciente se realizó hace un año en otra ciudad. Eso acelera el diagnóstico, elimina la repetición de pruebas y reduce el gasto de bolsillo del paciente.

Internet de las Cosas Médicas (IoMT). Parches biométricos y monitores de infusión conectados alertan a las centrales de enfermería sobre una posible descompensación horas antes de que el paciente presente síntomas, convirtiendo las UCI en centros de prevención predictiva.

Robótica quirúrgica. Los brazos robóticos y los sistemas de navegación guiados por imagen están permitiendo cirugías ortopédicas y neurológicas mínimamente invasivas que reducen los tiempos de recuperación de semanas a días, liberando camas con mayor rapidez.

Para que los directivos conozcan de primera mano las últimas innovaciones que se traen para el sector, Meditech cuenta con la Arena CEATH, un espacio dedicado al conocimiento y la innovación, donde los finalistas de Estrella CEATH presentarán, en formato de pitch, sus más recientes desarrollos, tecnologías y soluciones para el sector salud.

En esta edición, 28 empresas expositoras postularon 36 productos y/o servicios innovadores, de los cuales serán seleccionados 9 finalistas distribuidos en las categorías Innovación, Sostenibilidad y Calidad. Durante la feria, los finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas ante visitantes y expertos del sector en la Arena CEATH, promoviendo el intercambio de conocimiento y la visibilidad de las innovaciones más destacadas.

Además de competir por el reconocimiento del jurado en sus respectivas categorías, los finalistas concursarán por el “Reconocimiento del Público”, un galardón que será otorgado por votación de los asistentes, destacando la solución que genere mayor impacto e interés entre los visitantes de la feria.

"Leer sobre un equipo médico en un catálogo es muy distinto a verlo integrado y funcionando en un entorno real. Con el respaldo de Messe Düsseldorf, Meditech no es una exhibición estática — es el espacio donde los visitantes pueden ver cómo interactúa el médico con las pantallas, cómo fluyen los datos y cómo la tecnología actúa en milisegundos durante una crisis clínica", indicó Ana Garibello, Jefe de Proyecto de Meditech en Corferias.

Tomadores de decisión, administradores y personal médico pueden realizar su registro en feriameditech.com.

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