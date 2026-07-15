Erik M. Pelton & Associates lanza TMarcas.com, un recurso sobre marcas registradas dirigido a emprendedores hispanos

Over 5,000 successfully registered trademarks for clients since 1999.

El bufete anuncia que la abogada asociada Denisse García participará en el Simposio de Negocios de Irvine, California.

FALLS CHURCH, VA, UNITED STATES, July 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Erik M. Pelton & Associates, PLLC (EMP&A), un bufete especializado en marcas registradas ha anunciado hoy el lanzamiento de TMarcas.com , una nueva página web en español diseñada para ayudar a los hispanos a proteger sus marcas mediante el registro de marcas en Estados Unidos. La nueva página ofrece recursos educativos en español y acceso a los servicios de registro de marcas de la firma a una tarifa fija.“El idioma nunca debería ser una barrera para proteger una marca," afirmó Erik Pelton, fundador de EMP&A y antiguo abogado examinador de marcas de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). "TMarcas.com nos permite atender a los emprendedores hispanohablantes con orientación clara, tarifas fijas transparentes y asistencia jurídica personalizada, ayudando así a más empresarios a proteger las marcas que han construido con tanto esfuerzo”.TMarcas.com ofrece recursos en español sobre el proceso de registro de marcas en Estados Unidos, incluyendo orientación sobre cómo buscar, presentar y mantener una marca federal, así como consultas gratuitas con un abogado que habla español.Coincidiendo con el lanzamiento, EMP&A también anunció que la abogada asociada de rango superior Denisse García participará como ponente en el Simposio de Negocios, una conferencia para emprendedores hispanos que tendrá lugar los días 17 y 18 de julio de 2026 en Irvine, California. García les explicará a los asistentes los fundamentos de las marcas registradas para pequeñas empresas, incluyendo cómo seleccionar marcas que se pueden proteger, evitar errores comunes en la elección del nombre y comprender el proceso de registro de marcas.García, cuya lengua materna es el español y quien está habilitada para ejercer en Pensilvania y Uruguay, es miembro de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos (HNBA) y de la Asociación de Abogados Hispanos del Distrito de Columbia (HBA-DC).“Muchos emprendedores crean negocios increíbles antes de darse cuenta de que su marca podría no estar protegida legalmente”, afirmó García. “Me hace mucha ilusión compartir consejos prácticos y en un lenguaje sencillo que los propietarios de empresas puedan poner en práctica de inmediato”.Acerca de Erik M. Pelton & Associates, PLLCErik M. Pelton & Associates, PLLC es un bufete especializado en marcas registradas con sede en Falls Church, Virginia. Desde 1999, el bufete ha ayudado a empresas de todo el mundo a conseguir más de 5000 registros de marcas. Su fundador, Erik Pelton, es un antiguo abogado examinador de marcas de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), y el bufete ha obtenido más de 300 valoraciones de cinco estrellas por parte de sus clientes. EMP&A se compromete a hacer accesible la protección de las marcas mediante tarifas fijas transparentes y asesoramiento jurídico personalizado. “Making Trademarks Bloom Since 1999” (Hacemos florecer las marcas desde 1999).Contacto para los medios de comunicación: [Nombre de la persona de contacto para los medios de comunicación]Erik M. Pelton & Associates, PLLC 111 Park Place, Falls Church, VA 22046 703-525-8009 | info@erikpelton.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.