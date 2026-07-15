BGFI Bank pose les fondations de la prochaine génération de services bancaires digitaux en Afrique avec SBS

LIBREVILLE, GABON, July 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Le Groupe BGFI Bank, l'un des premiers groupes financiers du continent africain, déjà client de la solution SBS Core Amplitude, renouvelle son partenariat stratégique avec SBS à travers la SBS Digital Banking Suite (DBS). Cet accord soutient l'exécution de BGFI 30 (2026–2030), le plan stratégique du Groupe qui fait de la performance, de l'agilité et de la digitalisation les moteurs de sa prochaine phase de croissance.

Plutôt que de moderniser ses services bancaires digitaux marché par marché, le Groupe BGFI Bank adopte une approche Groupe via BGFI Services, son entité technologique centrale. En établissant une fondation digitale commune à l'ensemble de ses filiales, le Groupe entend accélérer l'innovation, améliorer l'efficacité opérationnelle et offrir des expériences bancaires digitales plus cohérentes, tout en préservant la flexibilité qu'exigent les marchés locaux.

Le déploiement débutera sur deux filiales pilotes avant de s'étendre progressivement à l'ensemble du réseau du Groupe BGFI Bank en Afrique et en Europe. Cette approche par phases permet au Groupe de valider, d'industrialiser et de faire évoluer en continu ses capacités digitales via un modèle opérationnel commun, réduisant les duplications et accélérant le déploiement de nouveaux services à l'échelle du Groupe.

Au cœur de cette transformation, la SBS Digital Banking Suite : une plateforme bancaire digitale connectée et composable, qui permet aux banques de moderniser progressivement l'expérience client tout en s'appuyant sur leurs socles existants. En combinant canaux digitaux, capacités bancaires, données, intelligence artificielle et connectivité au cœur de métier, DBS aide les institutions financières à accélérer l'innovation, à réduire le coût et la complexité du changement.

Pour le Groupe BGFI Bank, cette plateforme constitue un levier de croissance à long terme : elle permet au Groupe de renforcer l'engagement client, d'industrialiser ses capacités digitales à travers ses filiales et de répondre plus rapidement aux évolutions des attentes clients et aux opportunités de marché.

« Le renouvellement de notre partenariat avec SBS est une étape stratégique dans l'exécution de notre plan BGFI 30. Au-delà de la modernisation des canaux digitaux, nous construisons une fondation digitale commune qui permet à notre Groupe d'innover plus vite, d'opérer plus efficacement et de délivrer des expériences bancaires cohérentes et de qualité sur l'ensemble de nos marchés, » a déclaré Henri-Claude OYIMA, Président Directeur Général, BGFI Holding Corporation.

« Le Groupe BGFI Bank démontre comment les grands groupes bancaires peuvent conduire leur transformation digitale à grande échelle sans multiplier la complexité. En établissant une fondation digitale commune, le Groupe crée les conditions nécessaires pour accélérer l'innovation, renforcer l'efficacité opérationnelle et faire évoluer en continu l'expérience client à travers son réseau. Nous sommes fiers d'accompagner le Groupe BGFI Bank dans cette démarche, » a complété Hassan Nasser, Deputy General Manager, Digital Engagement, SBS

À propos de SBS

SBS est un éditeur de logiciels mondial qui accompagne les banques et les acteurs des services financiers dans leur transformation digitale à l'ère de l'intelligence artificielle. Partenaire de confiance de plus de 1 500 institutions financières et établissements de crédit dans 80 pays, dont Santander, Société Générale, BNP Paribas, Groupe BPCE, Crédit Agricole, La Banque Postale, HSBC, Attijariwafa Bank, Nationwide, NextGear Capital, Mercedes-Benz et Toyota FS, SBS allie plus de 50 ans d'expertise bancaire à une gamme de solutions primées, conçues pour l'ère de l'IA. Son architecture composable couvre l'ensemble des grandes fonctions bancaires : core banking, crédit, paiements, conformité, open banking et financement d'actifs.

Avec ses 2 800 collaborateurs répartis dans 50 bureaux à travers le monde, SBS est reconnue comme l'un des huit premiers éditeurs mondiaux de solutions de core banking par Everest Group (2026), Strong Performer dans le Forrester Wave : Digital Banking Engagement Platforms (2026), Leader dans le SPARK Matrix des plateformes de banque digitale (2025), Top 10 des fintechs européennes selon IDC (2025), Leader dans l'Omdia Universe : Digital Banking Platforms (2024), et Leader dans l'Everest Group Banking Customer Experience Orchestration PEAK Matrix (2024).

SBS fait partie de 74Software, aux côtés d'Axway, formant ainsi un groupe logiciel international. Son siège social est à Paris, en France.



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