Batterieloser E-Ink-Magnet VidaBay Snap vorgestellt: NFC-Tippen zum Aktualisieren, dauerhafte Anzeige ohne Strom

Foto schießen, per Tipp übertragen, Erinnerung teilen VidaBay E-Ink-Bildmagnet im Polaroid-Stil

Passives elektronisches Polaroid: Batterieloser VidaBay Snap mit E-Ink-Display, NFC-Aktualisierung und null Ruhestromverbrauch – für Zuhause, Büro und Handel.

BERLIN, BERLIN, GERMANY, July 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Das Consumer-Electronics-Unternehmen VidaBay hat einen neuen smarten Kühlschrankmagneten namens Snap vorgestellt. Das Gerät nutzt das E-Ink-Display der Spectra-3100-Serie von E Ink, kommt komplett ohne eingebaute Batterie aus und aktualisiert sein Bild per NFC-Tippen mit dem Smartphone. Nach der Aktualisierung bleibt das Display vollständig stromlos – kein Ladegerät wird benötigt.Passiver NFC-Antrieb, bedienungsfreiDas Kernmerkmal des VidaBay Snap liegt im völligen Verzicht auf eine eingebaute Batterie. Die für Datenübertragung und Bildaktualisierung benötigte Energie wird ausschließlich durch die Induktion beim kurzen NFC-Kontakt mit dem Smartphone gewonnen. Im Ruhezustand liegt der Stromverbrauch bei null.Die Bedienung ist denkbar einfach: Offizielle VidaBay-App öffnen, Foto auswählen, Smartphone an den Magnet halten – und innerhalb weniger Sekunden ist das Bild aktualisiert. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften von E-Ink-Tinte benötigt das Display nach der Aktualisierung keinen weiteren Strom, um das Bild zu halten. Optisch ähnelt es einem echten Fotoabzug: weich, blendfrei und ohne die bei LCD-Bildschirmen übliche visuelle Ermüdung.Vielfältige Einsatzbereiche: Haushalt, Büro und HandelSeit Markteinführung hat der Snap bereits Zehntausende Haushalte und Büroräume weltweit erreicht – die tatsächlichen Anwendungsfälle gehen weit über die ursprüngliche Produktpositionierung hinaus.Privatanwender nutzen ihn hauptsächlich zur Darstellung von Kinderzeichnungen, Haustierfotos und Reiseerinnerungen. Einige haben zudem praktische Anwendungen wie Wochenrezepte oder Tür-Erinnerungsnotizen entwickelt. Im Bürobereich werden mehrere Snap-Magnete zu Teamwänden oder Projektübersichten kombiniert – ohne Verkabelung, jederzeit aktualisierbar. Darüber hinaus setzen Cafés, unabhängige Buchhandlungen und kleine Läden ihn für Tagesangebote, Produktneuheiten und Veranstaltungshinweise ein und ersetzen so gedruckte Werbemittel.In sozialen Netzwerken teilen bereits zahlreiche Nutzer ihre Einrichtungsideen – von einzelnen Akzenten bis hin zu kompletten Foto-Wänden aus mehreren Magneten. Für diese Anwendungen bietet VidaBay ein 3er-Set an.Sofort übertragen – ideal als spontanes GeschenkGegenüber herkömmlichen Bilderrahmen liegt der Vorteil des Snap als Geschenk in der sofortigen Aktualisierbarkeit. Auf Partys oder Veranstaltungen aufgenommene Fotos lassen sich direkt in den Magnet laden und verschenken – ohne Wartezeit durch Abzug und Einrahmen.Aktuell machen Geschenkbestellungen fast 40 Prozent der Käufe aus und decken Geburtstage, Einzüge, Festtage und geschäftliche Aufmerksamkeiten ab. Auch Veranstalter und stationäre Händler nutzen ihn als interaktives Andenken: Foto vor Ort aufnehmen, sofort übertragen – und der Besucher nimmt ein individuell gestaltetes physisches Produkt mit, nicht nur eine digitale Datei auf dem Handy.Bluetooth-Dockingstation in der TestproduktionFür Android-Geräte mit eingeschränkter NFC-Funktion hat VidaBay eine passende Bluetooth-Übertragungsstation entwickelt. Das Zubehör befindet sich derzeit in der Testproduktion. Der Magnet wird einfach auf die Station gelegt und die Bildübertragung erfolgt per Bluetooth – eine Alternative für NFC-inkompatible Geräte.Verfügbarkeit und PreiseDer VidaBay Snap ist ab sofort über den offiziellen Onlineshop weltweit erhältlich:Einzelpackung: 30,99 USD3er-Set: 86,99 USDLeder-Schutzhülle: aus Rindsleder für unterwegsAlle Produkte werden mit Herstellergarantie und Kundensupport geliefert. Käufer erhalten Zugang zur offiziellen Nutzer-Community und Informationen zu Produktaktualisierungen.

VidaBay Snap hält das bunte Leben fest

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