ABL Diagnostics accélère sa stratégie de santé numérique avec l'achèvement d'un premier jalon majeur de MyNadis

Dix ans après l'acquisition de Fedialis Medica, ABL Diagnostics progresse dans le développement de son système numérique pour le suivi des parcours de soins

WOIPPY, FRANCE, July 15, 2026 / EINPresswire.com / -- ABL Diagnostics (Euronext Paris : ABLD) annonce l'achèvement avec succès d'une première phase de développement et de validation opérationnelle de MyNadis, sa nouvelle application mobile destinée aux patients, développée dans le cadre d'une collaboration avec un acteur pharmaceutique international de premier plan. Cette étape s'inscrit dans la stratégie de diversification d'ABL Diagnostics dans le domaine de la santé numérique et illustre la volonté du Groupe de développer des solutions favorisant une meilleure circulation de l'information entre patients et professionnels de santé.Une stratégie construite sur dix années d'expérience :En 2016, ABL Diagnostics faisait l'acquisition de Fedialis Medica avec l'ambition de renforcer sa présence dans les solutions numériques dédiées à la prise en charge des maladies infectieuses. Cette opération a permis au Groupe de poursuivre le développement de Nadis, plateforme numérique aujourd'hui largement utilisée dans le suivi de patients atteints de pathologies infectieuses, notamment dans le domaine du VIH.Déployée dans de nombreux établissements hospitaliers en France ainsi que dans plusieurs pays francophones africains, cette plateforme a permis à ABL Diagnostics d'acquérir une expertise reconnue dans la gestion et la structuration des données de santé liées aux maladies infectieuses.Forte de cette expérience, la Société ouvre aujourd'hui une nouvelle phase de développement avec MyNadis.MyNadis : renforcer l'implication du patient dans son parcours de santé :MyNadis est une application mobile sécurisée conçue pour permettre aux patients d'accéder plus facilement à certaines informations relatives à leur parcours de soins, lorsque celles-ci sont mises à disposition par les équipes médicales.L'application permet notamment :- l'accès à certains documents et informations partagés par les professionnels de santé ;- la consultation de résultats biologiques transmis par les équipes médicales ;- l'accès à des informations relatives au suivi du parcours de soins ;- la réception de notifications ou rappels configurés par les établissements ;- la facilitation des échanges entre patients et professionnels de santé.En rapprochant les patients des informations disponibles dans leur environnement de soins, MyNadis ambitionne de favoriser une participation plus active des patients dans le suivi de leur parcours de santé.Une infrastructure conçue pour les exigences du secteur de la santé :Les solutions Nadis et MyNadis reposent sur des infrastructures conformes aux exigences européennes en matière de protection des données, avec un hébergement certifié HDS et des processus intégrant les exigences du RGPD.Cette architecture constitue un socle robuste pour accompagner les établissements de santé dans leurs projets de transformation numérique.Une plateforme à vocation internationale :Déjà utilisée dans plusieurs pays, la plateforme Nadis a été conçue selon une architecture modulaire et interopérable permettant son adaptation à différents environnements de santé. Cette approche offre à ABL Diagnostics des perspectives de développement auprès de nouveaux établissements et partenaires en France comme à l'international.La Société étudie également l'intégration progressive de nouvelles fonctionnalités numériques, y compris des technologies d'analyse et d'exploitation des données reposant sur l'intelligence artificielle, dans le respect des cadres réglementaires applicables.Une opportunité portée par la croissance de la santé numérique :Le marché mondial de la santé numérique connaît une croissance soutenue portée par la digitalisation croissante des parcours de soins, le développement de la médecine personnalisée et l'utilisation accrue des données de santé.Dans ce contexte, ABL Diagnostics estime que l'association de son expertise historique en diagnostic moléculaire et de ses compétences dans les solutions numériques constitue un positionnement différenciant pour accompagner l'évolution des besoins du secteur de la santé.Déclaration de Mohamed Errafyqy :« L'achèvement de cette première phase de MyNadis constitue une étape importante pour ABL Diagnostics. Ce projet s'appuie sur près de dix années d'expérience dans les solutions numériques appliquées aux maladies infectieuses et sur une collaboration étroite avec les professionnels de santé. Nous disposons aujourd'hui d'une base technologique solide pour poursuivre le développement de notre écosystème numérique et accompagner nos partenaires dans leurs projets de transformation digitale. »________________________________________Information importante :Nadis et MyNadis sont des solutions numériques de gestion et de partage d'informations destinées à faciliter l'organisation et le suivi des parcours de soins. Elles ne réalisent pas de diagnostic médical, ne fournissent pas de recommandations thérapeutiques et ne se substituent pas à l'évaluation ou à la décision des professionnels de santé. Cette précision permet d'éviter toute ambiguïté sur leur statut réglementaire.À propos d'ABL Diagnostics (ABLD)ABL Diagnostics (ABLD) est une société internationale qui est spécialisée dans les tests de biologie moléculaire innovants et de solutions globales à destination de ses clients :- La détection moléculaire par réaction en chaîne par polymérase (PCR) – UltraGene, et- Le génotypage par séquençage de l'ADN – DeepChekABL Diagnostics commercialise l'ensemble de sa gamme de produits à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de sa propre équipe de vente et d'un réseau de distributeurs exclusifs actifs sur tous les continents. Les clients d'ABL Diagnostics sont des laboratoires universitaires de pathologie clinique, des laboratoires de référence privés et des chercheurs désireux de mettre en œuvre un contenu microbiologique innovant et robuste en constante expansion.ABL Diagnostics commercialise les produits et les services de sa société-sœur CDL Pharma depuis le second semestre 2025 à travers un accord de stratégie intra-groupe.Contacts:ABL Diagnostics SASociété anonyme au capital de 1 611 465,60 eurosSiège social : 72C route de Thionville - 57140 WOIPPY552 064 933 R.C.S. METZ Tel : +33 (0)7 83 64 68 50Email : info@abldiagnostics.com

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