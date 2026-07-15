Board of County Commissioners Regular Session Highlights from July 13...

Durham, N.C. – The Durham Board of County Commissioners (BOCC) met on Monday, July 13, 2026, in Regular Session. Meetings are held in person with a hybrid option, inside the BOCC Chambers, located at 200 E. Main Street on the second floor.

Closed Session: The adjourned into closed session at 5 p.m. pursuant to G.S. 143-318.11(a)(3). No action was taken.

Chair Dr. Mike Lee called the regular meeting to order at 7 p.m.

All attendees were led by Commissioner Valentine in reciting the Pledge of Allegiance.

Agenda Adjustments: The Board made no adjustments to the agenda.

Announcements: Monica Wallace, Clerk to the Board, read the announcements.

Solid Waste Convenience Sites to Close on Thursday, July 16 – All Durham County Solid Waste Convenience Sites will be closed to the public on Thursday, July 16, for a scheduled staff development day. During the closure, operations at all convenience sites will be suspended. The convenience site locations include Parkwood Convenience Site (5928 Highway 55) and Northern Convenience Site (11894 N. Roxboro Road). Both sites will reopen with normal operating hours at 7 a.m. on Friday, July 17. County Launches New Digital Platform for Property Tax Payments- Durham County Government has launched PayDCoNC, a new digital platform that makes it easier for residents to manage and pay property taxes online. PayDCoNC is available now at pay.dconc.gov. PayDCoNC gives residents the flexibility to manage property taxes in a way that works for their schedule and budget. More information on PayDCoNC can be found here: https://dconc.gov/DurhamCo-News/Durham-County-Launches-New-Digital-Platform-for-Property-Tax-Payments.htm Sheriff Invited to Address National Association of Latino Elected Officials - Sheriff Birkhead will represent Durham County at this week’s National Association of Latino Elected and Appointed Officials Conference. He is invited to be a featured speaker at a “Leadership Forum” to discuss immigration reform, and how we in Durham County are handling the balance between local law enforcement and this national policy challenge. He is scheduled to speak on July 16th and will be joined by the Police Chief of Santa Ana, California in neighboring Orange County. More information is available on the NALEO website. Sheriff's Office Collecting Donations for School Supply Drive- Durham County Sheriff's Office is collecting school supplies all of the month of July to support students of all ages returning to school for the 2026-2027 school year. School supplies of all kinds are being collected in the marked boxes on the 1st–3rd floor lobbies of the Sheriff’s Office located in the Durham County Courthouse at 510 S. Dillard Street. Donations will be distributed at the Back to School and Stop the Violence Community Resource Fair on August 1. For more information, contact Project Safe Neighborhoods Coordinator Tamika Gilmer at 919 560 7702. Donations are due July 24. Stay Informed with “In Touch with Durham County” – In the July episode, host Deborah Craig-Ray, Chief Communications Officer, welcomes Ellen Beckmann, Director of Durham County Transportation, and Miles Spann, Community Engagement Analyst. Beckmann highlights ongoing efforts to improve and connect transportation across the region as Durham continues to grow. Spann discusses how Durham County Community Partnerships & Engagement is strengthening relationships, elevating community voices, and connecting residents to resources. Watch the full episode on the Durham County Government YouTube Channel: https://youtu.be/gFOA5IfdGcs?si=Gzm5w6zbPp68ojIF

Minutes: Commissioners approved the minutes from the June 22, 2026, Regular Session.

Ceremonial Items:

Resolution Honoring Civil Rights Icon Dr. Virginia Williams– The Board approved a resolution recognizing Dr. Virginia Williams for her courage and lifelong commitment to social justice. In introducing the item honoring Dr. Williams, Commissioner Valentine noted that, “we stand tall today because of her actions.”. In addition, Dr. Abdue Knox, pastor of her church, St. Joseph AME, spoke of her great courage and noted that she is a faithful church member and one of the last two remaining members of the Royal Ice Cream 7. Dr. Williams thanked all her supporters for the surprise honor. Read the resolution here

Citizen Comments: The Board provided a 30-minute comment period for any residents of Durham County wishing to speak to have the opportunity to do so. Ten residents signed up to speak to the Board on various issues during this period. Each speaker was given three minutes.

Consent Agenda: Commissioners approved the following items. See full agenda for complete details:

26-0322- Approval of Capital Project Amendment No.27CPA001 Appropriating $1,500,000 of Collection System Rehabilitation Fund Fund Balance and Transferring Funding to the Collection System Rehabilitation Capital Project (SE051) for a New Total Project SE051 Budget of $10,598,592.1325-0311- The Board is requested to approve Brady Trane Services, Inc. in the amount of $104,985.17 for heating service and Johnson Controls, in the amount of $99,462.19, for cooling services for a combined annual amount of $204,447.36 for yearly HVAC Service for various buildings throughout the County and the authority to execute change orders/amendments to the contracts, as long as, funds are available

26-0323- Approval of Capital Project Amendment No.27CPA002 Appropriating Approved County Contribution (PAYGO) Funds ($8,895,562) for Multiple Capital Projects

26-0346- Budget Ordinance Amendment No. 27BCC001 Public Health to Recognize $30,000 from the American Academy of Pediatric Dentistry to the Department of Public Health’s Dental Division for the Operation Blue Bridge Initiative

26-0352- Approval of Purchase through the SAVVIK Cooperative for Six Ambulances in the Office of Emergency Services for a total not to exceed $2,494,682.0026-0333- Approval to enter into a service contract with Buddi US, LLC in the amount of $186,439 to provide Electronic Monitoring services for individuals assigned to Durham County PreTrial Services in FY 2026-27

26-0355- Approval of Contract with Stryker in the Amount of $186,264.08 to provide EMS ProCare Services for Emergency Medical Services (EMS) stretchers, Power-LOAD units, and LUCAS Devices

26-0359- Approval of the FY27 Transit Work Program Special Q1 Amendment

26-0360- Budget Ordinance Amendment No. 27BCC005 Cooperative Extension to Recognize $150,000 for the First Year of a Four-Year North Carolina Division of Social Services (NCDSS) Welcome Baby Program Grant for Family Support Program Services

26-0361- Approve Budget Ordinance Amendment No. 27BCC002 Cooperative Extension to Recognize $17,500 from NC State’s 4-H Program for FY 2026-2027 Kids Voting Activities

26-0363- Approval of Capital Project Amendment No.27CPA005 Appropriating $6,078,556.00 of Limited Obligation Bond Funds to Support the Creation of a New Animal Shelter Capital Project (No. 47302635DC169); as well as Authorize the County Manager to Execute a Contract for Design Services with RND Architects, PA Totaling an Amount Not-to-exceed $5,578,556.00

26-0364- Approval of Capital Project Amendment No.27CPA004 Appropriating $388,191.84 of Collection System Rehabilitation Fund Fund Balance Increasing the Utilities Administration Building Capital Project (7100SE057) and Authorize the County Manager to Execute an Amendment with Metcon Inc., for the Utilities Administration Building Project Pre-construction Contract for a total not to exceed $581,031.84

26-0366- Approve Fiscal Year 2026-2027 Contract with the Greater Durham Black Chamber of Commerce for Small Business Support Services in the Amount of $50,000

26-0367- Approval of Agreement with Alliance Health in the Amount not to Exceed $2,364,862 to Manage the Provision of Mental Health, Developmental Disabilities, and Substance Use Services (MH/DD/SUS) to Residents of Durham County

26-0368- Approve and Authorize the Manager to Execute an Amendment to the Real Estate Management Agreement for the Shoppes of Hope Valley Shopping Center, Subject to the Review and Approval of the County Attorney’s Office, to Update the Exclusive Agency Listing Agreement

26-0369- Approval of Service Contract with Animal Protection Society of Durham, Inc in the Amount of $1,258,760

26-0371- Approve Fiscal Year 2026-2027 Contract with Downtown Durham, Inc. for Economic Development Services in the Amount of $200,000— **Approved 4-0 with Vice Chair Allam being recused from the vote

26-0372- Approve Fiscal Year 2026-2027 Contract with the Greater Durham Chamber of Commerce for Business Recruitment and Expansion Services in the Amount of $225,000

26-0373- Approval of Grant Agreement with Urban Ministries of Durham in the amount of $548,681

26-0374- Approval of a Durham City-County Interlocal Agreement in the amount of $75,000 to Fund the University of Pennsylvania Consulting Work on the joint City-County Violence Reduction Plan Framework

26-0375- Approve Fiscal Year 2026-2027 Contract with Made in Durham for Workforce Development Services in the Amount of $250,000

26-0378- Authorize Execution of Purchase of Goods Contract with Carolina Business Interiors for Furniture for Project Build at Shoppes of Hope Valley in the amount of $172,119.82 with a Contingency of $8,606.00 for a Not-to-exceed Total of $180,725.82

Public Hearings:

(26‑0370) Public Hearing to Consider a Performance-Based Award for Project Glass with AbbVie Inc.: The Board conducted a public hearing to consider a performance-based award for Project Glass with AbbVie Inc. (“AbbVie”) in a not-to-exceed amount of $15,450,000 and to authorize the County Manager to negotiate and execute a performance agreement for the award.

In April, AbbVie Inc. announced Durham County’s largest ever economic development project, a $1.4 billion investment to build a new drug production facility on a 185-acre campus. The company expects to employ 734 people at its state -of-the-art facility at this new campus near Research Triangle Park and will have production and manufacturing operations for its current and future medicines in the areas of immunology, oncology and neuroscience. Additionally, the company said this project represents AbbVie's largest-ever capital investment in a single campus outside of their home location in Illinois.

Commissioners heard comments from leaders representing AbbVie, Inc, Durham Technical Community College, North Carolina Central University, Durham Public Schools and the Greater Durham Chamber of Commerce all lauding the exciting collaborative future for Durham and the opportunity this project provides. Duke University and the City of Durham are also partners in this effort.

The Board voted 5-0 to authorize the County Manager to execute the performance-based award for Project Glass with AbbVie Inc. in an amount not to exceed $15,450,000 as requested.

Board and Commission Appointments: The Board made appointments to the following boards and commissions:

Alcoholic Beverage Control Board Clarence Butler

Department of Social Services Dr. Monique Hosley-Hyman

Durham Convention Center Authority • (i) Kamala Uzzell

Durham County Women’s Commission- Finesse Couch, Kayla Keels • (i) Roberta Price • (i) Valerie Parham-Thompson

Library Board of Trustees Aquaris Anderson (i) Tracy Jackson • (i) Tal Matalon • (i) Carl Newman

Congratulations to the new and returning members!

Adjournment: The Board adjourned the meeting at 9:14p.m.

Board meetings are cablecast live and rebroadcast on Durham Television Network (DTN) on Spectrum channel 8 and 1302, Frontier channel 70 and AT&T U-verse channel 99. Meetings can also be viewed on the County’s YouTube channel. To view the agendas and recordings of the BOCC’s Regular Session meetings, visit the BOCC’s Website.

The next hybrid Regular Session is scheduled for Monday, August 10, 2026, inside the Commissioners' Chambers on the second floor at 200 E. Main Street.

For more information about BOCC meetings, contact the Clerk to the Board's Office at (919) 560-0025 or email clerk@dconc.gov.

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Puntos destacados de la reunión de la sesión ordinaria de la Junta de Comisionados del condado del 13 de julio de 2026

Durham, N.C. - La Junta de Comisionados del Condado de Durham (BOCC, por sus siglas en inglés) se reunió el lunes 13 de julio de 2026 a las 7 p. m. para una sesión ordinaria. Las reuniones se realizan en persona (con opción virtual) en la cámara de la Junta de Comisionados, ubicada en 200 E. Main Street, segundo piso.

Sesión cerrada: La Junta pasó a una sesión cerrada a las 5 p. m., de conformidad con los Estatutos Generales G.S. 143-318.11(a)(3). No se tomó ninguna medida.

El presidente de la Junta, el Dr. Mike Lee, dio inicio a la reunión a las 7 p. m.

El comisionado Valentine dirigió el juramento a la bandera a los asistentes de la reunión.

Ajustes al orden del día: La Junta no realizó ningún ajuste al orden del día.

Anuncios: Monica Wallace, secretaria de la Junta, leyó los anuncios:

Cierre de los vertederos el jueves 16 de julio - Todos los vertederos de residuos sólidos del condado de Durham cerrarán al público el jueves 16 de julio por un día de desarrollo del personal programado. Durante el cierre, se suspenderán las operaciones en todos los vertederos. Los vertederos disponibles incluyen el vertedero Parkwood (5928 Highway 55) y el vertedero Northern (11894 N. Roxboro Road). Ambos sitios abrirán de nuevo el viernes 17 de julio a las 7 a. m. en su horario normal de atención. Nueva plataforma digital del gobierno para pago del impuesto a la propiedad - El gobierno del condado de Durham ha lanzado PayDCoNC, una nueva plataforma digital que facilita la gestión y el pago en línea del impuesto a la propiedad para los miembros de la comunidad. PayDCoNC ya se encuentra disponible en pay.dconc.gov. PayDCoNC ofrece a los habitantes del condado la flexibilidad de adaptarse a su agenda y presupuesto a la hora de gestionar el impuesto a la propiedad. Para encontrar más información sobre PayDCoNC, puede visitar https://dconc.gov/DurhamCo-News/Durham-County-Launches-New-Digital-Platform-for-Property-Tax-Payments.htm . El sheriff ha sido invitado a hablar ante la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos - El sheriff Birkhead asistirá a la Conferencia de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados que se estará realizando esta semana en representación del condado de Durham. Ha sido invitado como orador destacado en un foro de liderazgo para hablar sobre la reforma migratoria y las maneras en que el condado de Durham equilibra la aplicación de la ley local con los desafíos de la política nacional. Este foro se realiza el 16 de julio y estará acompañado por el jefe de Policía de Santa Ana, California, del condado de Orange. Puede encontrar más información en el sitio web de NALEO. La Oficina del Sheriff está recibiendo donaciones para la colecta de útiles escolares - La Oficina del Sheriff del Condado de Durham está recibiendo útiles escolares durante el mes de julio con el fin de ayudar a estudiantes de todas las edades a regresar a clases para el año escolar 2026-2027. Los útiles escolares se recolectan en las cajas marcadas en las recepciones del primer al tercer piso de la Oficina del Sheriff, ubicada en el Tribunal del Condado de Durham, 510 S. Dillard Street. Las donaciones serán distribuidas el 1 de agosto en la Feria de Recursos Comunitarios “Back to School and Stop the Violence” [Regresar a Clases y Parar a la Violencia]. Para encontrar más información, puede comunicarse con la coordinadora de Project Safe Neighborhoods [Proyecto Vecindarios Seguros], Tamika Gilmer, al teléfono 919 560 7702. Se reciben donaciones hasta el 24 de julio. Manténgase informado con "En Contacto con el Condado de Durham" - En el episodio de julio, la anfitriona Deborah Craig-Ray, directora de Comunicaciones, recibe a Ellen Beckmann, directora de Transporte del condado de Durham, y a Miles Spann, analista de Participación Comunitaria. Beckmann destaca la labor que se está realizando para mejorar el transporte en toda la región a medida que Durham continúa creciendo. Spann analiza las maneras en que las colaboraciones comunitarias y la participación de la comunidad en el condado de Durham fortalecen las relaciones, elevan las voces de la comunidad y conectan a los habitantes con recursos disponibles. Puede ver el episodio completo en el canal de YouTube del gobierno del condado de Durham: https://youtu.be/gFOA5IfdGcs?si=Gzm5w6zbPp68ojIF .

Minutas: Las comisionadas aprobaron las minutas de la sesión ordinaria del 22 de junio de 2026.

Puntos ceremoniales:

Resolución para rendir un homenaje a la Dra. Virginia Williams - La Junta aprobó una resolución para rendir un homenaje a la Dra. Virginia Williams, en reconocimiento a su coraje y compromiso de toda una vida con la justicia social. Durante la presentación del punto de la agenda para rendir un homenaje a la Dra. Virginia Williams, el comisionado Valentine señaló que “tenemos la cabeza en alto hoy gracias a sus acciones”. El Dr. Abdue Knox, pastor de su iglesia, St. Joseph AME, habló también de su coraje y señaló que es una fiel miembro de la iglesia y una de las dos últimas miembros restantes del Royal Ice Cream 7. La Dra. Williams agradeció a sus seguidores por el homenaje sorpresa. Puede leer aquí la resolución.

Comentarios de los ciudadanos: La Junta ofreció un periodo de 30 minutos para que cualquier habitante del condado de Durham que quiera hacer un comentario tenga la oportunidad de hacerlo. Diez miembros de la comunidad se inscribieron para dirigirse a la Junta sobre varios asuntos durante este período. Cada uno de ellos recibió 3 minutos para hablar.

Orden del día acordado: Los comisionados aprobaron los siguientes puntos. Consulte el orden del día completo para encontrar toda la información disponible.

26-0322- Aprobación de la enmienda a proyecto de capital No. 27CPA001 para disponer de la suma de $1,500,000 del saldo de fondo del fondo de rehabilitación del sistema de recolección y transferir estos fondos al proyecto de capital para la rehabilitación del sistema de recolección (SE051), para un presupuesto total por $10,598,592.13 para el proyecto SE051.

26-0323- Aprobación de la enmienda al proyecto de capital No. 27CPA002, una apropiación de fondos aprobados de contribuciones al condado (PAYGO) por la suma de $8,895,562 para varios proyectos de capital.

26-0346- Ordenanza para la enmienda al presupuesto No. 27BCC001 para reconocer la suma de $30,000 de la Academia Estadounidense de Odontología Pediátrica para la División Odontológica del Departamento de Salud Pública para la Iniciativa Operation Blue Bridge.

26-0352- Aprobación de la compra de seis ambulancias a través del acuerdo de compra colaborativa SAVVIK para la Oficina de Servicios de Emergencia por un presupuesto que no exceda la suma de $2,494,682.00.

26-0355- Aprobación de contrato con Stryker por la suma de $186,264.08 para la prestación de servicios EMS ProCare para camillas, unidades Power-LOAD y dispositivos LUCAS de los Servicios Médicos de Emergencia.

26-0359- Aprobación de una enmienda especial al primer trimestre del Programa de Trabajo de Transporte Público del año fiscal 2027.

26-0360- Ordenanza para la enmienda al presupuesto No. 27BCC005 para reconocer la suma de $150,000 de la División de Servicios Sociales de Carolina del Norte para la Extensión Cooperativa para el primer año de una subvención a cuatro años para servicios del Programa de Apoyo Familiar del Programa Welcome Baby.

26-0361- Aprobación de la ordenanza para la enmienda al presupuesto No. 27BCC002 para reconocer $17,500 del Programa 4H de NC State para la Extensión Cooperativa para la realización de actividades de Kids Voting del año fiscal 2026-2027.

26-0363- Aprobación de la enmienda a proyecto de capital No. 27CPA005 para disponer de la suma de $6,078,556.00 de fondos de bonos a largo plazo pagaderos con ingresos del proyecto con el fin de financiar un nuevo proyecto de capital para la creación de un refugio de animales (No. 47302635DC169) y autorización a la gerente del condado para ejecutar un contrato para servicios de diseño con RND Architects, PA por una suma que no exceda el presupuesto total de $5,578,556.00.

26-0364- Aprobación de la enmienda a proyecto de capital No. 27CPA004 para disponer de la suma de $388,191.84 del saldo de fondo del fondo de rehabilitación del sistema de recolección para el proyecto de capital para el edificio administrativo de Servicios Públicos (7100SE057) para la enmienda al contrato con Metcon Inc. para el contrato de servicios previos a la construcción del proyecto del edificio administrativo de Servicios Públicos por un presupuesto que no exceda la suma de $581,031.84.

26-0366- Aprobación del contrato con la Greater Durham Black Chamber of Commerce para recibir servicios relacionados con el apoyo a pequeños negocios para el año fiscal 2026-2027 por la suma de $50,000.

26-0367- Aprobación de acuerdo con Alliance Health por un presupuesto que no exceda la suma de $2,364,862 para gestionar la prestación de servicios de salud mental, discapacidades del desarrollo y uso de sustancias (MH/DD/SUS, por sus siglas en inglés) para los habitantes del condado de Durham.

26-0368- Aprobación y autorización a la gerente para ejecutar una enmienda al acuerdo de gestión de bienes del centro comercial Shoppes of Hope Valley, sujeto a la revisión y aprobación de la Oficina del Fiscal del Condado, con el fin de actualizar el acuerdo de listado exclusivo.

26-0369- Aprobación de contrato de servicios con Animal Protection Society of Durham, Inc. [Sociedad Protectora de Animales de Durham] por la suma de $1,258,760.

26-0371- Aprobación de acuerdo con Downtown Durham Inc. por la suma de $200,000 para servicios de apoyo al desarrollo económico durante el año fiscal 2026-2027. — **Punto aprobado con una votación 4-0; la vicepresidente Allam se abstuvo de votar.

26-0372- Aprobación del contrato para el año fiscal 2026-2027 con la Cámara Mayor de Comercio de Durham para servicios de reclutamiento y expansión empresarial por la suma de $225,000.

26-0373- Aprobación de acuerdo de subvención con Urban Ministries of Durham por la suma de $548,681.

26-0374- Aprobación de un acuerdo interlocal entre la ciudad y el condado de Durham por la suma de $75,000 para financiar el trabajo de consultoría de la Universidad de Pensilvania sobre el Marco del Plan Conjunto de la Ciudad y Condado para la Reducción de la Violencia.

26-0375- Aprobación de contrato con Made in Durham para servicios de desarrollo de la fuerza laboral para el año fiscal 2026-2027 por la suma de $250,000.

26-0378- Autorización para la ejecución de contrato de compra de bienes con Carolina Business Interiors para el mobiliario de Project Build en Shoppes of Hope Valley por la suma de $172,119.82 y con una contingencia de $8,606.00 para un presupuesto total que no exceda la suma de $180,725.82.

Audiencias públicas:

(26-0370) Audiencia pública para poner en consideración una asignación basada en desempeño para el proyecto Glass con AbbVie Inc.: La Junta realizó una audiencia pública para poner en consideración una asignación basada en desempeño para el proyecto Glass con AbbVie Inc. (“AbbVie”) por un presupuesto que no exceda la suma de $15,450,000, y para autorizar a la gerente del condado para negociar y ejecutar un acuerdo de desempeño para la adjudicación.

En abril, AbbVie Inc. anunció el proyecto de desarrollo económico más grande en la historia del condado de Durham, una inversión de $1,400 millones para la construcción de unas instalaciones para la producción de medicamentos en un campus de 185 acres. La empresa espera emplear a 734 personas en sus instalaciones de vanguardia en este nuevo campus cerca del Research Triangle Park, donde realizaría operaciones de producción y manufactura de medicamentos enfocados en inmunología, oncología y neurociencia. De manera adicional, la empresa señaló que este proyecto representa la mayor inversión de capital de AbbVie en un solo campus con excepción de su sede principal en Illinois.

Los comisionados escucharon comentarios de representantes de AbbVie, Inc., Durham Technical Community College [Colegio Comunitario Durham Technical], la Universidad North Carolina Central, las Escuelas Públicas de Durham y la Cámara Mayor de Comercio de Durham. Todos los que hablaron expresaron elogios por el futuro colaborativo para Durham y las oportunidades que este proyecto podría traer. La Universidad Duke y la ciudad de Durham también son aliados en esta labor.

La Junta realizó una votación de 5-0 con el fin de autorizar a la gerente del condado para ejecutar la asignación basada en desempeño para el Proyecto Glass con AbbVie Inc. por un presupuesto que no exceda la suma de $15,450,000, de conformidad con según lo solicitado.

Nombramientos para juntas y comisiones: La Junta realizó nombramientos para las siguientes Juntas y Comisiones:

Junta de Control de Bebidas Alcohólicas Clarence Butler

Departamento de Servicios Sociales Dra. Monique Hosley-Hyman

Autoridad del Centro de Convenciones de Durham • (i) Kamala Uzzell

Comisión de Mujeres para el Condado de Durham- Finesse Couch , Kayla Keels • (i) Roberta Price • (i) Valerie Parham-Thompson

Junta Administrativa de la Biblioteca Aquaris Anderson (i) Tracy Jackson • (i) Tal Matalon • (i) Carl Newman

¡Felicitaciones a las personas recién nombradas y a las que han sido nombradas de nuevo!

Finalización de la sesión: La Junta terminó la reunión a las 9:14 p. m.

Las reuniones de la Junta se presentan en vivo por cablecast y son transmitidas por Durham Television Network (DTN) en los canales 8 y 1302 de Spectrum, en el canal 99 de AT&T U-verse y en el canal 70 de Frontier. Las reuniones también pueden verse en el canal de YouTube del condado. Para ver el orden del día y la grabación de las sesiones ordinarias de los comisionados del condado, puede visitar el sitio web de la Junta de Comisionados del Condado.

La próxima sesión ordinaria está prevista para el lunes 10 de agosto de 2026 en la cámara de los comisionados, segundo piso de 200 E. Main Street.

Para más información sobre las reuniones de la Junta de Comisionados, puede comunicarse con la Oficina del Secretario de la Junta al teléfono (919) 560-0025 o al correo electrónico clerk@dconc.gov.