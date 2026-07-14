El gobernador Abbott emite una Declaración de Desastre por tormentas severas en Texas

TEXAS, July 14 - July 14, 2026 | Austin, Texas | Press Release

Continúan las operaciones las 24 horas en el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia de Texas (SOC)

El gobernador Greg Abbott ordenó hoy a la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) mantener las operaciones las 24 horas en el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia (SOC), bajo un Nivel II de Activación (Respuesta Escalada), para apoyar la respuesta del estado ante las tormentas severas y las inundaciones repentinas que continúan afectando diversas regiones de Texas.

Además, el gobernador emitió una Declaración de Desastre para 59 condados de Texas, debido a que las tormentas severas continúan representando una amenaza para el estado. De ser necesario, podrían añadirse más condados a esta declaración.

"Proteger la vida y los bienes de los texanos es mi máxima prioridad," expresó el gobernador Abbott. "Mientras las tormentas severas y la amenaza de inundaciones repentinas peligrosas continúan en distintas partes del estado, esta declaración de desastre nos permite movilizar rápidamente recursos estatales para apoyar a las comunidades locales. Texas está preparado para responder de manera rápida y efectiva. Exhorto a todos los texanos en las áreas afectadas a mantenerse informados sobre los pronósticos del tiempo locales, evitar conducir por carreteras inundadas y tener listos sus suministros de emergencia."

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), se pronostican lluvias intensas en el suroeste, centro y sureste de Texas durante el resto de la semana, lo que incrementará el riesgo de inundaciones repentinas. Se espera que varias rondas de lluvia afecten repetidamente a las mismas comunidades, generando condiciones peligrosas en estas regiones.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a la información oficial sobre el pronóstico del tiempo y contar con suministros de emergencia fácilmente disponibles.

Por instrucciones del gobernador, la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) solicitó que representantes de las siguientes agencias integrantes del Consejo de Manejo de Emergencias de Texas se presenten en el SOC y mantengan sus recursos listos para ser desplegados cuando sea necesario:

Departamento de Transporte de Texas (TxDOT)

Texas A&M Engineering Extension Service (TEEX)

Servicio Forestal de Texas A&M

Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (Texas Emergency Medical Task Force)

Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas

Texas A&M AgriLife Extension Service

Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS)

Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas

Guardia Nacional de Texas

Texas Cyber Command

Durante el fin de semana, el gobernador Abbott ya había instruido a TDEM activar recursos estatales de respuesta de emergencia de manera preventiva ante la amenaza de lluvias intensas e inundaciones repentinas.

Mientras persistan las amenazas por las tormentas, las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada, evitar conducir por carreteras inundadas y atender todas las indicaciones emitidas por las autoridades locales.

Los texanos pueden consultar información sobre preparación y seguridad ante fenómenos meteorológicos severos en TexasReady.gov, verificar el estado de las carreteras en DriveTexas.org y obtener recomendaciones de preparación ante cualquier emergencia en tdem.texas.gov/prepare.