El Gobernador Gavin Newsom pide a renovar el sueño americano para las familias trabajadoras en la conferencia nacional de NALEO
LOS ÁNGELES – El Gobernador Gavin Newsom destacó hoy la labor de California para ampliar las oportunidades a las familias trabajadoras, fortalecer la democracia, reducir costos, y proteger a las comunidades de políticas federales perjudiciales, con motivo del 50.º aniversario de la conferencia anual de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO, por sus siglas en inglés).
El Gobernador Newsom conversó — en un diálogo informal con el Senador Alex Padilla y la directora ejecutiva de NALEO, Erica Bernal-Martinez — sobre cómo California ayuda a las familias a prosperar mediante inversiones estatales, al mismo tiempo que defiende los derechos y libertades que permiten el florecimiento de las comunidades.
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