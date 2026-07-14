La Gobernadora Kathy Hochul Anuncia la Primera Moratoria a Nivel Estatal Sobre Nuevos Centros de Datos de Hiperescala

La Gobernadora Kathy Hochul firmó hoy una orden ejecutiva para establecer la primera moratoria del país sobre nuevos centros de datos de hiperescala, fijando los estándares más rigurosos para el desarrollo de estos centros y creando un modelo de apoyo para las localidades. La Gobernadora suspenderá temporalmente la emisión de permisos ambientales estatales por un periodo de hasta un año con el fin de elaborar un marco normativo líder a nivel nacional que proteja a los usuarios, al medio ambiente, a la red eléctrica y a las comunidades de todo el estado.

"Nueva York siempre ha estado a la vanguardia de la innovación y el cambio, pero también hemos garantizado siempre que los neoyorquinos se beneficien de ello. Dado que el desarrollo de centros de datos amenaza con aumentar las facturas de servicios públicos, agotar nuestros recursos naturales y generar incertidumbre para los neoyorquinos, es mi responsabilidad tomar medidas y liderar este proceso", dijo la Gobernadora Hochul. "Nueva York marcará el camino estableciendo los estándares más estrictos del país para el desarrollo de centros de datos, asegurando que, cuando las empresas prosperen gracias a Nueva York, los neoyorquinos también prosperen".

El estado de Nueva York está experimentando un crecimiento sin precedentes en la demanda de desarrollo de centros de datos, impulsado por la inteligencia artificial y otras operaciones informáticas. Este aumento de la demanda ha dado lugar a propuestas en todo el estado para la construcción y operación de centros de datos que podrían requerir cantidades masivas de energía y agua para funcionar y refrigerar miles de servidores informáticos.

A principios de este año, la Gobernadora instruyó al Departamento de Servicio Público (DPS) para que iniciara el procedimiento "Energize NY", el cual exigirá a los centros de datos pagar más por la energía que consumen o suministrar su propia energía, permitiendo así que el estado mantenga tarifas energéticas más asequibles para los neoyorquinos. Como parte de dicho proceso, la Gobernadora también ha ordenado al Departamento de Servicio Público (DPS) que elabore una Declaración de Impacto Ambiental Genérica (GEIS, por sus siglas en inglés) para los centros de datos, con el fin de garantizar que los nuevos centros que entren en funcionamiento cumplan con normas uniformes. Durante la elaboración de esta GEIS, proceso que tomará hasta un año, se mantendrá una moratoria y el Departamento de Conservación Ambiental (DEC) no emitirá permisos discrecionales que no se consideren ya completos. El Estado utilizará la GEIS para evaluar los posibles impactos ambientales de la construcción y operación de centros de datos en su territorio, incluidos sus efectos en la demanda de energía, el uso y la calidad del agua, y la calidad del aire. Una vez que el Estado finalice estas normas, se levantará la moratoria, permitiendo que los nuevos proyectos de centros de datos avancen siempre que cumplan con las regulaciones estatales, los códigos de zonificación y otras aprobaciones locales.

Asimismo, la Gobernadora instruyó a Empire State Development (ESD) para que emita un Marco de Inversión Comunitaria (CIF, por sus siglas en inglés) en un plazo de 60 días. Este marco ofrecerá directrices claras a las entidades locales para ayudarles a negociar beneficios comunitarios como parte de cualquier acuerdo sobre centros de datos a gran escala, incluyendo mejoras en la infraestructura local, inversiones en servicios de cuidado infantil y apoyo financiero directo para la comunidad. El CIF también establecerá mecanismos para garantizar la participación de los sindicatos en las negociaciones y priorizará las normas de salarios prevalecientes y los acuerdos laborales de proyecto para la construcción de centros de datos, la contratación local, los programas de aprendizaje y el desarrollo de la fuerza laboral, con el fin de maximizar los beneficios económicos. Además, este marco incluirá una fórmula para ayudar a las comunidades a determinar por dónde comenzar las negociaciones de inversión. Actualmente, en el sitio web de ESD se encuentra disponible un resumen del CIF y se invita al público a enviar sus comentarios.

Adicionalmente, la Gobernadora ha ordenado al DPS que considere la creación de un Fondo de Aceleración de la Red Eléctrica de Nueva York (New York Grid Acceleration Fund). Este fondo exigiría a los centros de datos invertir en la infraestructura de la red eléctrica —actualmente envejecida— y en las necesidades energéticas del estado, para que todos los neoyorquinos se beneficien de un desarrollo responsable. El fondo podría apoyar la adquisición de nuevos suministros de energía limpia y la creación de un fondo de reserva o seguro al que los desarrolladores deban contribuir para protegerse frente a grandes cargas especulativas que generan incertidumbre y aumentan los costos. El DPS también evaluará medidas para exigir a los centros de datos que financien nueva generación de electricidad limpia destinada a sus operaciones, incluyendo, entre otros, recursos energéticos distribuidos en las instalaciones del cliente y sistemas de almacenamiento en baterías.

Por último, la gobernadora Hochul está impulsando una legislación para eliminar las exenciones del impuesto sobre las ventas para los enormes centros de datos en todo el estado.

Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul ha logrado que Nueva York lidere la nación en innovación y desarrollo de inteligencia artificial (IA). Como parte de su presupuesto para el año fiscal 2025, la gobernadora lanzó Empire AI, una iniciativa pionera a nivel nacional para promover la investigación en IA en beneficio del interés público. Este año, puso en marcha la Comisión FutureWorks para asesorar sobre políticas y acciones del sector privado destinadas a proteger la seguridad de los trabajadores, al tiempo que se aprovechan los beneficios económicos de la IA para todos los neoyorquinos. Esta comisión de alto nivel, integrada por expertos líderes en el país, defensores de los trabajadores y líderes empresariales, tendrá la tarea de asesorar a la gobernadora Hochul sobre cómo gestionar la transición hacia la IA, de modo que sus beneficios se compartan entre las familias, los trabajadores y las pequeñas empresas de Nueva York, y no solo entre las grandes corporaciones.

La gobernadora Hochul también implementó medidas de protección pioneras a nivel nacional para garantizar la seguridad de los neoyorquinos en línea y asegurar un uso seguro y responsable de la IA en el estado de Nueva York. Entre estas iniciativas se incluyen:

Las leyes *SAFE for Kids Act* y *Child Data Protection Act*, que restringen los *feeds* (flujos de contenido) adictivos para los menores e impiden que los operadores en línea recopilen y moneticen datos de niños sin consentimiento informado.

Legislación sobre "compañeros de IA" (*AI Companion*), que establece salvaguardias pioneras en el país para redirigir las conversaciones de los usuarios sobre autolesiones hacia recursos de salud mental e interrumpir comportamientos adictivos nocivos. La gobernadora también prohibió el material de abuso sexual infantil generado por IA.

La ley de etiquetas de advertencia, recientemente promulgada, que exigirá a las empresas de redes sociales publicar advertencias sobre el impacto potencial de sus plataformas en la salud mental.

La ley *AI Deceptive Practices Act*, que refuerza la protección contra el uso no autorizado de la imagen o la voz y la difusión no autorizada de imágenes íntimas.

Este año, la ley *Safe by Design Act* (Seguridad desde el diseño) de la gobernadora se incorporó al presupuesto estatal para el año fiscal 2027. Esta ley garantiza que los controles parentales para menores se configuren con los niveles más altos de protección en las plataformas sociales y de videojuegos más comunes; esto significa que personas mayores de 18 años con las que no existe conexión previa no pueden comunicarse en privado con los menores, ver su perfil completo ni etiquetarlos en contenidos. Asimismo, la configuración de ubicación estará desactivada por defecto y los menores de 13 años deberán contar con la aprobación de sus padres para establecer nuevas conexiones. Asimismo, se desactivan ciertas funciones de los chatbots de inteligencia artificial en plataformas en línea dirigidas a menores; además, los padres deben tener la posibilidad de establecer límites a las transacciones financieras de sus hijos en plataformas de videojuegos en línea y consultar el historial de dichas operaciones. Si bien muchas de estas plataformas ya habían reforzado sus medidas de seguridad para los niños, en Nueva York esto es ahora una obligación legal que dichas plataformas no podrán flexibilizar con el paso del tiempo.

Por otra parte, la gobernadora Hochul está creando una oficina pionera en su género: la Oficina de Innovación, Gobernanza, Integridad y Confianza Digitales (DIGIT, por sus siglas en inglés). DIGIT actuará como un organismo central y rector en materia de seguridad digital y gobernanza tecnológica, diseñando nuevos enfoques y garantizando una aplicación coherente de las normas para proteger a los neoyorquinos en el entorno digital, al tiempo que se preserva la posición de Nueva York como un estado que valora e invierte en innovación de vanguardia. Inicialmente, la oficina DIGIT se centrará en regular a los grandes desarrolladores de inteligencia artificial de frontera, facilitando una mayor transparencia sobre sus medidas de seguridad y estableciendo un mecanismo para que estos desarrolladores notifiquen los incidentes de seguridad críticos.

La senadora estatal Kristen Gonzalez dijo: “La tecnología debería mejorar nuestras vidas, no contaminar el agua, sobrecargar la red eléctrica ni encarecer las facturas de los servicios públicos. Como promotora de la Ley de Desarrollo Responsable de Centros de Datos, he escuchado a neoyorquinos de todo el estado expresar su preocupación por las posibles repercusiones que el auge de los grandes centros de datos podría tener en sus comunidades. Con esta orden ejecutiva, la gobernadora Hochul protege a los ciudadanos de a pie mediante una moratoria —la primera de su tipo en el país— sobre la creación de nuevos centros de datos de gran tamaño. Al conceder tiempo al Estado para planificar, podemos garantizar que el desarrollo y la innovación no se produzcan a costa de todos nosotros. Agradezco a la gobernadora su liderazgo, así como a la coalición de defensores de la justicia ambiental que han trabajado incansablemente para anteponer los intereses de los neoyorquinos y la protección de nuestro medio ambiente”.

La asambleísta Didi Barrett dijo: "En las semanas transcurridas desde que tanto la Asamblea como el Senado aprobaron la Ley de Desarrollo Responsable de Centros de Datos al finalizar el periodo legislativo, los neoyorquinos de todo el estado han alzado la voz para apoyar una moratoria sobre los centros de datos. Desean una pausa en la construcción de centros de datos a gran escala para comprender mejor su impacto en nuestros recursos naturales, nuestras comunidades y los costos de energía. Quieren medidas de protección y que aprendamos de las experiencias de otros estados. La orden ejecutiva de la gobernadora Hochul, que incluye una moratoria de un año, constituye un primer paso oportuno e importante para abordar estas inquietudes. Espero trabajar con la gobernadora, su equipo y la senadora Gonzalez para garantizar que se atiendan las prioridades de los neoyorquinos".