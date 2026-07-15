Relion et Malco collaborent pour optimiser les opérations de recharge des flottes électriques au Québec

Marc-André Bellemare, président, Malco – Solutions de Recharge et Benoit Lacroix, cofondateur et PDG, Relion

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, July 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Une initiative québécoise soutenue par le gouvernement du Québec pour améliorer la fiabilité et les opérations des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Relion et Malco – Solutions de Recharge annoncent le lancement d’un projet d’innovation collaboratif.Le projet combine la plateforme spécialisée d’opérations et de maintenance (O&M) de Relion avec l’expertise de Malco en ingénierie et services terrain afin d’offrir un modèle opérationnel plus fiable pour les environnements de recharge multi-fabricants.Répondre aux défis des opérations de rechargeÀ mesure que les flottes s’électrifient, la fiabilité de la recharge devient essentielle aux opérations quotidiennes. Pourtant, de nombreux exploitants gèrent encore leurs réseaux à l’aide d’outils OEM fragmentés, de processus de maintenance déconnectés et de diagnostics répartis entre plusieurs fabricants.Le projet Relion et Malco vise à centraliser la surveillance des bornes, les diagnostics, la gestion des incidents, la maintenance et les interventions terrain dans un environnement opérationnel unique.Une plateforme, un partenariatRelion fournit la plateforme logicielle permettant de surveiller les performances des bornes, d’automatiser certains flux de travail de récupération, de gérer les diagnostics et de coordonner les opérations.Malco apporte son expertise en ingénierie, mise en service, maintenance et exécution terrain afin d'assurer un fonctionnement fiable des infrastructures.Ensemble, les deux entreprises souhaitent aider les flottes, les municipalités, les opérateurs de recharge et les propriétaires d'infrastructures à :- Surveiller plusieurs marques de bornes à partir d'une seule plateforme.- Détecter et résoudre les problèmes plus rapidement.- Réduire le bruit opérationnel grâce à des diagnostics centralisés.- Automatiser la récupération de certaines interruptions courantes.- Coordonner les activités de maintenance dans un flux de travail unifié.- Améliorer la visibilité sur la performance des réseaux de recharge.La solution est conçue pour les environnements multi-sites et multi-fabricants où la disponibilité des infrastructures est essentielle.Conçu pour la disponibilité des flottesL'objectif est simple : rendre la recharge plus prévisible.Pour les flottes, cela signifie des véhicules prêts au départ. Pour les équipes d'exploitation et de maintenance, cela signifie une meilleure visibilité, des diagnostics plus rapides et une coordination simplifiée.Alors que les réseaux de recharge continuent de croître, Relion et Malco estiment que la prochaine étape consiste à améliorer leur performance opérationnelle à long terme.Citations« Aujourd’hui, électrifier un site n’est plus le principal défi. La complexité réside dans l’exploitation quotidienne et les réalités terrain des opérateurs. L’avenir passe maintenant par des solutions logicielles concrètes et adaptées aux opérations réelles. »— Marc-André Bellemare, président, Malco – Solutions de Recharge« La prochaine étape du développement des infrastructures pour véhicules électriques repose sur la maturité opérationnelle. Les bornes de recharge doivent faire l'objet d'une surveillance, d'une maintenance et d'un support dans le cadre d'opérations quotidiennes coordonnées, en particulier dans les environnements multi-fournisseurs où la complexité augmente rapidement. En collaboration avec Malco, nous mettons en place un modèle opérationnel conçu pour répondre aux réalités des flottes et des équipes de terrain, dans le but d'offrir à tous une une expérience de recharge plus fiable. »— Benoit Lacroix, cofondateur et PDG, RelionUn projet soutenu par le gouvernement du QuébecCe projet bénéficie d’un soutien financier de 450 000 $ du gouvernement du Québec dans le cadre de l’initiative INNOV-R PME du Plan pour une économie verte 2030, administrée par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie en collaboration avec InnovÉÉ , afin de soutenir l’innovation et la transition vers une économie sobre en carbone.À propos de RelionRelion est une entreprise technologique canadienne spécialisée dans les logiciels d’opérations et de maintenance (O&M) pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Sa plateforme centralise les données des bornes, les diagnostics et les flux de travail opérationnels afin d’améliorer la fiabilité, de réduire les temps d’arrêt et de simplifier l’exploitation des réseaux de recharge à grande échelle. relioncharging.comÀ propos de Malco – Solutions de RechargeMalco – Solutions de Recharge est spécialisée dans l’ingénierie, le déploiement, la mise en service et la maintenance d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Basée au Québec, l’entreprise accompagne des projets commerciaux, municipaux, publics et de flottes avec un fort accent sur la fiabilité, la qualité opérationnelle et le service client. malcoelectrique.com

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