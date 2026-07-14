O bestseller Crude Oil Power, Turnaround and Transformation in Angola já está disponível em português

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, July 14, 2026 /EINPresswire.com/ -- Le dernier best-seller de NJ Ayuk, président exécutif de l’African Energy Chamber, intitulé *Crude Oil : Power, Turnaround and Transformation in Angola*, est désormais disponible en portugais, ce qui rend cette publication plus largement accessible aux lecteurs des marchés lusophones. Publié en début d’année, l’ouvrage a fait son entrée dans le classement des meilleures nouveautés d’Amazon et a depuis été sélectionné par Soyini Tales pour faire l’objet d’un documentaire destiné au grand écran.

L’ouvrage propose une analyse approfondie de l’industrie pétrolière angolaise, retraçant comment le leadership politique, les réformes institutionnelles et les investissements stratégiques ont transformé l’un des plus grands marchés producteurs de pétrole brut d’Afrique. Alliant histoire politique, analyse sectorielle et témoignages de première main de décideurs clés, il examine les réformes politiques qui ont redéfini le climat d’investissement en Angola et positionné le pays pour une nouvelle phase de croissance en amont.

La parution de l’édition portugaise intervient à un moment charnière pour le secteur énergétique angolais, alors que le pays continue d’attirer de nouveaux investissements dans les secteurs de l’amont, du gaz et de l’aval. Jusqu’à 70 milliards de dollars d’investissements prévus sont attendus sur le marché de l’amont au cours des cinq prochaines années seulement, ce qui reflète l’intérêt mondial pour les opportunités offertes par le pétrole et le gaz en Angola. En proposant cet ouvrage en portugais, cette publication vise à élargir l’accès aux enseignements tirés de la transformation de l’Angola, tout en favorisant un engagement accru de la part des décideurs politiques, des professionnels du secteur, des étudiants et des investisseurs.

Présentant les points de vue du ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, du PDG de Sonangol, Sebastião Gaspar Martins, et du président de l’Agence nationale du pétrole, gaz et des biocarburants (ANPG), cet ouvrage offre aux lecteurs un aperçu privilégié des réformes institutionnelles et des décisions stratégiques qui ont restauré la confiance des investisseurs et redynamisé l’activité d’exploration.

La publication explore les réformes qui ont redéfini l’industrie pétrolière angolaise ces dernières années, notamment la création de l’ANPG, le lancement de la stratégie pluriannuelle d’octroi de licences du pays, le régime d’offre permanente et l’initiative de production incrémentale. Ensemble, ces mesures ont contribué à attirer de nouveaux investissements de la part d’opérateurs internationaux et de sociétés indépendantes, tout en soutenant le développement de projets majeurs dans l’ensemble du secteur en amont du pays.

Les résultats de ces réformes sont visibles à travers le nombre croissant de projets d’exploration et de production en Angola. Des géants pétroliers internationaux tels que TotalEnergies, Azule Energy, ExxonMobil et Chevron ont récemment conclu des accords d’exploration, intensifiant les forages dans des bassins confirmés comme ceux du Kwanza et du Bas-Congo, tout en s’aventurant dans des zones pionnières telles que le Namibe et le Benguela. À terre, des sociétés indépendantes comme Afentra, Corcel, Alfort Petroleum et Etu Energias mènent des campagnes d’acquisition sismique et de forage, soutenues par des politiques flexibles mises en place ces dernières années.

Le paysage de la production angolaise connaît une dynamique similaire. Les développements de Begonia et de la phase 3 de CLOV sont entrés en service en 2025, ajoutant 60 000 barils par jour au marché, tandis que la mise en service du FPSO d’Agogo a marqué un regain de production pour le projet « Agogo Integrated West Hub Development ». Les travaux se poursuivent sur le projet en eaux profondes de Kaminho, tandis que les opérateurs investissent massivement dans des développements de sites existants afin de renforcer la production. Ces initiatives témoignent d’un marché qui est passé d’un déclin de la production à une croissance soutenue.

Au-delà de la simple description du redressement de l’Angola, cet ouvrage présente l’expérience du pays comme une étude de cas concrète pour d’autres nations riches en ressources qui cherchent à renforcer la gouvernance, à améliorer la sécurité réglementaire et à créer des environnements d’investissement plus compétitifs. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la croissance de la production, l’ouvrage examine comment les réformes institutionnelles peuvent soutenir le développement économique à long terme dans l’ensemble du secteur énergétique.

« L’histoire de l’Angola ne se résume pas à la production pétrolière. Elle traite de réforme, de résilience et de la volonté d’affronter des réalités difficiles pour construire un avenir plus solide », déclare Ayuk. « Je me réjouis que l’édition portugaise permette à encore plus de lecteurs de découvrir cette histoire et les enseignements qu’elle offre à l’Angola et au reste de l’Afrique. »

L’édition portugaise de *Crude Oil: Power, Turnaround and Transformation in Angola* est désormais disponible sur Amazon.

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