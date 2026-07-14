Volkswagen Technologie trifft smarte Mobilität. Das Ergebnis: ein E-Bike der nächsten Generation

ein E-Bike der nächsten Generation Vw eBike Smart View VW eBike Sport Model

Die weltweit intelligentesten E-Bikes: von n+ unter Volkswagen-Lizenz entwickelt, mit automobiler Sicherheitstechnologie für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Technologien wie diese kennt man vor allem aus der Automobilwelt. Ihr Einsatz bei einem eBike zeigt, wie sich Technologien weiterentwickeln und sinnvoll auf neue Formen der Mobilität übertragen lassen” — Peter Jost, CEO Volkswagen Accessories, Lifestyle & Licensing Business

WOLFSBURG, GERMANY, July 14, 2026 /EINPresswire.com/ -- Die weltweit intelligentesten E-Bikes wurden von n+ unter Lizenz von Volkswagen entwickelt und sind mit Sicherheitstechnologie aus dem Automobilbereich ausgestattet, die für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen soll.

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Deutschland – n+ hat eine neue Reihe von Premium-Elektrofahrrädern unter Volkswagen-Lizenz vorgestellt, die neu definiert, was Fahrerinnen und Fahrer von einem E-Bike erwarten können. Die neuen Volkswagen eBikes profitieren von jahrzehntelanger Innovation im Automobilbau und sind mit intelligenten Sicherheitssystemen ausgestattet, die städtische Straßen für alle Verkehrsteilnehmer sicherer machen sollen.

Bei vielen E-Bikes liegt der Fokus vor allem auf Motorleistung und Batteriekapazität.

Mit seinen offiziell von Volkswagen lizenzierten eBikes setzt n+ hingegen bewusst einen anderen Schwerpunkt:

Was wäre, wenn ein E-Bike nach derselben konsequent sicherheitsorientierten Philosophie entwickelt würde wie ein moderner Pkw?

Das Ergebnis ist ein von n+ entwickeltes, vernetztes System von Technologien aus dem Automobilbereich, das Radfahrende im Alltag unterstützt, den Verkehr besser wahrzunehmen, sichtbarer zu sein und sicherer unterwegs zu sein.

Mit der wachsenden Zahl von E-Bikes auf städtischen Straßen steigt auch die Zahl der Unfälle. Für mehr Sicherheit sorgen vorausschauende Sicherheitstechnologien, wie sie aus modernen Pkw bekannt sind: Sie helfen Radfahrenden, den Verkehr um sie herum besser zu erfassen, und machen ihre Bewegungen für andere Verkehrsteilnehmer leichter erkennbar.

Smart View

Im Mittelpunkt des neuen Volkswagen eBikes steht Smart View, ein intelligentes, radargestütztes Rückkamerasystem. Smart View soll ein zentrales Sicherheitsproblem beim Radfahren lösen: den rückwärtigen Verkehr im Blick zu behalten, ohne die Straße vor sich aus den Augen zu verlieren.

Das Display der HD-Kamera ist nahtlos in den Lenker integriert und liefert während der Fahrt ein Livebild des rückwärtigen Verkehrs. So können Radfahrende im Blick behalten, was hinter ihnen passiert, ohne den Kopf drehen zu müssen.

Im Zusammenspiel mit der Kamera warnt Smart View Radfahrende zudem radargestützt vor Fahrzeugen im toten Winkel und verbessert so die Wahrnehmung der Verkehrssituation auf stark befahrenen Straßen deutlich.

Smart Lights

Unfälle mit Fahrrädern entstehen häufig, wenn Brems- oder Abbiegevorgänge von Radfahrenden für andere Verkehrsteilnehmer nicht rechtzeitig erkennbar sind.

Die E-Bikes von Volkswagen greifen daher auf intelligente Weise Brems- und Fahrt-richtungsanzeigen auf, wie sie in Kraftfahrzeugen seit fast 100 Jahren zum Einsatz kommen.

Eines der markantesten Designelemente des neuen Volkswagen E-Bikes ist ein durchgehendes LED-Lichtband im Oberrohr des Rahmens.

Das integrierte Lichtband ist von der charakteristischen Lichtsignatur von Volkswagen inspiriert. Zugleich dient es als gut sichtbares Tagfahrlicht und macht das Fahrrad auch tagsüber aus verschiedenen Blickwinkeln deutlich besser erkennbar.*

Doch das beleuchtete LED-Lichtband ist weit mehr als ein reines Designelement: Beim Bremsen leuchtet es rot, beim Abbiegen gelb und signalisiert so anderen Verkehrsteilnehmern die Absichten der Radfahrenden.*

Ob im dichten Stadtverkehr oder bei schlechten Lichtverhältnissen: Die Smart Lights der von Volkswagen lizenzierten E-Bikes sind ein wichtiger Fortschritt für mehr Sicherheit in der Mikromobilität.

Smart Helmet

Der von n+ entwickelte und von Volkswagen lizenzierte Smart Helmet ist Teil des vernetzten Sicherheitskonzepts und bindet auch den Helm in das System ein.

Der Helm lässt sich per Bluetooth mit dem E-Bike synchronisieren, verfügt über eine gut sichtbare LED-Beleuchtung und arbeitet mit den Smart Lights zusammen. So werden Brems- und Abbiegevorgänge auch über den Helm für andere Verkehrsteilnehmer von hinten sichtbar.

Der Smart Helmet bietet jedoch mehr als die zusätzliche Beleuchtung: Ein integrierter Beschleunigungssensor erkennt mögliche Unfälle und informiert im Notfall Angehörige per Textnachricht.

Smart Glasses

Die von Volkswagen lizenzierten Smart Glasses heben die vernetzten Sicherheitssysteme auf ein neues Niveau.

In Verbindung mit Smart View stellen die Smart Glasses wichtige Fahrinformationen bereit, ohne unnötig abzulenken. So können Fahrerinnen und Fahrer den Blick auf der Straße halten und relevante Informationen gleichzeitig erfassen.

Wie bei einem modernen Head-up-Display (HUD) im Fahrzeug werden Navigationshinweise, Totwinkelwarnungen und intelligente Fahrinformationen im natürlichen Sichtfeld angezeigt. Um das Head-up-Display ein- oder auszuschalten, genügt eine gezielte Augenbewegung nach oben rechts.

Hinter den Smart Glasses stehen dieselben Ingenieure, die bereits Head-up-Displays für Kampfjetpiloten entwickelt haben. Diese Systeme bringen wichtige Telemetriedaten direkt ins Sichtfeld, wenn es auf jede Millisekunde ankommt.

Die Smart Glasses sind nicht auf das E-Bike beschränkt. Als intelligente Brille eignen sie sich für die verschiedensten Aktivitäten, vom Actionsport bis hin zur sportlichen Fahrt mit dem Motorrad oder Auto.

Zugleich sind sie eine stilvolle Sonnenbrille, die auch abseits des E-Bikes überzeugt.

Die von n+ entwickelte E-Bike-Reihe unter Volkswagen-Lizenz orientiert sich an der langjährigen Designtradition von Volkswagen im Automobilbau sowie an der nutzerorientierten Mobilitätsphilosophie der Marke.

Peter Jost, CEO Volkswagen Accessories, Lifestyle & Licensing Business, erklärt: „Technologien wie diese kennt man vor allem aus der Automobilwelt. Ihr Einsatz bei einem E Bike zeigt, wie sich Technologien weiterentwickeln und sinnvoll auf neue Formen der Mobilität übertragen lassen.“

Mit den von Volkswagen lizenzierten E-Bikes werden Funktionen, die man bislang vor allem aus modernen Pkw kennt, aufs Fahrrad übertragen, darunter:

• Intelligente Rückkameratechnologie

• Radargestützte Verkehrserkennung

• Lichtfunktionen aus dem Automobilbereich

• Head-up-Displays

• Vernetzte Wearable-Technologie

Mit dem immer dichteren Stadtverkehr und angesichts des wachsenden Interesses an alternativen Mobilitätsformen rückt die Sicherheit von Radfahrenden zunehmend in den Fokus.

Mit der Integration intelligenter Kamera- und Sichtsysteme, vernetzter Wearables und Sichtbarkeitseinstellungen in ein einziges Ökosystem möchte n+ Ansätze aus dem Automobilbau auf die Mikromobilität zu übertragen.

Die Zukunft der intelligenten Elektromobilität ist da. Und sie denkt das Fahrrad neu.

Verfügbarkeit

Die neue Volkswagen eBike-Reihe kann über ausgewählte Partner und online bestellt werden. Weitere Informationen unter www.smart-bike.net

Medienkontakt

jules@influenceemobility.com

+44 7811 166 796

* Die Nutzung der Smart Lights mit Brems- und Abbiegeanzeige ist in einigen Ländern, darunter Deutschland und Frankreich, im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig.

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