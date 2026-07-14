USAG Ansbach stärkt deutsch-amerikanische Beziehungen beim 42. jährlichen Partnerschaftsschießen

Am 26.Juni 2026 fand das deutsch-amerikanische Partnerschaftsschießen, eine jährliche Tradition der U.S. Army Garrison (USAG) Ansbach und der Stadt Herrieden, statt.

Dies ist ein freundschaftlicher Schießwettbewerb bei dem Soldaten, Zivilisten und Herrieder Vereine auf dem Truppenübungsplatz Oberdachstetten zusammenkommen.

Der Wettbewerb stärkt die Beziehungen zwischen der USAG Ansbach und den umliegenden Städten und Gemeinden, insbesondere der Partnerstadt der Garnison, Herrieden. Es war nun das 42. Mal, nachdem der Wettkampf vor 30 Jahren von Herrieden auf den Truppenübungsplatz Oberdachstetten verlegt wurde.

COL Aaron J. Southard, Kommandeur der USAG Ansbach, zusammen mit Herrn Patrick Peters, Bürgermeister der Stadt Herrieden, gratulierte allen Teilnehmern am Ende der Veranstaltung und betonte: „Es ist wunderbar, daß wir dieses traditionelle Schießen über so lange Jahre veranstalten können und ich hoffe sehr, daß es auch zukünftig stattfindet und wir auf diese Weise die Partnerschaft zwischen U.S. Soldaten und unseren deutschen Freunden pflegen können.“

Zu den 22 Mannschaften mit je sechs Schützen gehörten der Herrieder Schützenverein, Bundeswehrsoldaten und Reservisten, sowie auf amerikanischer Seite, Soldatenteams aus Katterbach und Illesheim. Das Vorbereitungsteam aus Mitarbeitern der Garnison, dem Partnerschaftsbeauftragten Herriedens, Stefan Horndasch und Georg Schimmel hat wieder hervorragend zusammengearbeitet. Georg Schimmel übernahm die Auswertung und stellte sicher daß Pokale zur Verfügung standen. "Die Bedeutung dieser Veranstaltung ist die Freundschaft zwischen Deutschland und unseren amerikanischen Freunden", sagte Stefan Horndasch, Partnerschaftsbeauftragter der Stadt Herrieden bei der Siegerehrung. "Es ist eine gute Tradition, diesen Wettbewerb zu veranstalten und ich gratuliere allen erfolgreichen Schützen."

Die Siegertrophäe und eine handbemalte Herrieder Schützenscheibe ging an die Bundeswehr Kreisgruppe Mittelfranken.