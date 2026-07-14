Atelic.ai incorpora a Martin Di Sisto como VP de Ventas, liderando su expansión en Petróleo y Gas y su liderazgo en IA

Ben Owen, Simon Williams welcome Martin Di Sisto

Con esta incorporación, Atelic.ai refuerza su liderazgo en IA Industrial, integrando OT e IT mediante Core Studio, su suite de agentes para el sector energético

La convergencia en la que siempre he creído por fin ha llegado: el conocimiento profundo del sector energético tradicional se encuentra con la velocidad de las soluciones nativas de IA.” — Martin Di Sisto

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, July 14, 2026 / EINPresswire.com / -- Como referente emergente en IA Industrial, Atelic.ai cierra la brecha entre la Tecnología Operativa (OT) y la Tecnología de la Información (IT). Su suite de productos insignia, Atelic Core Studio, ofrece agentes especializados para diversas industrias, entre los que destaca una solución diseñada a medida para el sector energético. Los sistemas que desarrollan ayudan a las organizaciones a dejar atrás la monitorización pasiva para pasar a la ejecución autónoma."Estamos encantados de dar la bienvenida a Martin Di Sisto como nuestro VP Global de Ventas", ha afirmado Ben Owen, CEO y Fundador de Atelic.ai. "Su experiencia y años de compromiso apoyando a clientes del sector energético para resolver retos tecnológicos específicos de la industria encajan perfectamente con nuestra misión de escalar sistemas de IA en la industria energética".Al frente de la estrategia comercial y la ejecución global de ventas de Atelic.ai, Martin tendrá como principales focos de trabajo la construcción y expansión del motor de ventas, así como el desarrollo de relaciones estratégicas con directivos de nivel C y responsables de operaciones de toda la industria energética. Su cometido será traducir capacidades complejas de IA en valor de negocio claro, medible, escalable y tangible para los clientes."Prácticamente toda mi carrera ha transcurrido en la intersección entre energía y tecnología, desde mi paso por Schlumberger y Halliburton hasta, más recientemente, AWS; por eso sumarme a Atelic.ai como VP de Ventas supone el siguiente paso natural en un camino que siempre he estado construyendo", ha señalado el Sr. Di Sisto. Y ha añadido: "La convergencia en la que siempre he creído por fin ha llegado: el conocimiento profundo del sector energético tradicional se encuentra con la velocidad de las soluciones nativas de IA. Creo que Atelic está hecha a medida para lograr precisamente eso".Esta incorporación se suma a la reciente ampliación del Consejo Asesor de Atelic, que ya cuenta con expertos de reconocido prestigio internacional como el Dr. Oskar Mencer y el Dr. Amr Awadallah. Con una cartera de negocio en rápido crecimiento y una demanda creciente en los sectores energético e industrial, Atelic.ai está bien posicionada para liderar la transición hacia empresas totalmente autónomas y orientadas al retorno de la inversión (ROI).Acerca de Atelic.ai: Con sede central en Dubái y oficinas en los Países Bajos, Atelic.ai es una empresa nativa de IA que ofrece soluciones inteligentes para el sector energético, ayudando a organizaciones con activos intensivos a desplegar todo el potencial de la IA en sus operaciones principales. Ofrece soluciones de IA agéntica que priorizan la soberanía, la seguridad y el valor de negocio medible.Sitio web: www.atelic.ai

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