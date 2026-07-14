Die Farbe verantwortungsvoller Uhrmacherkunst: MONDAINE essence Quartz

Ein neuer Ausdruck Schweizer Designs, inspiriert von der Trendfarbe des Jahres 2026.

Bei MONDAINE ist Verantwortung kein Zusatz zu gutem Design – sie gehört dazu. Die essence Kollektion zeigt, wie sich durchdachte Materialien und Schweizer Design in einer Uhr vereinen lassen.” — Maria Valenzuela, Global Marketing Group Director

PFäFFIKON SZ, SWITZERLAND, July 14, 2026 / EINPresswire.com / -- MONDAINE präsentiert die essence Quartz Limited Edition in Transformative Teal und verleiht einer der markantesten Kollektionen der Marke einen frischen neuen Look. Weltweit auf nur 300 einzeln nummerierte Exemplare limitiert, vereint die neue Edition die klare Schlichtheit des charakteristischen MONDAINE Designs mit einem innovativen Materialkonzept und der Trendfarbe des Jahres 2026.Transformative Teal steht für Erneuerung und Optimismus. Die ausgewogene Verbindung von Blau- und Aquatönen verleiht dem Zifferblatt eine raffinierte und zugleich ausdrucksstarke Optik. In Kombination mit dem klaren weissen Gehäuse und Armband setzt die Farbe einen modernen Akzent und bewahrt gleichzeitig die unverwechselbare Klarheit, die jede MONDAINE Uhr auszeichnet.Inspiriert von der ikonischen Offiziellen Schweizer Bahnhofsuhr bleibt die essence Quartz mit ihrem klar gestalteten Zifferblatt, den markanten schwarzen Indexen und dem charakteristischen roten Sekundenzeiger sofort erkennbar und bietet eine hervorragende Ablesbarkeit auf den ersten Blick.Das Besondere an der Kollektion ist ihre innovative Konstruktion. Gehäuse, Gehäuseboden, Schliessen und Armband bestehen aus einem leichten Material auf Basis von Rizinusöl. Dieses bietet eine langlebige Alternative zu konventionellen Werkstoffen und reduziert gleichzeitig die Abhängigkeit von Kunststoffen auf fossiler Basis. Zusammen mit einem Swiss Made Quarzwerk und gehärtetem Mineralglas entsteht eine Uhr, die auf zuverlässige Leistung über viele Jahre hinweg ausgelegt ist."Bei MONDAINE ist Verantwortung kein Zusatz zu gutem Design – sie gehört dazu. Die essence Kollektion zeigt, wie sich durchdachte Materialien und Schweizer Design in einer Uhr vereinen lassen." — Maria Valenzuela, Global Marketing Group DirectorMit ihrem 41-mm-Gehäuse und ihrer leichten Konstruktion bietet die essence Quartz hohen Tragekomfort im Alltag und passt sich unterschiedlichsten Handgelenken und persönlichen Stilrichtungen an. Der kontrastierende schwarze Innenring verleiht dem Transformative Teal Zifferblatt zusätzliche Tiefe, während das Schnellwechselsystem einen unkomplizierten Armbandwechsel ganz ohne Werkzeug ermöglicht.Seit mehr als 60 Jahren folgt MONDAINE den Prinzipien Reduce, Reuse und Recycle und integriert verantwortungsvolle Materialentscheidungen sowie nachhaltige Produktionsprozesse in seine Kollektionen. Die essence Quartz bringt diese Philosophie durch ihre innovative Konstruktion zum Ausdruck und bleibt gleichzeitig den Werten Schweizer Design, Qualität und Langlebigkeit treu, die jeden MONDAINE Zeitmesser auszeichnen.Entwickelt für den täglichen Gebrauch und geschaffen, um viele Jahre zu begleiten, verkörpert sie MONDAINEs Überzeugung, dass verantwortungsvolle Uhrmacherkunst sowohl den Menschen als auch unserem Planeten gerecht werden sollte. Denn es ist immer #timetocare.

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