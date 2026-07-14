Eine Schweizer Designikone in neuer Farbe: MONDAINE präsentiert die limitierte Wall Clock in Transformative Teal

Die ikonische Offizielle Schweizer Bahnhofsuhr erscheint in der Trendfarbe des Jahres 2026 und setzt ein ausdrucksstarkes neues Statement für Schweizer Design.

Die MONDAINE Wall Clock steht für Klarheit und zeitloses Design. Transformative Teal verleiht ihr einen frischen Ausdruck und bewahrt gleichzeitig ihren ikonischen Charakter.” — Maria Valenzuela, Global Marketing Group Director

PFäFFIKON SZ, SWITZERLAND, July 14, 2026 / EINPresswire.com / -- MONDAINE präsentiert eine neue limitierte Edition der ikonischen 25 cm Wall Clock in Transformative Teal, der Trendfarbe des Jahres 2026. Weltweit auf nur 500 Exemplare limitiert, verleiht diese Edition einem der bekanntesten Designobjekte der Schweiz eine frische visuelle Identität – und bleibt dabei unverkennbar MONDAINE.Nur wenige Zeitmesser haben einen vergleichbaren kulturellen Einfluss wie die Offizielle Schweizer Bahnhofsuhr . Ursprünglich für eine optimale Ablesbarkeit in stark frequentierten Bahnhöfen entwickelt, gilt ihr minimalistisches Zifferblatt auch mehr als 80 Jahre später als Massstab funktionalen Industriedesigns.Die Uhr wurde 1944 vom Ingenieur der Schweizerischen Bundesbahnen Hans Hilfiker entworfen. Ihr klares weisses Zifferblatt, die markanten schwarzen Indexe und der charakteristische rote Sekundenzeiger sind längst weit über die Bahnsteige hinaus bekannt und finden sich heute in Wohnräumen, Büros und Museen auf der ganzen Welt.Die neue Transformative Teal Edition zeigt, wie sich herausragendes Design weiterentwickeln kann – subtil, durchdacht und ohne seinen unverwechselbaren Charakter zu verlieren.Als ausgewogene Verbindung von Blau- und Aquatönen greift Transformative Teal eine der prägenden Farbströmungen des Jahres 2026 auf. Eingesetzt beim matten Aluminiumgehäuse sowie in dezenten Akzenten auf dem Zifferblatt, verleiht die Farbe der Uhr eine moderne, elegante Ausstrahlung und bewahrt zugleich die Klarheit und Schlichtheit, welche die MONDAINE Wall Clock auszeichnen."Die MONDAINE Wall Clock steht für Klarheit und zeitloses Design. Transformative Teal verleiht ihr einen frischen Ausdruck und bewahrt gleichzeitig ihren ikonischen Charakter." — Maria Valenzuela, Global Marketing Group DirectorAuch wenn die Farbe neu ist, bleibt alles erhalten, was die MONDAINE Wall Clock ausmacht. Das präzise Quarzwerk sorgt für eine zuverlässige Zeitanzeige, während der schleichende Sekundenzeiger mit seiner gleichmässigen Bewegung für eine ruhigere Präsenz im Alltag sorgt. Das kontrastreiche Zifferblatt gewährleistet eine hervorragende Ablesbarkeit, und das staubresistente Gehäuse aus mattem Aluminium ist auf viele Jahre täglicher Nutzung ausgelegt.Mit einem Durchmesser von 25 cm fügt sich die Uhr harmonisch in unterschiedlichste Umgebungen ein – von minimalistischen Wohnräumen und kreativen Studios bis hin zu modernen Arbeitswelten. Jedes der 500 einzeln nummerierten Exemplare trägt auf der Gehäuserückseite eine Gravur, die den exklusiven Charakter dieser limitierten Edition unterstreicht.Die MONDAINE Wall Clock ist weit mehr als ein funktionaler Zeitmesser. Sie steht bis heute für die zeitlose Faszination durchdachten Schweizer Designs – bei dem jedes Detail einen Zweck erfüllt und nichts überflüssig ist.Ganz im Sinne von MONDAINEs Engagement für verantwortungsvolle Uhrmacherkunst wurde auch die Transformative Teal Edition auf Langlebigkeit ausgelegt. Mit Produkten, die für eine lange Lebensdauer entwickelt werden, und den Prinzipien Reduce, Reuse, Recycle folgt MONDAINE konsequent seiner Mission, mit Sorgfalt zu gestalten – für die Menschen, für gutes Design und für unseren Planeten. Denn es ist immer #timetocare.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.