« Crude Oil: Power, Turnaround and Transformation in Angola » de NJ Ayuk dans le Top 3 des nouveautés Amazon

CAPE TOWN, SOUTH AFRICA, July 14, 2026 /EINPresswire.com/ -- Crude Oil: Power, Turnaround and Transformation in Angola, le dernier livre de NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie, s'est hissé dans le Top 3 du classement des nouveautés sur Amazon après son lancement le 20 mai 2026. L'ouvrage examine le secteur énergétique angolais, retraçant son évolution à travers des périodes de réformes, d'investissements et de changements institutionnels, tout en replaçant le pays dans le contexte plus large du développement du secteur des hydrocarbures en Afrique.

Dans ce livre, M. Ayuk étudie l'Angola comme un cas d'école sur la manière dont les réformes politiques et les changements réglementaires peuvent répondre aux défis structurels de l'industrie pétrolière et gazière. L'ouvrage explore la façon dont les réformes axées sur la transparence, la cohérence réglementaire et la compétitivité des investissements peuvent influencer les flux de capitaux, le développement institutionnel, la participation des entreprises locales et l'accès à l'énergie.

Alliant contexte historique et analyse contemporaine, Crude Oil retrace le développement du secteur pétrolier angolais, y compris les défis de gouvernance et leur impact économique. Il examine également comment les récents changements politiques influencent l'approche du pays en matière de gouvernance des ressources à travers le pétrole, le gaz naturel, les énergies renouvelables et les minéraux critiques.

« L'histoire de l'Angola reflète le rôle que la réforme des politiques et les conditions d'investissement peuvent jouer dans la configuration du développement énergétique à long terme », a déclaré M. Ayuk. « Ce livre examine comment les pays riches en ressources peuvent renforcer leurs systèmes énergétiques et soutenir une croissance économique plus large. »

Le secteur pétrolier angolais aborde l'année 2026 à une étape importante, équilibrant une production offshore mature avec un programme de réforme et de diversification. La production se maintient à près d'un million de barils par jour, soutenue par des investissements continus dans l'offshore profond et des activités de développement visant à compenser le déclin des champs matures.

Parallèlement, l'avancement des projets de gaz non associé, notamment Quiluma et Maboqueiro, témoigne d'une transition plus large vers un secteur gazier plus intégré. Bien que le pétrole brut reste au cœur de la stabilité budgétaire, l'Angola donne également la priorité à l'expansion en aval, à la compétitivité des investissements et à la diversification économique afin de réduire son exposition à long terme à la volatilité des matières premières.

Crude Oil: Power, Turnaround and Transformation in Angola est disponible en formats broché et numérique auprès des principaux détaillants en ligne, notamment Amazon.

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