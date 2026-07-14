Taïwan invite les voyageurs de Vancouver à un été de festivals, de feux d’artifice et de culture

VANCOUVER, (C.-B.), CANADA, July 14, 2026 / EINPresswire.com / -- VANCOUVER (C.-B.), le 14 juillet 2026. Cet été, l’Administration du tourisme de Taïwan (TTA) invite les voyageurs canadiens à découvrir une riche programmation estivale comprenant des festivals, des célébrations culturelles, des feux d’artifice, des concerts, des activités familiales et des événements créatifs aux quatre coins de l’île.Feux d’artifice au bord de l’eau à Taipei, arts de la scène, expositions familiales, spectacles de marionnettes, musique et célébrations au bord des lacs : la programmation estivale offre une façon colorée et mémorable de découvrir la culture, l’énergie et l’hospitalité de Taïwan.« L’été est l’une des périodes les plus animées pour découvrir Taïwan », a déclaré Sylvia S.H. Lee, directrice du bureau de San Francisco de l’Administration du tourisme de Taïwan, qui est responsable du marché de l’Ouest canadien. « Partout sur l’île, festivals, spectacles, feux d’artifice, marchés de nuit, activités culturelles et spécialités saisonnières révèlent Taïwan dans toute son effervescence. Pour les voyageurs canadiens, Taïwan offre des paysages magnifiques, un réseau de transport efficace et une programmation particulièrement riche qui rend chaque séjour unique. »FESTIVAL D’ÉTÉ DE TAIPEI : FEUX D’ARTIFICE, MUSIQUE ET CULTURE AU BORD DE L’EAUL’un des temps forts de la saison est le Festival d’été de Taipei, qui se déroule du 25 juillet au 15 août au quai de Dadaocheng et au parc riverain de Yanping. Installé le long de la rivière Tamsui, dans le quartier historique de Datong, le festival propose des feux d’artifice thématiques, des concerts, des installations lumineuses au bord de l’eau, des croisières, des kiosques de restauration et une ambiance nocturne des plus animées.FESTIVAL INTERNATIONAL DE SCULPTURES DE SABLE DE FULONGSur la côte nord-est de Taïwan, le Festival international de sculptures de sable de Fulong 2026 se déroule du 29 mai au 26 octobre sur la plage de Fulong. Placée sous le thème « Fête mondiale estivale de la sculpture sur sable », l’édition de cette année transforme la plage en une vaste exposition d’art à ciel ouvert inspirée de films de renommée internationale et de personnages de films d’animation bien connus. Fulong est l’une des destinations estivales les plus prisées de Taïwan, réputée pour sa plage de sable doré, ses paysages côtiers, ses pistes cyclables et son accès facile en train. Alliant art, divertissement, détente au bord de la mer et activités familiales, le festival constitue une halte incontournable dans tout itinéraire estival dans le nord de Taïwan.DES ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX AU-DELÀ DE TAIPEIDans le comté de Yunlin, le Festival international des arts de la marionnette de Yunlin met à l’honneur le théâtre de marionnettes à gaine, une tradition emblématique de Taïwan. Organisé dans le canton de Huwei, haut lieu historique de cet art, le festival réunit des spectacles en plein air, des troupes internationales, des maîtres marionnettistes, des créations contemporaines et une programmation pour toute la famille.À Taichung, l’exposition Horizon Ablaze se poursuit jusqu’au 30 août au Musée d’art de Taichung. Elle réunit des artistes de Taïwan et d’ailleurs qui explorent l’expérience universelle de la chaleur au moyen de peintures, de vidéos et d’installations sonores.FESTIVAL DES ARTS DE LA TERRE DE LA CÔTE EST DE TAÏWAN ET CONCERT DE LA MER AU CLAIR DE LUNESur la côte est de Taïwan, le Festival des arts de la terre de la côte Est de Taïwan 2026 et le Concert de la mer au clair de lune proposent aux voyageurs une expérience immersive mêlant musique, danse, art et paysages marins dans un cadre à ciel ouvert. Organisée au centre d’accueil de Torik, dans le comté de Taitung, la série de concerts se tient à certaines dates entre juin et septembre. Loin des salles de spectacle traditionnelles, l’événement invite le public à s’asseoir à même le sol sous le ciel nocturne, avec la mer en toile de fond et le clair de lune comme partie intégrante de l’expérience. Entre spectacles, concerts thématiques et marché artisanal, les visiteurs sont invités à ralentir et à savourer la beauté artistique et naturelle de la côte pacifique de Taïwan.FESTIVAL DE MUSIQUE ET DE FEUX D’ARTIFICE DU LAC DU SOLEIL ET DE LA LUNEÀ l’approche de l’automne, le Festival de musique et de feux d’artifice du lac du Soleil et de la Lune (Sun Moon Lake) débute le 12 septembre et se poursuit jusqu’au 15 novembre. Organisé autour du plus grand lac de Taïwan, il conjugue musique, feux d’artifice, sports, culture locale, cyclisme, produits régionaux et activités au bord de l’eau. Avec les feux d’artifice qui se reflètent dans le lac et les spectacles présentés dans l’un des plus beaux paysages de Taïwan, le festival constitue une occasion mémorable d’explorer le centre de l’île. Les visiteurs peuvent prolonger l’expérience par une balade à vélo au bord du lac, une promenade en bateau, une dégustation de thé, des activités liées aux cultures autochtones de Taïwan ou une escapade paisible dans les montagnes environnantes.SAVEURS ESTIVALES, MARCHÉS DE NUIT ET PLAISIRS GOURMANDSLes festivals d’été de Taïwan sont aussi une porte d’entrée vers la célèbre culture culinaire de l’île. Pour se rafraîchir, les visiteurs peuvent savourer de la glace pilée, des desserts à la mangue, des thés aux fruits, du thé de haute montagne infusé à froid, du café glacé, de la crème glacée molle et des fruits tropicaux de saison.En soirée, les marchés de nuit, les promenades riveraines, les concerts en plein air, les quartiers réputés pour leur cuisine de rue et les marchés éphémères organisés dans le cadre des festivals offrent autant d’occasions de poursuivre les découvertes. Thé aux perles, grillades, omelettes aux huîtres, nouilles au bœuf, fruits de mer locaux ou spécialités régionales : la gastronomie est au cœur de l’expérience estivale à Taïwan.PLANIFIER UN VOYAGE ESTIVAL À TAÏWANGrâce aux dimensions modestes de l’île et à l’efficacité de son réseau de transport, les visiteurs peuvent facilement créer un itinéraire axé sur les festivals. Les visiteurs internationaux peuvent aussi profiter d’offres de voyage comme le Taiwan PASS [ twpass.tw ] et de visites gratuites d’une demi-journée pour les passagers admissibles qui font une escale de 7 à 24 heures [ halfdaytour.taiwan.net.tw ].Entre feux d’artifice, traditions populaires, arts de la scène, expositions, musique, gastronomie et célébrations dans des décors spectaculaires, Taïwan promet aux voyageurs canadiens un été riche en découvertes.Pour obtenir de plus amples renseignements sur un voyage à Taïwan, les Canadiens peuvent communiquer avec le Centre d’information touristique de Taïwan à Vancouver, situé au 6081 No. 3 Road, bureau 626, à Richmond, en Colombie-Britannique, V6Y 2B2, ou téléphoner au +1 (672) 202-8988.Pour consulter les fichiers connexes et les traductions de ce communiqué de presse, visitez : bit.ly/TaiwanSummerFun À PROPOS DE L’ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWANL’Administration du tourisme de Taïwan est l’organisme gouvernemental officiel de Taïwan (République de Chine) chargé de l’élaboration des politiques touristiques, de la promotion de Taïwan comme destination et du développement du tourisme international. Dans l’Ouest canadien, les activités de promotion touristique sont gérées par le bureau de San Francisco de l’Administration du tourisme de Taïwan. Le slogan touristique actuel de Taïwan est « Waves of Wonder ». Pour en savoir plus, visitez le site eng.taiwan.net.tw.Suivez-nous sur les médias sociaux en Amérique du Nord :- Instagram : @taiwantourism.na- Facebook : Tour Taiwan - America

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