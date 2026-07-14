Le nouveau livre de NJ Ayuk examine la réforme du secteur pétrolier et la stratégie d'investissement de l'Angola

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, July 14, 2026 /EINPresswire.com/ -- Le dernier ouvrage de NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie, intitulé Crude Oil: Power, Turnaround and Transformation in Angola, vient de paraître. Il propose un examen approfondi du secteur pétrolier angolais et des changements politiques qui ont façonné son développement. Le livre retrace comment l'évolution politique, les réformes structurelles et le leadership industriel ont influencé le marché du pétrole brut du pays au fil du temps.

Alliant histoire politique, analyse sectorielle et points de vue des acteurs du secteur, l'ouvrage examine comment l'Angola a cherché à renforcer sa position sur les marchés pétroliers mondiaux dans un contexte de baisse de la production, de pressions économiques et de défis structurels. Le livre intègre les perspectives du ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz de l'Angola, Diamantino Azevedo ; du PDG de Sonangol, Sebastião Gaspar Martins ; et du président de l'ANPG, Paulino Jerónimo, offrant un éclairage sur les réformes et les décisions politiques qui impactent le secteur.

Cette publication est le dernier ajout d'Ayuk à un portefeuille d'ouvrages axés sur l'énergie et l'investissement en Afrique. Ses titres précédents incluent Big Barrels: African Oil and Gas and the Quest for Prosperity ; Billions at Play: The Future of African Energy and Doing Deals ; et A Just Transition: Making Energy Poverty History with an Energy Mix. Ces travaux se concentrent sur les stratégies de développement énergétique et les tendances de l'investissement à travers le continent.

Ce dernier ouvrage se concentre sur le programme de réformes de l'Angola au cours des dernières années et sur la manière dont les changements politiques ont influencé l'exploration et l'investissement. Parmi ces mesures figurent la création de l'ANPG et le lancement d'une stratégie d'attribution de licences pluriannuelle en 2019, visant à améliorer l'engagement des investisseurs, à simplifier les procédures et à soutenir les activités d'octroi de licences. Entre 2019 et 2025, 64 blocs ont été négociés, dont 37 ont été attribués, tandis que 27 restent en cours d'approbation ou de négociation. Le prochain cycle d'attribution de licences est attendu cette année.

Le livre examine également comment les structures d'investissement de l'Angola ont soutenu l'activité des compagnies pétrolières internationales et des opérateurs indépendants. L'introduction d'un régime d'offre permanente a permis aux entreprises d'accéder à des concessions en dehors des cycles d'attribution traditionnels, tandis que le décret sur la production incrémentale a favorisé le réinvestissement dans les champs matures. Ces réformes, combinées à des ajustements fiscaux et à la coopération avec Sonangol, ont contribué à dynamiser de nouveaux projets.

TotalEnergies a engagé 3 milliards de dollars sur ce marché pour les années à venir, tandis qu'Azule Energy prévoit d'investir 5 milliards de dollars. ExxonMobil, Chevron et Equinor élargissent également leurs portefeuilles. À terre (onshore), des compagnies indépendantes comme Afentra, Etu Energias, Corcel et ACREP font progresser leurs activités d'exploration. De nouveaux entrants sur le marché et des opérateurs de retour ont également intensifié leur activité, Shell et Petrobras étant revenus dans les bassins en eaux profondes de l'Angola en 2025, tandis qu'Oando a fait son entrée sur le marché onshore angolais en 2026.

Au-delà des activités d'investissement, le livre met en lumière des projets qui soutiennent les perspectives de production de l'Angola. Ceux-ci comprennent les développements au hub intégré ouest d'Agogo suite à la mise en service de l'FPSO Agogo en 2025 et au démarrage du champ Ndungu en 2026 ; le développement en eaux profondes de Kaminho, dont la première production est prévue pour 2028 ; ainsi que les projets Begonia et CLOV Phase 3, qui ont collectivement ajouté 60 000 barils par jour au portefeuille de production de l'Angola en 2025. Alors que l'Angola vise une stabilité de sa production au-dessus d'un million de barils par jour, le livre presents le pays comme une étude de cas sur la manière dont les réformes politiques et les stratégies d'investissement peuvent influencer la compétitivité à long terme d'un secteur.

« L'histoire de l'Angola ne se résume pas à la production de pétrole. C'est une histoire de réforme, de résilience et de volonté de faire face à des réalités difficiles pour construire un avenir plus solide. Ce livre examine comment le leadership, la réforme des politiques et les investissements stratégiques ont façonné le secteur pétrolier angolais », a déclaré NJ Ayuk.

Crude Oil: Power, Turnaround and Transformation in Angola est désormais disponible en formats papier et numérique auprès des principaux détaillants en ligne, notamment Amazon.

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