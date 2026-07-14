ClickSpace accélère son expansion, porté par la conviction que l'avenir du travail se construit en communauté.

Les bureaux flexibles de Clickspace

Cette nouvelle expansion reflète l'évolution des attentes des entrepreneurs qui privilégient des milieux de travail favorisant la collaborationet la flexibilité

Les entrepreneurs ne cherchent plus seulement un bureau à louer : ils veulent appartenir à une communauté. La communauté est devenue l'un des plus grands atouts qu'un espace de travail puisse offrir.” — Margaux Chetrit

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, July 14, 2026 / EINPresswire.com / -- Alors que les modèles traditionnels de co-working connaissent un essoufflement et que le télétravail continue de transformer les façons de travailler et de tisser des liens, ClickSpace , un projet montréalais d'espaces de travail collaboratifs, poursuit son expansion autour d'une conviction simple : la communauté est devenue le nouvel avantage concurrentiel.À l'occasion de son cinquième anniversaire, ClickSpace a évolué bien au-delà du simple espace de bureaux partagés pour devenir un réseau de communautés entrepreneuriales conçues sur mesure, où les fondateurs peuvent collaborer, apprendre les uns des autres et développer des relations durables. Sa plus récente expansion, ClickSpace AI, vient s'ajouter aux communautés déjà établies de l'entreprise, consacrées aux entrepreneurs du commerce électronique et aux entreprises dirigées par des femmes.À une époque où l'isolement social et le télétravail soulèvent des préoccupations croissantes, particulièrement chez les jeunes générations, ClickSpace propose une réponse concrète en créant des environnements où les entrepreneurs ne se contentent pas de travailler : ils se rencontrent, collaborent et grandissent ensemble.« L'entrepreneuriat peut être extrêmement enrichissant, mais il peut aussi être profondément isolant », affirme Margaux Chetrit, directrice générale de ClickSpace. « Nous assistons à une transition des espaces de coworking génériques vers des communautés beaucoup plus intentionnelles. Aujourd'hui, les entrepreneurs ne cherchent plus seulement un bureau à louer : ils veulent appartenir à une communauté. La communauté est devenue l'un des plus grands atouts qu'un espace de travail puisse offrir, et c'est autour de cette vision que nous concevons chacun de nos projets. »Plutôt que d'offrir une expérience de coworking uniforme, ClickSpace développe des communautés spécialisées rassemblant des entrepreneurs qui partagent un même secteur d'activité, des intérêts communs ou des ambitions similaires. Les membres se rencontrent lors d'événements exclusifs, de formations, d'activités collaboratives et dans des espaces communs soigneusement aménagés pour favoriser les échanges et les relations humaines. Cette approche s'est traduite par un fort engagement des membres et un excellent taux d'occupation.L'approche communautaire de ClickSpace se manifeste également à travers des événements d'envergure. En octobre dernier, l'entreprise a inauguré ClickSpace AI lors d'un lancement réunissant plus de 250 entrepreneurs montréalais, en présence du ministre fédéral de l'Intelligence artificielle, Evan Solomon, illustrant à la fois la demande croissante pour des communautés entrepreneuriales et le rôle grandissant de Montréal comme pôle d'innovation.Tout au long du mois d'août, ClickSpace présentera Coffee and Community, une nouvelle série hebdomadaire de réseautage ouverte aux entrepreneurs de partout à Montréal. Dès le mardi 11 août, de 9 h à 11 h, fondateurs, créateurs et professionnels sont invités à se réunir sur le célèbre toit-terrasse de ClickSpace × 1 Chabanel , où un café éphémère signé Café Olimpico servira ses célèbres cafés glacés dans une ambiance conviviale propice aux rencontres, aux collaborations et aux nouvelles occasions d'affaires.La croissance de ClickSpace AI est soutenue par KPMG , partenaire principal de cette communauté.« Montréal bénéficie d'un écosystème exceptionnel en intelligence artificielle et d'une communauté entrepreneuriale dynamique. En réunissant les fondateurs afin qu'ils échangent des idées, développent leur réseau et apprennent les uns des autres, des initiatives comme ClickSpace AI créent les conditions favorables à l'innovation et à une croissance durable. Nous sommes fiers de soutenir cette communauté et de contribuer à son évolution », souligne Michael Ickman, associé chez KPMG.L'élan de ClickSpace se poursuivra cet automne avec le lancement, en septembre 2026, d'une quatrième communauté spécialisée, entièrement consacrée aux industries créatives montréalaises.Cinq ans après l'ouverture de son premier espace, ClickSpace démontre que l'avenir du travail ne se mesure pas en mètres carrés, mais à la force des communautés qui s'y développent. Alors que l'entreprise prépare la prochaine étape de son expansion, elle continue de faire évoluer le modèle traditionnel des espaces de travail : d'un simple service immobilier à un véritable catalyseur de rencontres, de collaboration et de croissance entrepreneuriale.

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