En alianza entre ClassicSubversive Editions y Bravo Zulu Publishers, el libro se lanzará oficialmente el 24 de julio en el Museo Americano de la Diáspora Cubana

La obra recorre el camino que llevó a ese niño a convertirse en uno de los principales protagonistas de la lucha estadounidense contra el terrorismo internacional.” — MSI²

MIAMI, FL, UNITED STATES, July 14, 2026 / EINPresswire.com / -- El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) anuncia la presentación del libro “Ric Prado: La Pasión del Guerrero. Contra el terrorismo y el comunismo”, del escritor cubano Alberto Sicilia, una obra que rescata la vida del ex alto oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Enrique "Ric" Prado, símbolo del patriotismo, el servicio y el compromiso con la defensa de la libertad.La presentación será el viernes 24 de julio de 2026, a las 6:00 p.m., en el Museo Americano de la Diáspora Cubana , y reunirá al autor y al propio Ric Prado para compartir con el público la historia de un niño que llegó solo a Estados Unidos mediante la Operación Pedro Pan y que se convirtió en una de las figuras más relevantes de la seguridad nacional estadounidense.El sello editorial Bravo Zulu Publishers, fundado por el economista y autor best seller Dr. Rafael Marrero, estableció una alianza con ClassicSubversive Editions , editorial responsable de la publicación de la obra, para ampliar su distribución y alcance en el mercado de habla hispana. La colaboración busca llevar a nuevos lectores una historia que trasciende el ámbito de la inteligencia para convertirse en un testimonio del exilio, del sacrificio y de la defensa de la democracia.Para MSI², la trayectoria de Ric Prado encarna el ejemplo de un hombre que dedicó su vida a proteger la seguridad de Estados Unidos y a combatir las amenazas del terrorismo y del totalitarismo. Su historia es, sin duda, un legado de patriotismo que inspira a quienes han encontrado en este país un refugio frente a la opresión, y que sirve de lección para las nuevas generaciones de estadounidenses.Durante sus 24 años de carrera en la CIA, Prado dirigió algunas de las operaciones paramilitares y de contraterrorismo más complejas de la Agencia. Fue miembro fundador de la primera unidad creada para enfrentar la amenaza del terrorismo y de Osama bin Laden.Asimismo, fue jefe de operaciones del Centro de Contraterrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y jefe de estación en países de alta complejidad estratégica. Prado concluyó su carrera con el rango de Senior Intelligence Service-2 (SIS-2), que equivale al de un general de dos estrellas en el Ejército estadounidense.Su experiencia incluye, entre otros hitos, numerosas operaciones especiales en Centroamérica y Sudamérica, Filipinas y la península de Corea, así como la colaboración con organismos de seguridad nacional y con unidades de élite como Delta Force y SEAL Team Six. Pero, más allá de sus logros operacionales, subyace la historia humana de un exiliado cubano que supo transformar la pérdida de su patria en una vida de servicio a la nación que le dio la libertad.En el libro, Alberto Sicilia reconstruye esa trayectoria desde una perspectiva íntima y documental. La obra recorre el camino que llevó a ese niño a convertirse en uno de los principales protagonistas de la lucha estadounidense contra el terrorismo internacional.La actividad incluirá una conversación con Ric Prado y Alberto Sicilia, una sesión de preguntas y respuestas y la firma de ejemplares. Los asistentes podrán adquirir el libro durante el evento o llevar su propia copia para que sea autografiada.El encuentro constituye una oportunidad excepcional para conocer a uno de los protagonistas más relevantes de la historia contemporánea de la inteligencia y la seguridad nacional de Estados Unidos, así como para dialogar con el autor sobre una obra que reivindica el patriotismo, el deber, el sacrificio y la defensa de la libertad frente al comunismo y al terrorismo.MSI² agradece también el apoyo de Juan Guixens Jr., fundador y propietario de Johnny Cuba, y del empresario Héctor Lans, cuyo respaldo ha contribuido a la realización de este encuentro.El Museo ofrecerá servicio de valet parking de cortesía. La entrada será gratuita, con cupos limitados y previa reservación en info@thecuban.org.Sobre MSI²MSI², fundado por el Dr. Rafael Marrero, es un centro de pensamiento (think tank) no partidista que promueve la estabilidad, la democracia y la prosperidad en América Latina, al tiempo que aborda el desafío global que representa la República Popular China.El instituto se dedica a impulsar la investigación en políticas públicas, la inteligencia estratégica, la capacitación y los servicios de consultoría. Con base en décadas de experiencia en los sectores público y privado, MSI² desarrolla soluciones innovadoras y prácticas para afrontar desafíos complejos.La experiencia de MSI² abarca los ámbitos geopolítico, económico y tecnológico, lo que lo convierte en un aliado de confianza para gobiernos, empresas e instituciones que enfrentan procesos de toma de decisiones de alta complejidad e impacto.Contactos de prensaGrethel Delgadodelgado@miastrategicintel.comSady Burgeburge@miastrategicintel.com

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