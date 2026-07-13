La Gobernadora Hochul Anuncia Casi 270 Millones de Dólares en Créditos Fiscales y Subsidios Disponibles para Crear y Preservar Viviendas Asequibles

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que ya se aceptan propuestas para los créditos fiscales estatales anuales del 9% para viviendas de bajos ingresos, que pondrán a disposición hasta 58 millones de dólares en créditos fiscales federales del 9% para viviendas de bajos ingresos (LIHTC), 10 millones de dólares en créditos fiscales estatales para viviendas de bajos ingresos (SLIHC) y más de 200 millones de dólares en programas estatales de préstamos de subsidio para capital. El programa, administrado por New York State Homes and Community Renewal (HCR), aceptará propuestas hasta el 10 de septiembre de 2026.

“Las familias de todo Nueva York merecen una vivienda segura, sostenible y asequible, y mi administración está comprometida a proporcionársela”, dijo la gobernadora Hochul. “Esta inversión específica de 270 millones de dólares será fundamental para nuestro Plan de Vivienda quinquenal y se alinea perfectamente con nuestra agenda de asequibilidad, permitiendo a los promotores construir y preservar viviendas asequibles de forma más rápida y eficiente en todo el estado. Los proyectos resultantes transformarán los barrios, reducirán los costos para los neoyorquinos y fortalecerán nuestras comunidades”.

La solicitud de propuestas del 9% del Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC), que se publica una vez al año, es un proceso altamente competitivo mediante el cual HCR busca propuestas para la creación y preservación de viviendas asequibles de alta calidad en todo el estado. Es un componente central del Plan Integral de Vivienda quinquenal de $25 mil millones de la Gobernadora Hochul para crear o preservar más de 100,000 viviendas asequibles en todo Nueva York, incluyendo 10,000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables.

Los solicitantes elegibles que propongan proyectos de vivienda multifamiliar asequible pueden solicitar el Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC) del 9%, el Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos (SLIHC) y financiamiento mediante préstamos subsidiados del Programa del Fondo Fiduciario para Viviendas de Bajos Ingresos, el Fondo de Inversión para Comunidades Rurales y Urbanas, el Programa de Oportunidades de Vivienda con Apoyo, el Programa de Preservación de Vivienda Pública, el Programa de Vivienda para Ingresos Medios, el Programa de Vivienda para Personas Mayores, el Programa de Vivienda para Personas Mayores LGBTQ+, el Programa HOME, el Programa de Nueva Construcción, el Programa de Iniciativa de Energía Limpia y el Fondo Solar Multifamiliar.

La comisionada de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York, RuthAnne Visnauskas, dijo: “Los proyectos financiados a través de la convocatoria de propuestas (RFP) del 9% de este año destinarán 270 millones de dólares en créditos fiscales y subsidios de capital para ampliar las oportunidades de vivienda para familias e individuos, revitalizar vecindarios, impulsar iniciativas de desarrollo económico local y convertir a Nueva York en un lugar donde las personas puedan vivir de forma independiente y asequible en las comunidades que elijan. El Programa de Créditos Fiscales para Viviendas de Bajos Ingresos y nuestros subsidios de capital se encuentran entre las herramientas más eficaces que tenemos para crear las oportunidades que los neoyorquinos necesitan. Gracias al enfoque prioritario de la gobernadora Hochul en la asequibilidad de la vivienda y a nuestros socios de desarrollo, estas inversiones específicas allanarán el camino para la construcción de aproximadamente 1,800 apartamentos y nos acercarán a los objetivos del Plan de Vivienda, que busca crear y preservar 100,000 viviendas asequibles en todo el estado”.

La página de la RFP de la agencia incluye toda la información relevante, incluidos los recursos disponibles, los requisitos de elegibilidad de los proyectos y las condiciones de presentación.

El 16 de julio o antes, HCR publicará una presentación actualizada de la solicitud de propuestas (RFP) con instrucciones detalladas, explicando los cambios en la solicitud y señalando los errores más comunes.

Todos los solicitantes deben participar en una sesión de asistencia técnica de HCR dentro de los 12 meses posteriores a la fecha límite de presentación de la solicitud.

Agenda de Vivienda de la Gobernadora Hochul

La Gobernadora Hochul está comprometido con abordar la crisis de vivienda de Nueva York y lograr que el estado sea más asequible y habitable para todos los neoyorquinos. Desde el Año Fiscal 2023, la Gobernadora ha trabajado para aumentar la oferta de vivienda y hacerla más asequible mediante el lanzamiento de un plan integral de vivienda quinquenal de 25 mil millones de dólares, la aprobación del acuerdo de vivienda más importante en décadas y la implementación de nuevas protecciones para inquilinos y propietarios. Bajo el liderazgo de la Gobernadora Hochul, HCR ha creado nuevos programas que impulsan el desarrollo de viviendas asequibles y de ingresos mixtos para inquilinos y compradores. Estos incluyen el Programa de Comunidades Pro-Vivienda, que permite a las localidades certificadas acceso exclusivo a hasta 750 millones de dólares en fondos estatales discrecionales. Más de 420 comunidades en todo el estado han sido certificadas como Pro-Vivienda.

La agenda "Que Construyan" de la gobernadora Hochul acelerará el desarrollo de viviendas e infraestructura, a la vez que reducirá los costos mediante una serie de reformas trascendentales. Los cambios sensatos a la Ley de Revisión de la Calidad Ambiental (SEQRA) de Nueva York, incluidos en el Presupuesto Promulgado para el Año Fiscal 2027, así como las acciones ejecutivas, agilizarán categorías críticas de proyectos que, según se ha comprobado sistemáticamente, no generan impactos ambientales significativos, pero que durante demasiado tiempo se han visto obstaculizados por la burocracia y han sufrido largas demoras.

El presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2027 completa el Plan de Vivienda quinquenal de la Gobernadora para crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo el estado, incluyendo 10,000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, además de la electrificación de otras 50,000. Hasta la fecha, se han creado o preservado más de 81,000 viviendas asequibles. El presupuesto también invierte $250 millones en fondos de capital para acelerar la construcción de miles de nuevas viviendas asequibles. Asimismo, el presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2027 refuerza aún más las protecciones esenciales para inquilinos y propietarios.