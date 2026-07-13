La Gobernadora Hochul Anuncia La Emisión de Nuevas Tarjetas de Beneficios Con Chip para Los Beneficiarios del Programa SNAP a Principios de 2027

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que Nueva York ha logrado avances significativos en sus esfuerzos continuos para proteger los beneficios de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) contra el robo, y que se emitirán nuevas tarjetas con chip, más seguras, a partir de principios de 2027. La Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia por Discapacidad del Estado de Nueva York (OTDA) firmó recientemente un contrato con un proveedor para la emisión de las tarjetas, las cuales se espera que limiten considerablemente el robo de beneficios por parte de delincuentes que utilizan dispositivos ilegales de clonación de tarjetas.

“Estamos comprometidos a proteger a los neoyorquinos del robo de beneficios y modernizar nuestro sistema EBT es la herramienta más eficaz que tenemos para evitar que criminales sin escrúpulos se aprovechen de algunos de nuestros residentes más vulnerables”, dijo la gobernadora Hochul. “Mientras la administración federal sigue socavando los esfuerzos para abordar la inseguridad alimentaria y el hambre, Nueva York mantiene su enfoque en apoyar a las familias y garantizar que reciban la ayuda necesaria para alimentar a sus familias”.

Fidelity Information Services, LLC (FIS) proporcionará las nuevas tarjetas, que utilizan tecnología de chip estándar en las tarjetas de débito y crédito comerciales. El sistema federal de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), utilizado a nivel nacional para distribuir y usar los beneficios del programa SNAP, recientemente incorporó la capacidad de aceptar tarjetas con chip. Las nuevas tarjetas comenzarán a emitirse a los beneficiarios en el primer trimestre de 2027.

A principios de este año, la gobernadora ordenó a la OTDA que implementara esta prioridad lo antes posible. La OTDA emitió proactivamente una solicitud de propuestas para un nuevo proveedor de tarjetas EBT capaz de ofrecer tarjetas con chips más seguros que las actuales, con el fin de estar preparados para la transición una vez que se asegurara la financiación.

Nueva York es uno de los pocos estados que están implementando la tecnología de tarjetas EBT seguras con chip. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, cinco estados ya han emitido tarjetas con chip y otros cinco, incluyendo Nueva York, están en proceso.

La financiación para apoyar la transición fue incluida por la Gobernadora y la Legislatura en el Presupuesto del Año Fiscal 2027. Se prevé la emisión de aproximadamente dos millones de nuevas tarjetas.

La OTDA comenzó recientemente a contactar a minoristas e instituciones financieras para instarlos a actualizar sus sistemas y equipos para aceptar las nuevas tarjetas EBT con chip antes de fin de año, de modo que puedan seguir aceptando los beneficios de SNAP como forma de pago cuando se emitan las nuevas tarjetas.

Los titulares de tarjetas EBT serán notificados antes de la emisión de su nueva tarjeta.

En los últimos años, ha aumentado la concienciación sobre el uso de dispositivos de clonación para capturar la información de las tarjetas y el PIN de los beneficiarios. Los delincuentes utilizan esta información para acceder a las cuentas y robar los beneficios antes de que los beneficiarios tengan la oportunidad de gastarlos. Sin embargo, el gobierno federal dejó de financiar los beneficios de reemplazo a finales de 2024 para los beneficiarios del programa SNAP a quienes les robaron sus beneficios, y la administración Trump se ha negado a considerar la posibilidad de volver a autorizar dicho reemplazo.

Las nuevas tarjetas EBT, que también utilizan los beneficiarios de Asistencia Pública para acceder a sus beneficios, serán prácticamente inmunes a la clonación, lo que ayudará a proteger los fondos de los que dependen los neoyorquinos para alimentar a sus familias.

OTDA ha trabajado constantemente para la transición al uso de tarjetas con chip EBT con el fin de proteger los beneficios de los beneficiarios contra el robo electrónico, al tiempo que toma medidas para concienciar a los beneficiarios y animarlos a que tomen las medidas necesarias para proteger sus beneficios. Los titulares de tarjetas EBT pueden proteger sus beneficios utilizando la función de bloqueo/desbloqueo de la tarjeta en la aplicación móvil ebtEDGE o en el portal en línea para titulares de tarjetas. También pueden optar por bloquear las compras en línea y las realizadas fuera del estado.

La OTDA, los departamentos locales de servicios sociales o el proveedor de la tarjeta EBT nunca se comunicarán con los clientes para solicitar información sobre la tarjeta EBT. Los titulares de tarjetas EBT nunca deben proporcionar esta información en respuesta a correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas. Los delincuentes pueden usar esta información para acceder a su cuenta y gastar sus beneficios de SNAP y otros beneficios en efectivo.

Puede encontrar recursos para ayudar al público con información sobre estafas relacionadas con la tarjeta EBT y cómo proteger sus beneficios en otda.ny.gov/ebtscam.

La comisionada de la OTDA, Barbara C. Guinn, dijo: “Los beneficiarios de SNAP, la mayoría de los cuales son niños, adultos mayores o personas con discapacidad, dependen de SNAP cada mes para alimentar a sus familias. Ante el alto costo de los alimentos, el alquiler y los servicios públicos, agradecemos el liderazgo de la gobernadora Hochul al proteger a los neoyorquinos vulnerables del flagelo del robo de beneficios”.

La senadora Roxanne J. Perasud dijo: “Desde 2021, he estado abogando por las tarjetas SNAP EBT con chip, y afortunadamente su implementación está cada vez más cerca. Agradezco a la gobernadora Hochul y a la comisionada Guinn por haber destinado los fondos necesarios en el presupuesto de este año para establecer un sistema EBT más seguro que proteja los beneficios esenciales de SNAP de los neoyorquinos vulnerables. Las tarjetas con chip son un paso necesario para prevenir el robo de datos en el futuro”.

La asambleísta Maritza Davila dijo: “Felicito a la gobernadora Kathy Hochul por proteger a los neoyorquinos que dependen de los beneficios del programa SNAP y de Asistencia Pública contra el robo. La transición a tarjetas EBT seguras con chip, que comenzará a principios de 2027, representa un gran avance que ayudará a salvaguardar los beneficios de los que dependen las familias para alimentarse. Como presidenta del Comité de Servicios Sociales de la Asamblea, me enorgullece haber trabajado con la gobernadora Hochul y mis colegas en la Legislatura para asegurar la financiación de esta importante inversión en beneficio de los neoyorquinos. En California, esto redujo los robos en un 83 %”.

El director ejecutivo de la Asociación de Condados del Estado de Nueva York, Stephen J. Acquario, dijo: “Los departamentos de servicios sociales de los condados de Nueva York apoyan firmemente la transición a las tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (TSB) con chip para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esta actualización es un paso práctico y necesario para fortalecer la integridad del programa, reducir el fraude y garantizar que los beneficios lleguen a las personas y familias que realmente los necesitan. Como administradores locales de SNAP, vemos de primera mano la importancia de modernizar nuestros sistemas para estar al día con las amenazas en constante evolución, manteniendo al mismo tiempo un acceso eficiente para los beneficiarios. El liderazgo de la gobernadora Hochul al lanzar esta iniciativa refleja un compromiso con el buen gobierno, uno que equilibra la rendición de cuentas con el servicio. En un momento en que los recientes cambios en las fórmulas de financiamiento federal han aumentado los desafíos fiscales para las localidades, inversiones como esta ayudan a salvaguardar los recursos públicos y a reforzar la confianza en el programa”.