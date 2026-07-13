Carta De La Gobernadora Hochul Al Secretario De Seguridad Interna: Fin Al Secreto, La Evasión Y El Despeño a Las Comunidades Y Al Estado De Derecho

La gobernadora Kathy Hochul envió una carta al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, exigiendo respuestas en respuesta a los informes de tres proyectos federales separados de detención de inmigrantes planeados en el estado de Nueva York.

A pesar de que el Departamento declaró repetidamente sus intenciones de coordinar con las comunidades locales y la promesa del presidente Trump a la gente de Nueva York de no ampliar las operaciones de control de ICE a menos que la Gobernadora Hochul lo solicite, informes recientes han descubierto tres proyectos de detención de inmigrantes en Rochester, Batavia y Newburgh.

En su carta, la Gobernadora insta a la verdad y la transparencia para la seguridad de las comunidades de Nueva York, y pide al DHS que ponga fin a la agresión desenfrenada contra los neoyorquinos respetuosos de la ley.

El texto completo de la carta se encuentra a continuación:

Estimado Secretario Mullin:

Durante las últimas semanas, los neoyorquinos se han enterado de tres proyectos federales de detención de inmigrantes planeados para nuestro estado. Pero su administración no se enteró de ellos. Se enteraron de los informes de prensa y de los registros de adquisiciones descubiertos después del hecho.

Usted ha prometido en repetidas ocasiones coordinarse con las comunidades locales. Eso no es lo que está pasando.

En lugar de centrarse en lo peor de lo peor, su administración está deteniendo a vecinos y compañeros de trabajo, separando familias y construyendo en secreto la infraestructura para detener aún a más personas.

En Rochester, su Departamento busca instalar celdas de detención de inmigrantes dentro de un edificio que alberga una guardería y un tribunal federal, a pesar de las objeciones del juez principal, el alcalde, el condado y la comunidad.

En Batavia, anunció una ampliación del ya superpoblado centro de detención, que el inspector general de su departamento ya citó por trato inadecuado a los detenidos.

En Newburgh, según se informa, la administración firmó un acuerdo para arrendar un almacén para utilizarlo como centro de detención. Pero nadie ha hablado con la ciudad, el condado o el estado, a pesar de la condena pública bipartidista.

Mi política de larga data siempre ha sido que cooperaremos con las autoridades cuando se hayan cometido delitos y exista una orden de arresto o una orden judicial, porque queremos que nuestras calles también sean seguras; pero esta agresión desenfrenada contra los neoyorquinos respetuosos de la ley debe cesar.

Entonces pregunto: ¿Su Departamento está construyendo o ampliando instalaciones de detención de inmigrantes en Nueva York? En caso afirmativo, ¿dónde, en qué capacidad y bajo qué autoridad? ¿Y esto se está haciendo bajo su dirección a pesar del compromiso del presidente Trump de que las operaciones de control de ICE en Nueva York no se ampliarían a menos que lo solicite la Gobernadora?

Los neoyorquinos, como todos los estadounidenses, merecen respuestas honestas sobre lo que está haciendo su gobierno federal en sus comunidades. Y exijo que su departamento brinde esa transparencia.

También solicito formalmente la oportunidad de hablar con usted, señor secretario, sobre estos asuntos y la necesidad de una mayor transparencia para proteger la seguridad de nuestras comunidades mientras el Departamento de Seguridad Nacional continúa su trabajo en Nueva York.

Sinceramente,

Kathy Hochul

Gobernadora