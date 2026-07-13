Energy Solutions es patrocinador de la Venezuela Energy Week ante el avance de las reformas del sector eléctrico

CARACAS, VENEZUELA, July 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- Se ha confirmado que Energy Solutions será patrocinador nacional de la Venezuela Energy Week, mientras Venezuela avanza en las reformas destinadas a abrir la generación, el transporte y la distribución de electricidad a una mayor participación del sector privado.

Venezuela sigue enfrentándose a limitaciones en todo su sistema eléctrico, ya que el envejecimiento de las infraestructuras y la escasa inversión afectan a la fiabilidad en los centros de demanda industriales y residenciales. El Gobierno se centra cada vez más en atraer capital privado y conocimientos técnicos para apoyar la rehabilitación y la expansión en todo el sector, lo que impulsa una creciente demanda de proveedores de servicios capaces de ofrecer ingeniería, instalación y mantenimiento en toda la infraestructura eléctrica. La rehabilitación de centrales, la instalación de turbinas y el mantenimiento de la red siguen siendo fundamentales para mejorar el rendimiento del sistema y ampliar la capacidad.

Energy Solutions es una empresa multinacional de servicios de generación eléctrica especializada en la instalación, operación, mantenimiento y asesoramiento técnico de centrales eléctricas. Con una presencia consolidada en Venezuela, Colombia, Panamá y Estados Unidos, la empresa presta apoyo a proyectos de infraestructura eléctrica mediante conocimientos técnicos especializados y servicios operativos. Sus capacidades incluyen la instalación mecánica y eléctrica, el mantenimiento de turbinas de gas y de vapor, así como servicios de puesta en marcha y arranque, con el respaldo de personal local e internacional con amplia experiencia.

Entre los proyectos recientes se incluyen la repotenciación de varias unidades en las centrales termoeléctricas de Barquisimeto II y III, en el estado de Lara; la rehabilitación y la puesta en marcha de la unidad TZ-10 en la central de Termozulia, en Zulia; y la instalación y puesta en servicio de unidades GE LM2500 en las centrales de Picure y Raisa II. La empresa también ha llevado a cabo trabajos mecánicos, eléctricos y de instrumentación, junto con mejoras en la infraestructura de la red, como el reacondicionamiento y el mantenimiento de la subestación de Cabimas. Estos proyectos reflejan la variedad de servicios técnicos necesarios para respaldar la rehabilitación de la infraestructura de generación y transmisión de Venezuela.

La Venezuela Energy Week —la mayor cumbre internacional de inversión energética del país, prevista del 26 al 29 de octubre de 2026— reúne a autoridades nacionales, operadores, contratistas y actores financieros para debatir las prioridades del sector y las oportunidades de proyectos. Sirve de plataforma para armonizar la orientación de las políticas, los planes de inversión y la capacidad de prestación de servicios, reuniendo en un mismo lugar la cartera de proyectos, las prioridades normativas y las capacidades de servicio.

En este contexto, la participación de Energy Solutions como patrocinador nacional refleja la consonancia entre la agenda de reformas del sector eléctrico venezolano y la necesidad de contar con proveedores de servicios técnicos experimentados, capaces de apoyar la rehabilitación y la expansión de las infraestructuras eléctricas. A medida que el sector trabaja para mejorar la fiabilidad y atraer inversiones, se espera que los proveedores de servicios integrados desempeñen un papel cada vez más importante a la hora de hacer posible la rehabilitación y la expansión de las infraestructuras.

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