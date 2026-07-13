ViennaCC sorgt international für Aufmerksamkeit

ViennaCC at the rock museum ViennaCC and his "Very Special Lady" ViennaCC in the back street

ViennaCC erzielt als unabhängiger Wiener Musiker internationale Chart-Erfolge, baut mit eigener Vision eine treue Community auf und geht konsequent seinen Weg.

VIENNA, VIENNA, AUSTRIA, July 13, 2026 / EINPresswire.com / -- Während Algorithmen den Mainstream immer berechenbarer machen, geht ViennaCC konsequent seinen eigenen Weg. Der Wiener Musiker gehört zu jener seltenen Spezies unabhängiger Künstler, die sich abseits großer Labels und Marketingmaschinen ein internationales Publikum erspielen – nicht mit kalkulierten Trends, sondern mit Beharrlichkeit, Eigenständigkeit und einem unverwechselbaren Stil.Dass dieser Ansatz funktioniert, zeigen gleich mehrere Top-10-Platzierungen in den Euro Indie Music Charts und den World Indie Music Charts. Es sind Erfolge, die weniger laut daherkommen als die Schlagzeilen des Popgeschäfts, dafür aber umso nachhaltiger wirken.Mit dem Album "Connected Hearts" gelang ViennaCC ein weiterer Schritt nach vorne. Der Song "When I See You" aus diesem Album entwickelte sich zum internationalen Aushängeschild der Veröffentlichung. Das dazugehörige Musikvideo lief auf mehreren US-Fernsehsendern; einige der Sendungen wurden anschließend weltweit vertrieben – ein Beleg dafür, dass Musik heute auch jenseits klassischer Vertriebswege globale Kreise ziehen kann.Der aktuelle Titel "App World" knüpft an diese Entwicklung an. Der Song arbeitet sich kontinuierlich in den Indie-Charts nach oben und bestätigt den Eindruck, dass ViennaCC längst mehr ist als ein lokales Wiener Musikprojekt. Seine Veröffentlichungen finden ihr Publikum dort, wo unabhängige Musik noch entdeckt wird – durch Empfehlungen, Communitys und neugierige Hörer statt durch millionenschwere Kampagnen.Mindestens ebenso wichtig wie die Musik selbst ist für ViennaCC der direkte Austausch mit seinem Publikum. Über seinen Podcast sowie auf Instagram und X dokumentiert er seinen kreativen Alltag, spricht über Produktionen und das Leben als Independent-Künstler. Immer wieder stellt er seiner Community Songs kostenlos zum Download zur Verfügung – ein bewusstes Gegenmodell zu einer Musikindustrie, die Reichweite zunehmend in Abonnements und Klickzahlen misst.ViennaCC beweist, dass internationale Aufmerksamkeit nicht zwangsläufig aus Metropolen wie London, Los Angeles oder Berlin kommen muss. Manchmal genügt ein Studio in Wien, eine klare künstlerische Vision und die Bereitschaft, konsequent den eigenen Weg zu gehen.

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