Qina lanza su suero facial a nivel global y transforma la sabiduría de la fermentación japonesa en rituales de belleza

Mai Shibutani, productora de eventos, descubrió el valor de la J-Beauty en el extranjero y creó pequeños rituales de belleza desde el "diseño de experiencias".

MINATO-KU, TOKYO, JAPAN, August 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- COMBRIDGE & EB Co.,Ltd. (Sede central: Mita, Minato-ku, Tokio; Presidente y CEO: Toshiaki Ueguri) lanzó ‘’Qina’’, una nueva marca de belleza, y comenzó a vender de su primer producto de cuidado de la piel,’’Suero Qina’’(Serum facial, 30 mL, JPY 3,980 impuestos incluidos), a partir del lunes 8 de junio de 2026 a través de Amazon, Qoo10 y TikTok Shop.

Con el concepto ‘’El brillo interior cultivado por los rituales de belleza japoneses’’, Qina ofrece una propuesta de cuidado de la piel que combina la sabiduría ancestral de la fermentación japonesa con ingredientes destacados por la investigación científica moderna. Se ofrece una experiencia que transforma la rutina diaria de cuidado de la piel en un ‘’pequeño ritual de belleza’’ para dedicarse un momento de cuidado personal con delicadeza.

Concepto de marca:

El brillo interior cultivado por los rituales de belleza de japón.

Where Japanese Rituals Become Inner Glow

Muchos aspiran a ‘’verse mejor’’, pero la cultura actual de los filtros en redes sociales y el exceso de información a menudo lleva a enfocarse solo en lo que nos ‘’hace falta’’. Qina cuestiona silenciosamente este valor. ‘’Un ritual no se trata de cambiar quien eres, sino de cuidar con cariño a quien ya eres’’. Desde tiempos antiguos, la cultura japonesa ha heredado la sabiduría de tratar con respeto el propio ser. a través de prácticas como la fermentación, la belleza del espacio y la simplicidad, las cuatro estaciones y la ceremonia del té. Qina rediseña esta sabiduría para adaptarla al estilo de vida moderno, transformando la rutina diaria de cuidado de la piel en un momento de paz y comodidad.

La razón del nacimiento de Qina

Qina nació del deseo de ‘’llevar la cultura de la belleza japonesa al mundo’’ a través de un programa de emprendimiento interno.

Como productor de eventos, Mai Shibutani ha participado en exposiciones y eventos en diversos países. Al estar en contacto con diversas culturas y valores, volvió a sentir que Japón posee una cultura de la belleza de la cual sentirse orgulloso.

Desde tiempos antiguos, en Japón se ha valorado el cuidado de la piel, cuidarla y mantenerla sana con delicadeza cada día. Esto no es solo para embellecer el exterior, sino que también es un momento para conectar con uno mismo y armonizar el corazón. Tras la experiencia del fundador de vivir en el extranjero y conocer muchas marcas globales, nació el fuerte deseo de ‘’llevar al mundo esta cultura de la belleza de Japón’’, lo que dio origen a Qina.

El nombre de la marca refleja el deseo de cultivar una belleza propia día a día. La misión de Qina es rediseñar de belleza tradicional japonesa, como la sabiduría de la fermentación y los ingredientes derivados del arroz, para adaptarla al estilo de vida actual, y llevarla a personas de todo el mundo, es la misión de Qina. Qina propone convertir la rutina diaria de cuidado de la piel en un momento de cariño hacia uno mismo.

Comentario del productor de marca, Mai Shibutani

Viajando por el mundo, me di cuenta de cómo el universo de la belleza avanza constantemente hacia lo ‘’más rapido y más nuevo’’. Sin embargo, en Japón existe una filosofía totalmente opuesta: hacer las cosas con calma, con delicadeza y de forma constante cada día. Uno de los grandes símbolos de esto es la cultura de la ‘’fermentación’’.

Al regresar a Japón, sentí que no quería ‘’exportar’’ este valor al mundo, sino ‘’compartirlo’’.Mi deseo con Qina es ser una marca que lleva la sabiduría de la fermentación heredada en Japón, junto con el hábito del cuidado de la piel con ternura cada dia, directamente a la vida cotidiana de las personas en todo el mundo.Yo creo que la belleza no es algo que se consigue en un instante, es algo que se cultiva día a día con constancia.

Acerca de Qina

Qina es una marca de belleza y cuidado facial nacida en Japon a traves de un progama de programa de emprendimiento interno de COMBRIDGE＆EB Co., Ltd. Bajo el lema ‘’Where Japanese Rituals Become Inner Glow (El brillo interior cultivado por los rituales de belleza de japón)’’ nuestra misión es llevar al mundo las tradiciones de belleza, la tecnología de fermentación y la estética de Japón. Más allá del cuidado de la piel, se aspira a crecer como una marca que enriquezca todo el estilo de vida a través de los ‘’rituales de Japón’’. Con la mirada puesta no solo en el mercado de Japón sino también en el internacional, Qina está realizando estudios de mercado, especialmente en Latinoamérica, impulsando este nuevo desafío para llevar la cultura de la belleza y el cuidado de la piel de Japón al mundo.

Contacto de prensa

El productor de la marca, Mai Shibutani, está disponible para entrevistas relacionadas con este comunicado, tanto de forma presencial como en línea. La empresa se encargará de proporcionar el servicio de interpretación, por lo que se solicita a los medios interesados ponerse en contacto a través de los siguientes datos.

Nombre de la empresa: COMBRIDGE＆EB Co., Ltd.

E-mail: hello.qina@cb-eb.co.jp

Sitio web de la marca: https://qina.tokyo

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