Boulder County Public Health Urges Community to Take Precautions During Heat Advisory

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Boulder County, Colo.—The National Weather Service has issued a Heat Advisory for Boulder County below 6,000 feet from 10 a.m. to 9 p.m. Monday, July 13. High temperatures in the upper 90s are expected, increasing the risk of heat-related illnesses.

Extreme heat can affect anyone, but some people are at greater risk of serious illness, including older adults, infants and young children, pregnant people, people with chronic medical conditions, outdoor workers, athletes, people experiencing homelessness and those without access to air conditioning. Heat-related illnesses can develop quickly and may become life-threatening if not treated promptly.

Air conditioning is the most effective way to stay safe during extreme heat. If your home does not have air conditioning, consider spending time in an air-conditioned public place such as a library, recreation center, shopping center or other community facility during the hottest part of the day.

Boulder County Public Health (BCPH) encourages community members to plan ahead for periods of extreme heat and take simple precautions to protect themselves and others.

“Heat advisories are issued because hot temperatures can quickly become dangerous, especially for people who are more vulnerable to heat-related illness,” said Chris Campbell, emergency manager at Boulder County Public Health. “Take time to check on neighbors, friends and family members who may need extra support during hot weather. If your home isn’t adequately cooled, make a plan to spend part of the day in an air-conditioned public place, such as a library or recreation center. Staying hydrated, limiting strenuous outdoor activity during the hottest part of the day and looking out for one another can help prevent serious heat-related illness.”

In addition to checking on family, friends and neighbors, BCPH encourages employers and anyone working outdoors to take frequent breaks in shaded or air-conditioned areas, drink water regularly and recognize the signs of heat-related illness.

Tips for Staying Safe During Extreme Heat

Spend time in air-conditioned buildings whenever possible.

If you do not have air conditioning, visit a library, recreation center, shopping center or another air-conditioned public place.

Close blinds, curtains and shades during the hottest part of the day.

Avoid using ovens and other appliances that generate heat.

Wear lightweight, loose-fitting, light-colored clothing.

Take cool showers or baths to lower your body temperature.

Stay hydrated

Drink plenty of water throughout the day, even before you feel thirsty.

Bring water with you when spending time outdoors.

Avoid excessive alcohol, caffeine and sugary beverages, which can contribute to dehydration.

Stay safe outdoors

Limit outdoor activities during the hottest part of the day.

Schedule exercise, yard work and other strenuous activities for the early morning or evening when temperatures are cooler.

Take frequent breaks in the shade or an air-conditioned location.

Wear sunscreen with SPF 30 or higher, sunglasses and a wide-brimmed hat.

Never leave children, older adults, pets or anyone with limited mobility in a parked vehicle, even for a few minutes.

Avoid touching playground equipment, metal surfaces and pavement that can become hot enough to cause burns.

Walk pets during the cooler morning or evening hours, avoid hot pavement and always bring water for them.

Know the Signs of Heat-Related Illness Heat Exhaustion

Symptoms may include:

Heavy sweating.

Weakness or fatigue.

Dizziness or fainting.

Nausea or vomiting.

Muscle cramps.

Move to a cool place, loosen clothing, sip cool water and seek medical attention if symptoms worsen or do not improve.

Heat stroke

Heat stroke is a medical emergency. Symptoms may include:

A body temperature of 103 degrees or higher.

Hot, red skin.

Confusion or altered mental status.

Rapid, strong pulse.

Loss of consciousness.

If you suspect someone is experiencing heat stroke, call 911 immediately. While waiting for emergency responders, move the person to a cool, shaded location and use cool cloths or cool water to help lower their body temperature.

For more information about staying safe during extreme heat, including additional tips and resources, visit boco.org/extremeheat

Media contacts:

Boulder County Public Health: Giselle Noll - 303-441-1498 gnoll@bouldercounty.gov

En español

Condado de Boulder, Colorado —El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Aviso de Calor para las zonas del Condado de Boulder ubicadas por debajo de los 6,000 pies de altitud, vigente desde las 10 a.m. hasta las 9 p.m. del lunes 13 de julio. Se esperan temperaturas máximas cercanas a los 100 grados, lo que aumenta el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

El calor extremo puede afectar a cualquier persona, pero algunas tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades graves, entre ellas las personas mayores, los bebés y niños pequeños, las personas embarazadas, quienes tienen enfermedades crónicas, trabajadores al aire libre, atletas, personas que viven sin hogar y quienes no tienen acceso a aire acondicionado. Las enfermedades relacionadas con el calor pueden desarrollarse rápidamente y poner en riesgo la vida si no se tratan a tiempo.

El aire acondicionado es la forma más eficaz de mantenerse seguro durante el calor extremo. Si su hogar no cuenta con aire acondicionado, considere pasar parte del día en un lugar público con aire acondicionado, como una biblioteca, un centro recreativo, un centro comercial u otra instalación comunitaria, especialmente durante las horas de más calor.

Salud Pública del Condado de Boulder (BCPH, por sus siglas en inglés) recomienda a la comunidad planificar con anticipación para los períodos de calor extremo y tomar medidas sencillas para protegerse a sí mismos y a los demás.

“Los avisos de calor se emiten porque las altas temperaturas pueden volverse peligrosas rápidamente, especialmente para las personas más vulnerables a las enfermedades relacionadas con el calor”, dijo Chris Campbell, gerente de emergencias de Salud Pública del Condado de Boulder. “Tómese el tiempo para verificar cómo están sus vecinos, amistades y familiares que puedan necesitar apoyo adicional durante el clima caluroso. Si su vivienda no está adecuadamente refrigerada, haga un plan para pasar parte del día en un lugar público con aire acondicionado, como una biblioteca o un centro recreativo. Mantenerse bien hidratado, limitar la actividad física intensa durante las horas de más calor y cuidarnos unos a otros puede ayudar a prevenir enfermedades graves relacionadas con el calor.”

Además de mantenerse en contacto con familiares, amistades y vecinos, BCPH recomienda a los empleadores y a todas las personas que trabajan al aire libre tomar descansos frecuentes en áreas con sombra o con aire acondicionado, beber agua regularmente y reconocer los signos de las enfermedades relacionadas con el calor.

Consejos para mantenerse seguro durante el calor extremo

Pase tiempo en edificios con aire acondicionado siempre que sea posible.

Si no tiene aire acondicionado en casa, visite una biblioteca, un centro recreativo, un centro comercial u otro lugar público con aire acondicionado.

Mantenga cerradas las persianas y cortinas durante las horas más calurosas del día.

Evite usar el horno y otros electrodomésticos que generen calor.

Use ropa ligera, holgada y de colores claros.

Tome duchas o baños con agua fresca para ayudar a bajar la temperatura corporal.

Manténgase hidratado

Beba suficiente agua durante todo el día, incluso antes de sentir sed.

Lleve agua cuando pase tiempo al aire libre.

Evite consumir en exceso bebidas alcohólicas, con cafeína o muy azucaradas, ya que pueden contribuir a la deshidratación.

Manténgase seguro al aire libre

Limite las actividades al aire libre durante las horas de más calor.

Programe el ejercicio, el trabajo en el jardín y otras actividades físicas intensas para las primeras horas de la mañana o por la noche, cuando las temperaturas son más frescas.

Tome descansos frecuentes en la sombra o en un lugar con aire acondicionado.

Use protector solar con FPS 30 o superior, gafas de sol y un sombrero de ala ancha.

Nunca deje a niños, personas mayores, mascotas o personas con movilidad limitada dentro de un vehículo estacionado, aunque sea por unos minutos.

Evite tocar juegos infantiles, superficies metálicas y pavimento que puedan calentarse lo suficiente como para causar quemaduras.

Pasee a las mascotas durante las horas más frescas de la mañana o de la noche, evite el pavimento caliente y lleve agua para ellas.

Conozca los signos de las enfermedades relacionadas con el calor

Agotamiento por calor

Los síntomas pueden incluir:

Sudoración intensa.

Debilidad o fatiga.

Mareos o desmayos.

Náuseas o vómitos.

Calambres musculares.

Traslade a la persona a un lugar fresco, afloje la ropa, haga que beba pequeños sorbos de agua fresca y busque atención médica si los síntomas empeoran o no mejoran.

Golpe de calor

El golpe de calor es una emergencia médica. Los síntomas pueden incluir:

Temperatura corporal de 103 °F o más.

Piel caliente y enrojecida.

Confusión o alteración del estado mental.

Pulso rápido y fuerte.

Pérdida del conocimiento.

Si sospecha que alguien está sufriendo un golpe de calor, llame inmediatamente al 911. Mientras llegan los servicios de emergencia, traslade a la persona a un lugar fresco y con sombra y utilice paños húmedos o agua fresca para ayudar a disminuir su temperatura corporal.

Para obtener más información sobre cómo mantenerse seguro durante el calor extremo, incluidos recursos y recomendaciones adicionales, visite boco.org/extremeheat

Contacto de medios:

Salud Pública del Condado de Boulder: Giselle Noll - 303-441-1498 gnoll@bouldercounty.gov

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