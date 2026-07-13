Cirugía de Catarata en CDMX: Guía para Usar tu Seguro de Gastos Médicos Mayores

El Dr. José Francisco Valdez López realiza valoraciones avanzadas en la Ciudad de México para pacientes que buscan cirugía de catarata mediante su seguro de gastos médicos mayores.

Visión Digna y el Dr. José Francisco Valdez presentan el protocolo de diagnóstico avanzado para cirugía de catarata y optimización de pólizas de seguro en CDMX.

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, July 13, 2026 / EINPresswire.com / -- La pérdida gradual de la nitidez visual, la presencia de una visión opaca y el deslumbramiento nocturno son síntomas comunes de la aparición de cataratas, una de las principales causas de disminución visual reversible en adultos. Con el objetivo de ofrecer una solución oportuna, el proyecto privado de salud visual Visión Digna ha anunciado la apertura de su agenda de diagnóstico integral para cirugía de catarata en CDMX , bajo la dirección del Dr. José Francisco Valdez López, médico oftalmólogo especialista en diagnóstico ocular avanzado, microcirugía, retina y segmento anterior.El protocolo médico inicia con una valoración rápida pero exhaustiva en la Ciudad de México. A través de este examen inicial, se evalúa el nivel de opacidad del cristalino y el impacto real en la calidad de vida del paciente, lo que permite trazar una ruta clínica clara y personalizada en pocos minutos, orientando al paciente sobre los estudios complementarios requeridos.Diagnóstico Ocular Avanzado: El Camino Seguro hacia la Recuperación VisualA diferencia de otros procedimientos refractivos, la cirugía de catarata es una intervención médica correctiva indispensable cuando la visión se ve comprometida. Sin embargo, el éxito y la seguridad del procedimiento radican en una rigurosa planeación preoperatoria."La tecnología actual nos permite no solo retirar la catarata de forma segura, sino también personalizar la recuperación del paciente mediante el cálculo preciso de lentes intraoculares", explica el Dr. José Francisco Valdez López. "Antes de ingresar a quirófano, es mandatorio realizar una evaluación que incluye la toma de la presión intraocular, un análisis detallado de la retina y estudios específicos como la topografía corneal y la paquimetría. Esto nos ayuda a descartar condiciones preexistentes como el ojo seco severo o afecciones maculares, garantizando que el paciente reciba el lente intraocular adecuado para sus necesidades visuales y de estilo de vida".Para aquellos casos donde el paciente busca corregir además problemas de miopía, astigmatismo o hipermetropía en el mismo procedimiento, el Dr. Valdez López realiza un abordaje de cirugía de catarata refractiva. En situaciones donde existan contraindicaciones particulares, se evalúan alternativas de vanguardia adaptadas a la salud corneal y de la retina del paciente.El Protocolo para la Cobertura con Seguro de Gastos Médicos Mayores Dado que la catarata es considerada una patología médica y no un procedimiento puramente estético, la mayoría de las pólizas de seguro de gastos médicos mayores contemplan este procedimiento dentro de sus beneficios. Visión Digna ha estructurado un protocolo de orientación para que los pacientes puedan tramitar su cirugía mediante esquemas de autorización previa, pago directo o reembolso.El Dr. José Francisco Valdez López enfatiza que, si bien Visión Digna provee toda la documentación clínica necesaria (informes médicos, estudios de diagnóstico y presupuestos), la aprobación final depende de los términos contratados. Compañías de renombre como GNP, MetLife, AXA, Seguros Monterrey New York Life, Bupa, Mapfre, Inbursa, Plan Seguro, Banorte, Allianz y Seguros Atlas, entre otras, evalúan cada caso de forma individualizada, lo que no constituye un convenio directo ni una garantía automática de cobertura por parte del centro médico.Para asegurar un trámite exitoso, el protocolo de Visión Digna recomienda al paciente consultar formalmente los siguientes puntos con su aseguradora:Si la póliza cubre la cirugía de catarata mediante técnica de facoemulsificación (ultrasonido).El periodo de espera requerido por la póliza para la atención de padecimientos oftalmológicos crónicos.Si el seguro cubre el costo total o parcial del lente intraocular (monofocal, multifocal o tórico) y bajo qué tabulador.Si el procedimiento califica para pago directo en hospitales de la red o si se gestionará vía reembolso.Los porcentajes y montos exactos aplicables para el deducible y el coaseguro.Llamado a la AcciónLa agenda para el protocolo de valoración de catarata de alta velocidad se encuentra oficialmente abierta en la Ciudad de México. Debido a la naturaleza personalizada del diagnóstico avanzado y los requerimientos administrativos de las aseguradoras, los cupos semanales son limitados. Los pacientes o familiares interesados pueden programar una cita de valoración en los canales de atención de Visión Digna para iniciar su proceso de recuperación visual.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.