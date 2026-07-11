Zazoon AG zieht positive Bilanz: Über 25 Jahre GRC-Expertise und digitaler Wandel im Risikomanagement

zazoon AG

Warum GRC heute wichtiger ist denn je

ZüRICH, SWITZERLAND, July 11, 2026 / EINPresswire.com / -- Die regulatorischen Anforderungen an mittlere und größere Unternehmen haben in den letzten Jahren weltweit stark zugenommen.Die lückenlose Dokumentation von internen Kontrollen, Risiken und Compliance-Vorgaben stellt Organisationen vor wachsende administrative Herausforderungen.Vor diesem Hintergrund meldet die in Zürich ansässige Zazoon AG eine kontinuierlich steigende Nachfrage nach integrierten GRC-Systemen (Governance, Risk & Compliance), welche die traditionellen, oft fehleranfälligen manuellen Tabellenkalkulationen in den Betrieben ablösen.Vom IT-Spezialisten zum Plattform-AnbieterDas Unternehmen wurde im Jahr 1999 von einer Gruppe von IT-Experten in Zürich gegründet. In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Gesellschaft von einem spezialisierten Dienstleister zu einem Anbieter von cloudbasierten Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) entwickelt.Mit der sogenannten „MyGRC Solution“ und der mobilen Erweiterung „MyStaffApp“ bedient die Zazoon AG heute eine breite Basis an mittleren und großen Organisationen, darunter insbesondere stark regulierte Akteure aus dem Finanzsektor und dem Bereich der Altersvorsorge (Pensionskassen).Konsolidierung statt DatensilosDas technologische Konzept des Unternehmens basiert auf der Zusammenführung ehemals getrennter Teilbereiche. Statt für das Enterprise Risk Management, das Interne Kontrollsystem (IKS), das Datenschutz- und das Richtlinienmanagement isolierte Software-Insellösungen zu nutzen, werden alle Datenströme in einer zentralen Infrastruktur konsolidiert.Angesichts globaler Lieferketten und neuer Berichterstattungspflichten wurden in den letzten Jahren zudem die Module für das Third-Party-Risk-Management sowie das ESG-Reporting (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zu Kernbestandteilen der Plattform ausgebaut.Sicherheitsarchitektur und technologische BasisAufgrund der hohen Sensibilität von Compliance- und Risikodaten setzt die Gesellschaft auf eine moderne Cloud-Architektur. Der Betrieb der Plattform erfolgt auf der Microsoft-Azure-Infrastruktur, kombiniert mit einer Microsoft-Entra-Synchronisation für das Identitätsmanagement.Zu den standardmäßigen Sicherheitsvorkehrungen gehören eine durchgängige AES-256-Verschlüsselung sowie die strikte Einhaltung der ISO 27001-Vorgaben und der schweizerischen sowie europäischen Datenschutzbestimmungen.

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