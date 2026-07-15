The Nicole Locklin for U.S. Congress Campaign Shows Strength with her Q2 Fundraising Haul
Team Locklin running a strong campaign in Florida's new 26th congressional district.
By showing early strength in her campaign, Nicole Locklin avoided a Democratic primary, making her the Democratic nominee for U.S. Congress in Florida's new 26th congressional district, which includes portions of Miami-Dade and Broward counties.
With more than a decade of experience as a practicing attorney, Nicole Locklin is well equipped to navigate complex legal and regulatory systems. While working as Lead Counsel at Databricks, Nicole built a strong technical knowledge of artificial intelligence (A.I.), data centers, data privacy, and the technology that runs our world. She is excited to rein in and legislate the untethered tech oligarchs.
Locklin continued, "I'm running for the U.S. Congress to take on corruption, plain and simple. I don't take corporate PAC money and believe our tax dollars should make life more affordable, not line the pockets of the billionaires and corporate elites."
Nicole Locklin believes until we fix corruption, nothing else gets fixed.
Learn more about Nicole Locklin for U.S. Congress at www.locklinforcongress.com
Spanish Version / Versión en español:
La campaña de Nicole Locklin para el Congreso demuestra su fortaleza con la recaudación de fondos del segundo trimestre
COMUNICADO PROPORCIONADO POR
Friends of Nicole Locklin
15 de julio de 2026
Team Locklin lleva adelante una campaña sólida en el nuevo Distrito 26 del Congreso de Florida.
"Hasta que no acabemos con la corrupción, nada más se resolverá."
— Nicole Locklin, candidata demócrata al Congreso de Estados Unidos
La campaña de Nicole Locklin para el Congreso de Estados Unidos anunció hoy que ha superado todas las expectativas de recaudación de fondos para una candidata debutante que lanzó su campaña apenas el 4 de mayo de 2026. El comité Friends of Nicole Locklin ha recaudado más de $300,000.00, según el informe más reciente de la campaña presentado ante la Comisión Federal Electoral, correspondiente al período que cerró el 30 de junio de 2026.
Al demostrar fortaleza desde el comienzo de su campaña, Nicole Locklin no tuvo que enfrentar una primaria demócrata y se convirtió en la candidata del Partido Demócrata al Congreso por el nuevo Distrito Congresional 26 de Florida, que incluye partes de los condados de Miami-Dade y Broward.
Con más de una década de experiencia como abogada en ejercicio, Nicole Locklin está bien equipada para navegar por sistemas legales y regulatorios complejos. Mientras trabajaba como asesora legal principal en Databricks, Nicole desarrolló un sólido conocimiento técnico sobre inteligencia artificial (IA), centros de datos, privacidad de datos y la tecnología que mueve nuestro mundo. Le entusiasma la idea de poner freno a los oligarcas tecnológicos descontrolados y legislar sobre ellos.
Locklin continuó: "Me postulo al Congreso de los Estados Unidos para hacer frente a la corrupción, simple y llanamente. No acepto dinero de comités de acción política (PAC) corporativos y creo que nuestros impuestos deberían servir para hacer la vida más asequible, no para llenar los bolsillos de los multimillonarios y de las élites corporativas".
Nicole Locklin cree que hasta que no acabemos con la corrupción, nada más se resolverá.
Obtenga más información sobre Nicole Locklin para el Congreso en www.locklinforcongress.com
Contacto de Prensa:
Melissa Cabral, Directora de Campaña
Friends of Nicole Locklin
+1 305-564-2626
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Melissa Cabral, Campaign Manager
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