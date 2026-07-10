NOTICE OF FINDING OF NO SIGNFICANT IMPACT AND NOTICE OF INTENT TO REQUEST RELEASE OF FUNDS

AVISO DE DETERMINACIÓN DE IMPACTO SIGNIFICATIVO Y

AVISO DE INTENCIÓN DE SOLICITAR LA LIBERACIÓN DE FONDOS

26 de Marzo, 2026

Condado de Cameron

1100 E. Monroe St., Dancy Building, Suite 218

Brownsville, TX 78520

(956) 544-0830

Estos avisos cumplen con dos requisitos de procedimiento distintos pero relacionados para las actividades que realizará el Condado de Cameron.

SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE FONDOS

El o alrededor del 16 de Abril, 2026 el Condado de Cameron (Condado) enviará una solicitud a la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) para la liberación de los fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario en Recuperación por Desastre (CDBG-DR) asignados bajo la Ley de Asignaciones Suplementarias Adicionales para los Requisitos de Ayuda en Desastres de 2019 (Pub. L. 116-20) para llevar a cabo un proyecto conocido como Proyecto de Drenaje de Parker Drain del Condado de Cameron B-24-CP-TX-2125. El condado propone limpiar y remodelar la zanja de drenaje existente. El proyecto contempla la ampliación de aproximadamente 0.7 millas de una zanja de drenaje existente, desde 0.3 millas al norte de la carretera estatal SH 107 hasta Parker Road, al sur de Santa Rosa. El proyecto propuesto consistiría en limpiar y remodelar la zanja de drenaje existente desde Parker Rd. hasta 0.05 millas al este de Parker Rd. y desde 0.01 millas sur de SH 107 hasta 0.06 millas norte de SH 107. El resto de la zanja existente se ampliaría a 110-pies. Todas las mejoras se completarían dentro del derecho de vía existente de 150-pies (Latitud: 26.252886, Longitud: -97.817473). El proyecto recibió $500,000 en fondos del HUD. El costo total del proyecto es de $500,000.

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE IMPACTO SIGNIFICATIVO

l Condado de Cameron ha determinado que el proyecto no tendrá un impacto significativo en el medio ambiente humano. Por lo tanto, no se requiere una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) según la Ley Nacional de Política Ambiental de 1969 (NEPA). Información adicional sobre el proyecto se encuentra en el Registro de Revisión Ambiental (ERR), archivado en el Condado de Cameron, ubicado en 1100 E. Monroe St., Suite 218, Brownsville, TX 78520. Puede consultarse o copiarse de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO

Cualquier persona, grupo o agencia puede enviar comentarios por escrito sobre el ERR a la Oficina del Condado de Cameron, ubicada en 1100 E. Monroe St., Suite 218, Brownsville, TX 78520. Todos los comentarios recibidos antes de: 16 de Abril, 2026 serán considerados por el Condado de Cameron antes de autorizar la presentación de una solicitud de liberación de fondos. Los comentarios deben especificar a qué aviso se refieren.

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

El Condado de Cameron certifica ante la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) que Eddie Trevino, Jr., en su calidad de Juez del Condado de Cameron, acepta la jurisdicción de los Tribunales Federales si se inicia una acción para exigir el cumplimiento de las responsabilidades relacionadas con el proceso de revisión ambiental y que dichas responsabilidades se han cumplido. La aprobación de la certificación por parte de la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) cumple con sus responsabilidades conforme a la NEPA y las leyes y autoridades relacionadas, y permite al Condado de Cameron utilizar los fondos del Programa.

OBJECIONES A LA LIBERACIÓN DE FONDOS

La GLO de Texas aceptará objeciones a la liberación de fondos y a la certificación del Condado de Cameron durante un plazo de quince días a partir de la fecha prevista de presentación o de la fecha efectiva de recepción de la solicitud (la que sea posterior), únicamente si se basan en alguno de los siguientes motivos: (a) la certificación no fue emitida por el Funcionario Certificador del Condado de Cameron; (b) el Condado de Cameron omitió un paso o no tomó una decisión o emitió una resolución requerida por las regulaciones del HUD en 24 CFR Parte 58; (c) el beneficiario de la subvención u otros participantes en el proceso de desarrollo comprometieron fondos, incurrieron en costos o realizaron actividades no autorizadas por 24 CFR Parte 58 antes de la aprobación de la liberación de fondos por parte de la GLO de Texas; o (d) otra agencia federal, actuando conforme a 40 CFR Parte 1504, presentó una resolución escrita que indica que el proyecto es insatisfactorio desde el punto de vista de la calidad ambiental. Las objeciones deben prepararse y presentarse de acuerdo con los procedimientos establecidos (24 CFR Parte 58, Sec. 58.76) y dirigirse a Heather Lagrone, Oficina General de Tierras de Texas, Apartado Postal 12873, Austin, TX 78711-2873 o a env.reviews@recovery.texas.gov. Quienes deseen presentar objeciones deben comunicarse con la Oficina General de Tierras de Texas para verificar la fecha límite para presentarlas.

Eddie Trevino, Jr., Juez del Condado de Cameron