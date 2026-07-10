Durante El Mes De La Prevención Del Robo De Vehículos, La Gobernadora Hochul Aconseja a Los Conductores Sobre Cómo Protegerse Contra El Robo De Vehículos

Durante el Mes de la Prevención del Robo de Vehículos, la gobernadora Kathy Hochul instó hoy a los neoyorquinos a tomar medidas para proteger sus vehículos contra el robo. En los primeros seis meses de este año, los investigadores del Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (DMV) recuperaron 140 vehículos robados con un valor de 4.3 millones de dólares. Además, el DMV también recuperó ocho autopartes robadas con un valor de casi 13,000 dólares.

“Para la mayoría de los neoyorquinos, su automóvil es una de sus mayores inversiones, y perderlo a manos de un ladrón puede ocasionar pérdidas económicas y dificultades”, dijo la gobernadora Hochul. “En Nueva York, hemos trabajado arduamente para prevenir el robo de autos e instamos a los propietarios a tomar medidas sencillas para proteger sus vehículos. Así como hemos luchado por reducir el costo del seguro de auto, el DMV colabora con los clientes para recuperar el dinero perdido debido al robo de autos y autopartes”.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), más de 650,000 conductores en Estados Unidos son víctimas de este delito cada año, y se roba un auto cada 48 segundos.

El Comisionado Interino del DMV del Estado de Nueva York, Christian Jackstadt, dijo: “Un auto es fundamental para millones de neoyorquinos, y descubrir que su auto ha desaparecido es sumamente estresante y costoso. Nuestros investigadores trabajan arduamente para recuperar los autos robados y ayudar a las víctimas de estos delitos a obtener justicia. Usted también puede tomar medidas para proteger su inversión en su vehículo”.

La Gobernadora Hochul ha instado activamente a intensificar los esfuerzos para mejorar la seguridad pública y la seguridad vial, trabajando para reducir los robos y hacer que la propiedad de un auto sea más accesible para los neoyorquinos. Este año, la Gobernadora logró que la Legislatura abordara el creciente costo del seguro de automóviles combatiendo el fraude, limitando las indemnizaciones pagadas a quienes incumplen las normas y garantizando que los consumidores, y no las compañías de seguros, tengan prioridad.

La iniciativa de la Gobernadora para combatir el robo de vehículos ha dado resultados. En 2023, implementó un plan de cinco puntos denominado Estrategia Integral para la Reducción del Robo de Vehículos (CARS, por sus siglas en inglés). Como parte de este plan, la Policía Estatal de Nueva York aumentó las patrullas en zonas con alta incidencia de robos y el Estado lanzó un sitio web de prevención de robo de vehículos para brindar recursos y educación que ayuden a los neoyorquinos a tomar medidas para prevenir el robo de automóviles. Entre 2024 y 2025, el total de robos de vehículos reportados en todo el estado de Nueva York se redujo en aproximadamente un 15 %.

Para apoyar esta iniciativa, el DMV y el GTSC están llevando a cabo una campaña orgánica en redes sociales este mes de julio. Se publicarán 10 publicaciones a lo largo del mes, con un impacto estimado de más de 95,000 impresiones. Esta iniciativa de concientización aprovechará las redes sociales (Facebook, Instagram y X) para ofrecer consejos semanales importantes que ayuden a los neoyorquinos a proteger sus vehículos y pertenencias personales contra robos.

El superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, Steven G. James, dijo: “El robo de vehículos es un delito que afecta a varias jurisdicciones y requiere un esfuerzo conjunto para prevenirlo. Junto con nuestros socios de las fuerzas del orden, estamos aquí para abordar este problema de raíz con la misma seriedad y dedicación que dedicamos a todos los delitos que investigamos. Mediante la aplicación de la ley de manera específica y recursos innovadores para los propietarios de vehículos, podemos reducir el número de robos de vehículos en el estado de Nueva York”.

La comisionada de la División de Justicia Penal del Estado de Nueva York, Rossana Rosado, dijo: “Que le roben su vehículo es costoso, estresante y perjudicial. Mantenerse alerta y tomar medidas preventivas marca una verdadera diferencia en la reducción de estos delitos. Quiero agradecer a nuestros socios de las fuerzas del orden en todo el estado de Nueva York que continúan trabajando incansablemente para recuperar los vehículos robados y exigir responsabilidades a los culpables”.

Aquí encontrará consejos sobre cómo proteger su vehículo contra el robo:

· Al estacionar, cierre y asegure todas las ventanas y puertas.

· No deje la llave dentro del vehículo.

· Estacione en áreas bien iluminadas, si es posible.

· No deje objetos de valor en su vehículo, especialmente si están a la vista.

El DMV también ofrece consejos sobre cómo evitar comprar un vehículo robado sin darse cuenta.

· Antes de comprar un vehículo, se recomienda encarecidamente a los consumidores que realicen una inspección independiente para verificar el Número de Identificación del Vehículo (VIN), que se encuentra en diferentes lugares del vehículo, y que obtengan un Informe del Historial del Vehículo a través del Sistema Nacional de Información de Títulos de Vehículos Motorizados (NMVTIS) u otros recursos de información vehicular disponibles.

· El Sistema Nacional de Información sobre Títulos de Vehículos Motorizados (NMVTIS) del Departamento de Justicia de EE. UU., disponible en vehiclehistory.bja.ojp.gov, es un sistema en línea que ofrece información precisa sobre el título de un vehículo, el kilometraje y el historial de daños. El NMVTIS se diseñó para proteger a los consumidores del fraude y los vehículos inseguros, así como para evitar la reventa de vehículos robados. El costo por informe es de hasta $4.

· La Oficina Nacional de Delitos de Seguros (NICB, por sus siglas en inglés), disponible en www.nicb.org, mantiene una base de datos gratuita que incluye información sobre daños por inundación y otros datos, lo que permite investigar el historial de un automóvil mediante su número de identificación vehicular (VIN). Verifique el VIN antes de comprar un vehículo usado para asegurarse de que no haya sido robado ni haya sufrido daños por inundación. Al ingresar el VIN del vehículo que desean comprar, los consumidores pueden saber si alguna vez sufrió daños por inundación o fue robado. Se pueden consultar hasta cinco VIN por día.

· Preste atención a las discrepancias en el kilometraje.Tenga cuidado al comprar un vehículo localmente con títulos de otros estados o un auto vendido con un título de Nueva York que tenga calcomanías de inspección, placas o placas temporales de papel de otro estado.

· La Comisión Federal de Comercio (FTC) ofrece varios consejos para la compra de autos usados en su sitio web: www.ftc.gov.

En 2024, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) advirtió a los consumidores sobre un aumento en las estafas de venta de autos en línea y ofreció orientación sobre cómo protegerse. Se debe tener especial cuidado al comprar vehículos en ventas privadas en línea.

El DMV ya había advertido a los consumidores sobre la compra de vehículos dañados por inundaciones. Los daños por inundación pueden afectar el motor o la transmisión, corroer el cableado, dañar la bolsa de aire o afectar las computadoras del vehículo; daños que podrían no ser visibles a simple vista.

Algunos vendedores toman el vehículo de una zona inundada y obtienen un nuevo título en otro estado antes de intentar venderlo. Los consumidores deben tener cuidado al comprar vehículos usados con títulos emitidos durante huracanes, incluso si el título no es de un estado afectado por la tormenta.

Si le roban su vehículo, repórtelo a la policía y a su compañía de seguros de auto lo antes posible. La policía ingresará la información en los registros informáticos nacionales y estatales de robo de vehículos. El robo se registrará en el título de propiedad de su vehículo para evitar que alguien lo venda o solicite un nuevo título.

Solicite también a la policía que complete el formulario "Reporte de Artículos Perdidos o Robos de Vehículos Motorizados" (MV-78B) para sus placas robadas, el cual deberá presentar al DMV. Si solo le robaron las placas, de todos modos deberá presentar el formulario MV-78B al DMV junto con el registro de su vehículo.

Puede encontrar información adicional sobre vehículos robados y recuperados así como sobre la falta de cobertura del seguro en vehículos robados, en el sitio web del DMV.

El DMV también ofrece consejos adicionales para protegerse al comprar un vehículo.

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