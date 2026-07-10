DEQ issues final Title V air quality permits to ATI Specialty Materials and Egger Lexington Particleboard Plant

After reviewing public comments, the NC Department of Environmental Quality’s Division of Air Quality (DAQ) has approved air quality permits to two facilities which applied for modifications to their permits: ATI Specialty Materials – Bakers Plant in Union County and Egger - Lexington Particleboard Plant in Davidson County.

ATI processes scrap metal at its facility in Monroe. The facility previously held a synthetic minor air quality permit that restricted its emissions to minor source levels. The new Title V major source permit removes these limits, allowing ATI to expand its operations.

Air dispersion modeling reviewed by DAQ determined that the facility’s emissions of toxic air pollutants are not expected to cause an exceedance of the state’s acceptable ambient levels. In response to public comments, DAQ added a condition in the final permit requiring ATI to disclose any use of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) at its facility.

The new air quality permit for Egger allows the facility to increase the amount of resin it uses each year and increase the content of volatile organic compounds (VOCs) and hazardous air pollutants (HAPs) in the resin.

Air dispersion modeling reviewed by DAQ determined that the increase in Egger’s VOC emissions is not expected to cause a violation of federal health-based air quality standards. Modeling also showed that emissions of formaldehyde, a chemical used in the manufacturing process, are not expected to cause an exceedance of the state’s acceptable ambient level.

The final permits for ATI and Egger include conditions that ensure ambient levels of all pollutants emitted by the facilities comply with emission standards, including applicable health-based standards, beyond their fence lines. Both facilities will be subject to recordkeeping and reporting requirements and regular inspections.

Copies of the final permits, final permit reviews, final community profiles, permit applications and one-page project fact sheets are available online for ATI and Egger.

Después de examinar los comentarios del público, la División de Calidad del Aire (DAQ) del Departamento de Calidad Medioambiental de Carolina del Norte ha concedido permisos de calidad del aire a dos instalaciones que habían solicitado modificaciones en sus permisos: ATI Specialty Materials: planta de Bakers, en el condado de Union, y Egger: planta de tableros aglomerados de Lexington, en el condado de Davidson.

ATI procesa chatarra en sus instalaciones de Monroe. Anteriormente, la instalación contaba con un permiso de calidad del aire para fuentes menores sintéticas que limitaba sus emisiones a los niveles correspondientes a fuentes menores. La nueva autorización para fuentes importantes en virtud del Título V elimina estos límites, lo que permite a ATI ampliar sus operaciones.

El modelado de dispersión del aire revisado por la DAQ determinó que no se prevé que las emisiones de contaminantes atmosféricos tóxicos de la instalación superen los niveles ambientales aceptables establecidos por el estado. En respuesta a las observaciones del público, la DAQ añadió una condición en la autorización definitiva por la que se exige a ATI que informe de cualquier uso de sustancias per- y polifluoroalquílicas (PFAS) en sus instalaciones.

La nueva autorización de calidad del aire concedida a Egger permite a la planta aumentar la cantidad de resina que utiliza cada año, así como el contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) y de contaminantes atmosféricos peligrosos (CAP) en dicha resina.

La modelización de dispersión atmosférica revisada por la DAQ determinó que no se espera que el aumento en las emisiones de COV de Egger exceda las normas federales de calidad del aire basadas en la salud. La modelización también mostró que no se espera que las emisiones de formaldehído, un químico utilizado en el proceso de fabricación, excedan el nivel ambientales aceptable del estado.

Las autorizaciones definitivas concedidas a ATI y Egger incluyen condiciones que garantizan que los niveles ambientales de todos los contaminantes emitidos por las instalaciones cumplan las normas de emisión, incluidas las normas de salud aplicables, más allá de los límites de sus recintos. Ambas instalaciones estarán sujetas a mantener registros, informes e inspecciones periódicas.

Las copias de las autorizaciones definitivas, las revisiones de las autorizaciones definitivas, los perfiles comunitarios definitivos, las solicitudes de autorización y las fichas informativas de una página sobre los proyectos están disponibles en línea para ATI y Egger.