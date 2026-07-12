GODZILLA MINUS ZERO lanza su nuevo Teaser Trailer y Poster Oficial y anuncia su estreno en Cines para el 6 de Noviembre

Godzilla Minus Zero Teaser Poster

La esperadísima película GODZILLA MINUS ZERO llega a los cines de España el 6 de noviembre. Se revela el teaser tráiler oficial

AMSTERDAM, AMSTERDAM, NETHERLANDS, July 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- La espera está a punto de terminar: GODZILLA MINUS ZERO llegará a los cines españoles el 6 de noviembre de 2026.

De la mano del mismo equipo creativo de GODZILLA MINUS ONE, ganadora del Premio de la Academia® a los Mejores Efectos Visuales en la 96.ª edición de los Oscar®, esta nueva entrega vuelve a contar con Takashi Yamazaki como guionista y director, quien además regresa para supervisar los efectos visuales de la película.

Tras la presentación del título y del logotipo oficial de la película a principios de este año, la expectación por GODZILLA MINUS ZERO no ha dejado de crecer en todo el mundo. El lanzamiento de su primer teaser ha contribuido a avivar aún más el entusiasmo de los fans, superando ya los 4,7 millones de visualizaciones en YouTube.

Como muestra de la magnitud de este esperado estreno, GODZILLA MINUS ZERO también hará historia al convertirse en la primera película japonesa rodada para IMAX, ofreciendo una experiencia cinematográfica sin precedentes.

Desde su debut en 1954, Godzilla se ha consolidado como uno de los iconos más influyentes de la historia del cine, conquistando a generaciones de espectadores en todo el mundo.

La anterior entrega de la saga, Godzilla Minus One, escrita, dirigida y con los efectos visuales supervisados por el visionario Takashi Yamazaki, marcó un antes y un después para la franquicia. La película recaudó más de 116 millones de dólares en la taquilla mundial, conmemoró el 70.º aniversario de Godzilla y se convirtió en la 30.ª película japonesa de acción real protagonizada por el legendario kaiju.

Su éxito culminó con un hito histórico al convertirse en la primera producción asiática en alzarse con el Oscar® a los Mejores Efectos Visuales en la 96.ª edición de los Premios de la Academia. A este reconocimiento se suman más de 50 galardones en algunos de los certámenes cinematográficos más prestigiosos del mundo, consolidando a Godzilla Minus One como un auténtico fenómeno global.

Han pasado dos años desde la desesperada batalla que marcó los acontecimientos de Godzilla Minus One. Cuando la humanidad apenas empieza a recuperar la esperanza tras una paz conquistada con enorme sacrificio, una nueva y devastadora amenaza emerge para ponerlo todo en peligro.

El nuevo póster oficial refuerza esa atmósfera de incertidumbre con el contundente lema: « El crimen y el castigo de la humanidad. Ya no hay vuelta atrás.». La imagen muestra a un imponente Godzilla rugiendo hacia el cielo entre oscuras nubes de tormenta, anticipando una amenaza sin precedentes y una batalla que llevará a la humanidad al límite.

Junto al póster, también se ha presentado un intenso teaser de treinta segundos que marca el regreso de algunos de los personajes más emblemáticos de Godzilla Minus One, entre ellos Noda, interpretado por Hidetaka Yoshioka, y Shikishima, al que vuelve a dar vida Ryunosuke Kamiki.

La tensión crece desde el primer instante con la inquietante advertencia: «Esto sobrepasa los límites de lo que la humanidad tiene permitido hacer». A partir de ese momento, el avance acelera el pulso con una sucesión de imágenes cargadas de acción que culminan con una impactante escena en la que Godzilla emerge de las profundidades del océano para enfrentarse a un hidroavión, anticipando una nueva amenaza capaz de poner de nuevo a Japón al borde del desastre.

El legendario actor Min Tanaka, reconocido internacionalmente tanto por su trayectoria como maestro de la danza como por su aclamada interpretación en la película Kokuho (2025), se incorpora al reparto de GODZILLA MINUS ZERO. Recientemente galardonado con el premio a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto en la 49.ª edición de los Premios de la Academia Japonesa por su trabajo en Kokuho, Tanaka dará vida a Kanji Murakami, un biólogo marcado por las profundas cicatrices psicológicas que le dejó la guerra y cuyo papel será clave en la historia.

Junto a estas novedades, también se ha confirmado el esperado regreso del reparto principal de Godzilla Minus One. Hidetaka Yoshioka vuelve a interpretar a Kenji Noda, quien, tras luchar junto al protagonista Koichi Shikishima (interpretado por Ryunosuke Kamiki), asume ahora el cargo de director de la Oficina de Gestión de Grandes Desastres para hacer frente a una nueva amenaza.

Teaser Trailer Oficial: https://app.box.com/s/yuqusdyyparvub4d9dqy4wqha6j5gz0b

Enlace de YouTube Oficial

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.