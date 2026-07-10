Por qué miles de futuros padres están eligiendo México para su proceso de gestación subrogada

MEXICO CITY, MEXICO, July 10, 2026 /EINPresswire.com/ -- La medicina reproductiva de clase mundial, a una fracción del costo de Estados Unidos, está convirtiendo a México en uno de los destinos de mayor crecimiento para tratamientos de FIV, donación de óvulos y gestación subrogada.

CIUDAD DE MÉXICO, México — Para un número cada vez mayor de futuros padres, la pregunta ya no es: "¿Podemos costernos formar una familia?", sino: "¿Por qué no consideramos México antes?"

Mientras los costos de los tratamientos de fertilidad continúan aumentando en Norteamérica y Europa, haciendo que la maternidad y la paternidad sean inalcanzables para muchas personas, México se ha consolidado como uno de los destinos de mayor crecimiento en el mundo para los tratamientos de reproducción asistida.

Hoy, los futuros padres descubren que ya no tienen que elegir entre costos accesibles y atención médica de excelencia: en México pueden encontrar ambas.

"Nuestra misión siempre ha sido conectar a los futuros padres con profesionales médicos de confianza, haciendo que el camino hacia la paternidad sea más accesible para familias de todo el mundo", señaló Mario Caballero, CEO de Extraordinary Conceptions, una de las agencias de donación de óvulos y gestación subrogada más grandes del mundo, con más de 20 años de experiencia ayudando a formar familias.

¿Por qué México?

El crecimiento de México como destino internacional de fertilidad no es casualidad. Es el resultado de una combinación única entre calidad médica, innovación y accesibilidad que pocas regiones pueden ofrecer.

Entre sus principales ventajas destacan:

*Especialistas en medicina reproductiva altamente capacitados y con formación internacional.

*Laboratorios de embriología y tecnología de reproducción asistida de vanguardia, comparables con los de Estados Unidos y Europa.

*Procesos rigurosos de selección y evaluación para donantes de óvulos.

*Atención personalizada durante todo el proceso, desde la primera consulta hasta el nacimiento del bebé.

*Costos significativamente más bajos que los programas equivalentes en Estados Unidos.

*Tiempos de espera considerablemente más cortos para encontrar donantes de óvulos y gestantes.

Uno de los mayores beneficios de realizar el proceso en México es la posibilidad de coordinar prácticamente todo el tratamiento en un mismo destino.

A través de su red de clínicas de fertilidad y especialistas, Extraordinary Conceptions coordina cada etapa del camino hacia la paternidad, incluyendo la selección de donantes, evaluaciones médicas y psicológicas, tratamientos de fertilización in vitro (FIV), creación de embriones, asesoría legal, selección de la gestante, seguimiento del embarazo y planificación del nacimiento.

Para los futuros padres, esto significa evitar la complejidad de coordinar múltiples clínicas en diferentes países, reducir tiempos y recibir una atención integral bajo un mismo equipo de profesionales. A medida que la demanda internacional por tratamientos de fertilidad continúa creciendo, todo apunta a que México seguirá posicionándose como uno de los principales destinos para quienes buscan construir una familia mediante reproducción asistida.

Más que una alternativa accesible, México se ha convertido en un referente por ofrecer atención médica segura, ética y de alta calidad, demostrando que la excelencia y la accesibilidad pueden ir de la mano.

Acerca de Extraordinary Conceptions

Con más de 20 años de experiencia, Extraordinary Conceptions es una de las agencias de donación de óvulos y gestación subrogada más grandes del mundo, ayudando a futuros padres de todo el mundo a formar sus familias con confianza, seguridad y un acompañamiento integral.

Contacto para medios:

info@extraconceptions.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.