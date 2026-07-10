NAVEX lance Nira et fait entrer l'IA agentique au cœur de la gestion des risques et de la conformité

PARIS, FRANCE, July 10, 2026 /EINPresswire.com/ -- NAVEX, leader mondial des logiciels intégrés de gestion des risques et de la conformité, annonce aujourd’hui le lancement de Nira, le nouvel agent intelligent et la nouvelle expérience d’IA agentique de NAVEX qui sera intégrée à l’ensemble de ses solutions. Nira ouvre une nouvelle ère dans la gestion des risques, de l’éthique et de la conformité en intégrant une IA de confiance au cœur des activités quotidiennes, des données et des processus décisionnels. Grâce à lui, les équipes peuvent mieux identifier les risques, agir plus vite et renforcer durablement leur culture éthique.

Contrairement aux outils d’IA généralistes, Nira a été spécialement conçu pour répondre à la complexité et aux exigences propres aux métiers de la conformité. Il s’appuie sur l’expertise de NAVEX, le contexte opérationnel des organisations et des données de benchmark sectorielles exclusives pour aider les équipes à détecter les risques émergents, interpréter des situations complexes et prendre des décisions plus éclairées.

« Nira établit une nouvelle référence pour la gestion des risques et de la conformité. Grâce à l'IA agentique, les équipes gagnent du temps sur les tâches manuelles, renforcent leur capacité d'analyse et transforment les données en leviers d'action », déclare Raj Sethuraman, président et directeur produit et technologie chez NAVEX.

Une IA qui fournit des analyses exploitables

Nira for Analytics est la première concrétisation de la vision de NAVEX pour une IA agentique. Cette avancée majeure permet aux responsables conformité de transformer les données de leur programme en informations exploitables et en actions concrètes. En offrant une meilleure visibilité sur les performances, les signaux de risque et les tendances émergentes, Nira les aide à accompagner la direction et les conseils d’administration dans leurs prises de décision, à renforcer l’efficacité de leur programme de conformité et à détecter les risques plus tôt.

« Nira est bien plus qu’un nouveau produit. Il marque une étape décisive dans l’évolution de la gestion des risques et de la conformité grâce à l’intelligence artificielle. Nous faisons évoluer nos solutions afin d'offrir aux organisations une vision plus claire de leurs risques et de renforcer la confiance au sein de l'entreprise, explique Arpan Sheth, PDG de NAVEX. L’IA va profondément transformer ce marché, mais sa véritable valeur reposera sur sa capacité à relier les données, le contexte opérationnel des workflows et une expertise métier approfondie en matière de conformité. C’est précisément ce que NAVEX apporte à ses clients. Grâce à cette combinaison unique, nous les aidons à exploiter tout le potentiel d’une IA de confiance au service des professionnels des risques et de la conformité. »

Vers une nouvelle génération connectée de gestion des risques et de la conformité

À mesure que NAVEX déploie de nouvelles capacités d'IA dans ses outils d'analyse, de reporting, de gestion des enquêtes et d'autres processus de conformité, chaque innovation s'appuie sur les mêmes fondations : des données fiables, des processus éprouvés, une expertise reconnue en conformité et une innovation guidée par les besoins de ses clients. Cette approche s'inscrit dans la continuité de l'engagement de NAVEX, pionnier des solutions de gestion des risques et de conformité.

À propos de NAVEX

Adoptée par 13 000 organisations, dont 75 % des entreprises du Fortune 100 et du Fortune 500, NAVEX est le leader mondial des solutions de gestion des risques et de la conformité. Sa plateforme NAVEX One aide les organisations à renforcer leurs programmes de gestion des risques et de conformité grâce à des données de benchmark et des analyses de référence uniques sur le marché.

NAVEX One offre une vision à 360° des risques liés à l’organisation, aux tiers et à l’ensemble de son écosystème, pour lui permettre de renforcer sa conformité réglementaire et d’adopter une approche plus proactive de la gestion des risques.

Basée à Lake Oswego (Oregon) et présente dans le monde entier, NAVEX continue de façonner l’avenir de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité. Pour en savoir plus, consultez notre blog et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et YouTube.

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