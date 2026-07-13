O Africa Prize for Engineering Innovation convida à apresentação de candidaturas de engenheiros e inovadores de Angola
EINPresswire.com/ -- A Royal Academy of Engineering lançou a edição de 2027 do Africa Prize for Engineering Innovation, com um apelo especial a engenheiros e inovadores em Angola.
O Africa Prize for Engineering Innovation, que é parcialmente financiado pelo Department for Science, Innovation and Technology do Reino Unido, é o principal prémio do continente focado em impulsionar a inovação liderada pela engenharia, criado para reconhecer, encorajar e apoiar a engenhosidade e o talento empreendedor em toda a África Subsariana. Em 2027, após um programa de comercialização de oito meses, os vencedores receberão um total de £85.000 em prémios monetários, sendo £50.000 atribuídos ao vencedor geral, £10.000 concedidos a cada um dos três finalistas e mais £5.000 atribuídos ao prémio ‘One-to-Watch’.
O formato único do Africa Prize também oferece formação inestimável, recursos de comunicação e mentoria para desenvolver os seus produtos e negócios com a rede de Fellows especialistas da Academy. O programa Africa Prize apoia agora mais de 180 empresas de 24 países.
Meredith Ettridge, Associate Director, International, na Royal Academy of Engineering, disse:
“A comunidade do Africa Prize continua a crescer e, todos os anos, vemos um envolvimento crescente de inovadores em todo o continente, refletindo a profundidade e a diversidade do talento em engenharia na África Subsariana. Este ano, estamos focados em construir novas ligações em regiões onde a notoriedade do Prémio ainda está a crescer, para alargar o nosso alcance e apoiar ainda mais inovações com potencial para escalar e fazer uma diferença duradoura.”
Todos os anos, 16 candidatos são pré-selecionados para o Prémio, beneficiando de um pacote abrangente de apoio concebido para acelerar as suas inovações. O apoio inclui um programa intensivo de formação de oito meses, focado em competências empresariais essenciais, como gestão financeira e análise de mercado. A formação é concebida para apoiar os empreendedores na transformação das suas ideias em soluções escaláveis e prontas para o mercado. Além disso, os participantes têm acesso a mentoria especializada em negócios, tecnologia, engenharia e comunicaçãoes através da vasta rede da Academy de engenheiros e líderes da indústria em África e no Reino Unido. Os antigos participantes do Prémio também beneficiam desta rede dinâmica e garantiram coletivamente mais de $34 milhões em financiamento de terceiros sob a forma de subvenções e capital próprio até à data.
Inovadores anteriores pré-selecionados para o Africa Prize for Engineering Innovation
As candidaturas abrangem uma vasta gama de sectores. Os 16 candidatos pré-selecionados deste ano para o Africa Prize de 2026 foram reconhecidos por inovações desenvolvidas em 11 países africanos. As suas soluções incluem ferramentas de saúde materna e cardíaca baseadas em IA, tecnologias móveis de diálise, plataformas digitais de aprendizagem para competências biomédicas e de programação, sistemas inteligentes de transporte público, energia renovável para comunidades e hospitais fora da rede, agritech inteligente, fornecimento de água potável de baixo custo e gestão de resíduos.
Cristovão Cacombe, um inovador angolano pré-selecionado para o Africa Prize de 2023, desenvolveu o Arobot, uma ferramenta de aprendizagem de robótica para crianças, concebida para se assemelhar à motorizada angolana de três rodas conhecida como “kupapata”. Desde 2021, expandiu-se para 15 cidades em Angola e formou mais de 7.000 estudantes.
Quem é elegível e como se candidatar
O Africa Prize for Engineering Innovation convida à apresentação de candidaturas de indivíduos e equipas sediados na África Subsariana que estejam atualmente a desenvolver soluções de engenharia escaláveis com claro potencial para gerar impacto social ou ambiental. Os candidatos devem ser fluentes em inglês, sendo o candidato principal maior de 18 anos e simultaneamente cidadão e residente num país da África Subsariana. As inovações devem estar numa fase inicial de comercialização e ser apoiadas por um plano de negócios robusto que demonstre um caminho credível para o crescimento. As candidaturas baseadas em hardware devem apresentar um protótipo funcional juntamente com provas de interesse de clientes, enquanto as inovações baseadas em software ou aplicações devem demonstrar um produto mínimo viável funcional e uma tração de utilizadores comprovada. Espera-se também que os candidatos submetam materiais de apoio, incluindo uma carta de endosso, um esquema técnico e uma imagem da inovação.
As candidaturas para o Ciclo 13 do Prémio abrem a 13 de Julho e encerram a 8 de Setembro. O Prémio utiliza um processo de candidatura em duas fases para simplificar as submissões tanto para os candidatos como para os avaliadores. Os candidatos interessados devem candidatar-se dentro deste período para serem considerados para a lista restrita de 2027.
Para mais informações e para se candidatar, visite africaprize.raeng.org.uk.
Sofía Costa Navarro
O Africa Prize for Engineering Innovation, que é parcialmente financiado pelo Department for Science, Innovation and Technology do Reino Unido, é o principal prémio do continente focado em impulsionar a inovação liderada pela engenharia, criado para reconhecer, encorajar e apoiar a engenhosidade e o talento empreendedor em toda a África Subsariana. Em 2027, após um programa de comercialização de oito meses, os vencedores receberão um total de £85.000 em prémios monetários, sendo £50.000 atribuídos ao vencedor geral, £10.000 concedidos a cada um dos três finalistas e mais £5.000 atribuídos ao prémio ‘One-to-Watch’.
O formato único do Africa Prize também oferece formação inestimável, recursos de comunicação e mentoria para desenvolver os seus produtos e negócios com a rede de Fellows especialistas da Academy. O programa Africa Prize apoia agora mais de 180 empresas de 24 países.
Meredith Ettridge, Associate Director, International, na Royal Academy of Engineering, disse:
“A comunidade do Africa Prize continua a crescer e, todos os anos, vemos um envolvimento crescente de inovadores em todo o continente, refletindo a profundidade e a diversidade do talento em engenharia na África Subsariana. Este ano, estamos focados em construir novas ligações em regiões onde a notoriedade do Prémio ainda está a crescer, para alargar o nosso alcance e apoiar ainda mais inovações com potencial para escalar e fazer uma diferença duradoura.”
Todos os anos, 16 candidatos são pré-selecionados para o Prémio, beneficiando de um pacote abrangente de apoio concebido para acelerar as suas inovações. O apoio inclui um programa intensivo de formação de oito meses, focado em competências empresariais essenciais, como gestão financeira e análise de mercado. A formação é concebida para apoiar os empreendedores na transformação das suas ideias em soluções escaláveis e prontas para o mercado. Além disso, os participantes têm acesso a mentoria especializada em negócios, tecnologia, engenharia e comunicaçãoes através da vasta rede da Academy de engenheiros e líderes da indústria em África e no Reino Unido. Os antigos participantes do Prémio também beneficiam desta rede dinâmica e garantiram coletivamente mais de $34 milhões em financiamento de terceiros sob a forma de subvenções e capital próprio até à data.
Inovadores anteriores pré-selecionados para o Africa Prize for Engineering Innovation
As candidaturas abrangem uma vasta gama de sectores. Os 16 candidatos pré-selecionados deste ano para o Africa Prize de 2026 foram reconhecidos por inovações desenvolvidas em 11 países africanos. As suas soluções incluem ferramentas de saúde materna e cardíaca baseadas em IA, tecnologias móveis de diálise, plataformas digitais de aprendizagem para competências biomédicas e de programação, sistemas inteligentes de transporte público, energia renovável para comunidades e hospitais fora da rede, agritech inteligente, fornecimento de água potável de baixo custo e gestão de resíduos.
Cristovão Cacombe, um inovador angolano pré-selecionado para o Africa Prize de 2023, desenvolveu o Arobot, uma ferramenta de aprendizagem de robótica para crianças, concebida para se assemelhar à motorizada angolana de três rodas conhecida como “kupapata”. Desde 2021, expandiu-se para 15 cidades em Angola e formou mais de 7.000 estudantes.
Quem é elegível e como se candidatar
O Africa Prize for Engineering Innovation convida à apresentação de candidaturas de indivíduos e equipas sediados na África Subsariana que estejam atualmente a desenvolver soluções de engenharia escaláveis com claro potencial para gerar impacto social ou ambiental. Os candidatos devem ser fluentes em inglês, sendo o candidato principal maior de 18 anos e simultaneamente cidadão e residente num país da África Subsariana. As inovações devem estar numa fase inicial de comercialização e ser apoiadas por um plano de negócios robusto que demonstre um caminho credível para o crescimento. As candidaturas baseadas em hardware devem apresentar um protótipo funcional juntamente com provas de interesse de clientes, enquanto as inovações baseadas em software ou aplicações devem demonstrar um produto mínimo viável funcional e uma tração de utilizadores comprovada. Espera-se também que os candidatos submetam materiais de apoio, incluindo uma carta de endosso, um esquema técnico e uma imagem da inovação.
As candidaturas para o Ciclo 13 do Prémio abrem a 13 de Julho e encerram a 8 de Setembro. O Prémio utiliza um processo de candidatura em duas fases para simplificar as submissões tanto para os candidatos como para os avaliadores. Os candidatos interessados devem candidatar-se dentro deste período para serem considerados para a lista restrita de 2027.
Para mais informações e para se candidatar, visite africaprize.raeng.org.uk.
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