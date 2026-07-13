Le Prix Afrique de l'innovation en ingénierie lance un appel à candidatures aux ingénieurs et innovateurs du Sénégal

Marie Ndieguene, une innovatrice sénégalaise présélectionnée en 2021, Africa Prize Marie Ndieguene, Africa Prize présélectionnée en 2021

LONDON, UNITED KINGDOM, July 13, 2026 / EINPresswire.com / -- L'Académie royale d'ingénieriea lancé son 2027 Prix Afrique del'innovation en ingénierie avec un appel spécial à l’attention des ingénieurs et innovateurs au Sénégal, qui compte un candidat présélectionné cette année.Le Prix Afrique de l'innovation en ingénierie, qui est en partie financé par le Department for Science, Innovation and Technology du Royaume-Uni, est la principale récompense du continent consacrée à la promotion de l’innovation portée par l’ingénierie, créée pour reconnaître, encourager et soutenir l’ingéniosité et le talent entrepreneurial à travers l’Afrique subsaharienne. En 2027, à l’issue d’un programme de commercialisation de huit mois, les lauréats recevront un total de 85 000 £ de prix en argent, dont 50 000 £ attribués au lauréat principal, 10 000 £ accordés à chacun des trois finalistes, et 5 000 £ supplémentaires remis pour le prix « One-to-Watch ».Le format unique du Prix Afrique offre également une formation inestimable, des ressources de communication et un mentorat pour développer leurs produits et leurs entreprises grâce au réseau d’experts Fellows de l’Academy. Le programme Prix Afrique soutient désormais plus de 180 entreprises dans 24 pays.Meredith Ettridge, Associate Director, International, à la Royal Academy of Engineering, a déclaré :« La communauté du Prix Afrique ne cesse de grandir et chaque année nous constatons un engagement accru des innovateurs à travers le continent, ce qui reflète la profondeur et la diversité des talents en ingénierie en Afrique subsaharienne. Cette année, nous nous concentrons sur la création de nouveaux liens dans les régions où la notoriété du Prix doit encore gagner du terrain, afin d’élargir notre portée et de soutenir encore plus d’innovations ayant le potentiel de se développer et de produire un impact durable. »Chaque année, 16 candidats sont présélectionnés pour le Prize et bénéficient d’un ensemble complet de soutiens conçu pour accélérer leurs innovations. Le soutien comprend un programme intensif de formation de huit mois, axé sur les compétences commerciales de base telles que la gestion financière et l’analyse de marché. La formation est conçue pour aider les entrepreneurs à transformer leurs idées en solutions évolutives et prêtes pour le marché. En plus de cela, les participants ont accès à un mentorat d’experts en affaires, technologie, ingénierie et communications via le vaste réseau de l’Academy regroupant des ingénieurs et des dirigeants de l’industrie à travers l’Afrique et le Royaume-Uni. Les anciens du Prix bénéficient également de ce réseau dynamique et ont collectivement obtenu plus de 34 millions de dollars en subventions et financements en fonds propres de tiers à ce jour.Innovateurs précédemment présélectionnés pour le Prix Afrique de l'innovation en ingénérieLes candidatures couvrent un large éventail de secteurs. Les 16 candidats présélectionnés cette année pour le Prix Afrique 2026 ont été reconnus pour des innovations développées dans 11 pays africains. Leurs solutions comprennent des outils d’IA pour la santé maternelle et cardiaque, des technologies de dialyse mobile, des plateformes d’apprentissage numérique pour les compétences biomédicales et en codage, des systèmes de transport public intelligents, des énergies renouvelables pour les communautés et hôpitaux hors réseau, des technologies agricoles intelligentes, un approvisionnement en eau potable à faible coût et la gestion des déchets.Marie Ndieguene, une innovatrice sénégalaise présélectionnée en 2021, a créé I3S, une solution de stockage écologique et abordable conçue pour résoudre le problème des pertes post-récolte dans l’agriculture. I3S est désormais utilisé par plus de 42 000 agriculteurs dans six communautés au Sénégal et, depuis 2020, a permis de sauver plus de 135 000 tonnes d’oignons et de pommes de terre (d’une valeur de plus de 146 millions de dollars). I3S prévoit en outre de s’étendre à la Gambie.Qui est éligible et comment postulerLe Prix Afrique de l'innovation en ingénerie invite les candidatures d’individus et d’équipes basés en Afrique subsaharienne qui développent actuellement des solutions d’ingénierie évolutives avec un potentiel clair de produire un impact social ou environnemental. Les candidats doivent parler couramment l’anglais, le candidat principal devant être âgé de 18 ans ou plus et être à la fois citoyen et résident d’un pays d’Afrique subsaharienne. Les innovations doivent être à un stade précoce de commercialisation et soutenues par un plan d’affaires solide démontrant une perspective de croissance crédible. Les candidatures portant sur du matériel (hardware) doivent présenter un prototype fonctionnel accompagné de preuves de l’intérêt des clients, tandis que les innovations basées sur des logiciels ou des applications doivent démontrer un produit minimum viable fonctionnel et une traction utilisateur démontrable. Les candidats doivent également soumettre des documents à l’appui, notamment une lettre de recommandation, un schéma technique et une image de l’innovation.Les candidatures pour le Cycle 13 du Prix sont ouvertes le 13 juillet et se clôturent le 8 septembre. Le Prix utilise un processus de candidature en deux étapes pour rationaliser les soumissions tant pour les candidats que pour les évaluateurs. Les candidats intéressés doivent postuler pendant cette période pour figurer dans la liste de présélection 2027.Pour plus d’informations et pour postuler, rendez-vous sur africaprize.raeng.org.uk

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