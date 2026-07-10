585er Gelbgold bei Trauringen: Nachfrage Steigt zur Hochzeitssaison 2026

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Zumra Juwelier beobachtet zur Hochzeitssaison 2026 einen Wandel: Paare in Köln fragen gezielt nach 585er Gelbgold – häufig mit klarer Begründung.

Die Legierungswahl ist für viele Paare keine technische Frage mehr, sondern eine Stilentscheidung.” — Muhammed Yazicioglu, Geschäftsführer, Zümra Juwelier

KöLN, NORDRHEIN-WESTFALEN, GERMANY, July 10, 2026 /EINPresswire.com/ -- Zumra Juwelier verzeichnet zur Hochzeitssaison 2026 eine steigende Nachfrage nach Trauringen aus 585er Gelbgold. Während Weißgold in der Trauringberatung viele Jahre dominierte, rückt 585er Gelbgold nach Beobachtungen des Kölner Fachgeschäfts wieder stärker in den Mittelpunkt. Das Unternehmen verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr spürbar mehr Beratungsanfragen zu dieser Legierung.

Trauringe aus 585er Gelbgold werden von Paaren häufig gewählt, weil diese Legierung eine ausgewogene Kombination aus Goldanteil, Alltagstauglichkeit und klassischer Farbwirkung bietet. Der Feingehalt von 585er Gold beträgt 58,5 Prozent reinem Gold, der von 750er Gold 75 Prozent. In der Trauringe-Beratung in Köln nennen Paare als Auswahlgründe häufig den Farbton, die Pflegeeigenschaften beim täglichen Tragen sowie die lange Tradition von Gelbgold bei Eheringen.

"Viele Paare möchten heute einen Trauring, der klassisch wirkt und zugleich hohen Tragekomfort bietet. "585er Gelbgold erfüllt beide Anforderungen, und wir bemerken, dass Paare diese Entscheidung häufig bereits gut begründet ins Gespräch bringen", sagt Muhammed Yazicioğlu, Geschäftsführer von Zumra Juwelier. "Früher musste man erklären, warum man Gelbgold wählt. Heute ist es oft umgekehrt."

Zur Hochzeitssaison 2026, die in Deutschland traditionell im Frühjahr und Sommer liegt, steigen die Beratungsanfragen nach Unternehmensangaben deutlich an. Paare, die in dieser Zeit einen Termin buchen, kommen häufig mit konkreten Materialvorstellungen ins Gespräch. Neben Gelbgold-Trauringen in reiner 585er-Legierung werden auch sogenannte Bicolor-Modelle nachgefragt, bei denen Gelb- und Weißgold kombiniert werden.

In den Beratungen werden regelmäßig Unterschiede zwischen 585er- und 750er-Gelbgold besprochen. Je nach Legierungszusammensetzung können sich die Farbwirkung und die Materialeigenschaften beider Legierungen unterscheiden. Viele Paare schätzen 585er Gelbgold als alltagstauglich ein und entscheiden sich daher bewusst für diese Variante. Welche Legierung besser geeignet ist, hängt von den persönlichen Vorlieben und Tragegewohnheiten ab. In der Regel entscheiden sich Paare erst nach einem ausführlichen Gespräch für eine Variante.

"Wer heute nach 585er Gelbgold fragt, hat meistens eine klare Vorstellung davon, was er möchte. Die Legierungswahl ist für viele Paare keine technische Frage mehr, sondern eine Stilentscheidung", erklärt Muhammed Yazicioğlu. "Gelbgold steht heute für etwas Klassisches und gleichzeitig Zeitloses. Diese Wahrnehmung hat sich in den letzten Jahren spürbar verändert."

Zumra Juwelier ist seit rund 40 Jahren in Köln tätig und berät Paare in der Auswahl von Trauringen und Verlobungsringen persönlich im Kölner Atelier. Die beschriebenen Entwicklungen basieren auf den Beratungsgesprächen und den Kundennachfragen während der laufenden Hochzeitssaison 2026 im Kölner Atelier.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung stehen auf zumra.de zur Verfügung.

Über Zümra Juwelier:

Zümra Juwelier ist ein seit rund 40 Jahren in Köln ansässiges Fachgeschäft für Trauringe, Verlobungsringe, Diamantschmuck und Goldschmuck. Das Unternehmen berät Kunden ausschließlich persönlich im Kölner Atelier und begleitet sie von der ersten Auswahl bis zur individuellen Konfiguration und Lieferung des Schmuckstücks. Zümra Juwelier ist Fachhändler und nimmt Beratungsanfragen ausschließlich auf Terminbasis entgegen.

Mitten im Herzen von Köln beginnt eure persönliche Trauringreise.

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