Greenpeace MENA réagit à l’ouverture d’une nouvelle usine de production d’emballages plastiques au Maroc

la pollution plastique

MOROCCO, July 10, 2026 / EINPresswire.com / -- Réagissant à l’ouverture d’une nouvelle installation industrielle de l’entreprise « Plastic-Pack Morocco »* à Sidi Bou Othmane, Greenpeace Moyen-Orient et Afrique du Nord a déclaré que toute expansion du secteur des emballages plastiques devait être évaluée non seulement sous l’angle économique et des investissements, mais aussi au regard de ses conséquences à long terme sur la santé publique, l’environnement et les communautés locales, afin de garantir un développement véritablement durable.Farah Al Hattab, responsable de la campagne sur le plastique chez Greenpeace Moyen-Orient et Afrique du Nord, a déclaré :« Alors que les pays du monde entier accélèrent leurs efforts pour lutter contre la crise de la pollution plastique, rechercher de véritables solutions et diversifier leurs économies en s’éloignant des pratiques polluantes, nous appelons le Maroc à se rejoindre à cette dynamique et à renoncer aux investissements dans les plastiques à usage unique polluants. Cela passe par l’interdiction de ces plastiques et par le développement de systèmes de réutilisation et de recharge, conformément aux engagements environnementaux ambitieux du pays, qu’il s’agisse de sa stratégie d’action climatique ou du développement des énergies renouvelables. »Elle a ajouté :« Il ne fait aucun doute que la création d’emplois, le renforcement de l’industrie locale et le soutien à l’économie nationale sont des objectifs importants. Toutefois, ils doivent aller de pair avec la protection de l’environnement et la préservation de la santé des populations. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, ce sont des investissements tournés vers l’avenir, et non d’investissements qui renforcent notre dépendance à un plastique qui finit souvent dans la nature, sur les littoraux et dans nos organismes. »Selon les estimations*, environ 75 000 tonnes de déchets plastiques atteignent chaque année le milieu marin au Maroc. La majeure partie de ces déchets est rejetée dans l’océan Atlantique en raison de la forte densité démographique et de l’activité industrielle concentrées autour de villes telles que Casablanca et Kénitra. Les pertes liées à la pollution plastique pour l’économie bleue marocaine, notamment dans les secteurs de la pêche, du tourisme et du transport maritime, sont par ailleurs estimées à environ 26 millions de dollars américains par an, en raison des pertes de revenus, des coûts de nettoyage et des impacts environnementaux qui en découlent.Farah Al Hattab a appelé à l’action en ces termes :« Nous appelons le gouvernement marocain et les acteurs du secteur industriel à veiller à ce que toute expansion des secteurs économiques soit compatible avec les objectifs de réduction de la pollution plastique et avec la transition vers une véritable économie circulaire, qui donne la priorité à la réduction de la production de plastiques à usage unique. Nous appelons également le gouvernement marocain à défendre l’adoption d’un traité mondial fort et juridiquement contraignant sur les plastiques, ainsi qu’à mettre en oeuvre des politiques efficaces de responsabilité élargie des producteurs, afin que ces derniers assument pleinement la responsabilité de l’ensemble du cycle de vie de leurs produits, depuis leur conception et de leur production jusqu’à leur collecte, leur réutilisation, leur recyclage et leur élimination en toute sécurité.»

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