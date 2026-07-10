Multilogin Lança Plano Gratuito de Celulares na Nuvem em Redes Sociais

Empresa também apresenta plano gratuito sem limite de tempo ou cartão de crédito, com proxies e minutos móveis gratuitos para profissionais de marketing.

CA, UNITED STATES, July 10, 2026 /EINPresswire.com/ -- Multilogin Expande o Foco da Plataforma de Celulares na Nuvem para o Crescimento em Redes Sociais e Fluxos de Trabalho com Agentes de IA



Fundada em 2015, a Multilogin é pioneira no setor de gerenciamento de múltiplas contas. Sua plataforma de celulares na nuvem, lançada em janeiro de 2026, agora tem como foco ajudar profissionais de marketing em redes sociais, agências e agentes de IA a escalar o crescimento de múltiplos perfis sociais. A Multilogin reúne celulares na nuvem com Android, perfis de navegador, minutos móveis e proxies integrados em um único painel.



O que é a Multilogin



A Multilogin é uma plataforma de celulares na nuvem para profissionais de marketing em redes sociais.

Ela ajuda pessoas e agentes de IA a gerenciar múltiplos perfis sociais em plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, Reddit, YouTube e outras, tudo em um único lugar. Profissionais de marketing em redes sociais usam a Multilogin para:

Gerenciar vários perfis sociais sem precisar alternar entre ferramentas

Construir confiança de conta com dados de aplicativos persistentes e histórico de login

Alcançar diferentes localizações com proxies integrados

Executar fluxos de trabalho mobile-first em dispositivos Android reais

Potencializar agentes de IA para gerenciar perfis sociais em escala

Criar e automatizar fluxos de trabalho de redes sociais orientados por IA

Cada perfil móvel roda em seu próprio dispositivo Android real na nuvem, com dados de aplicativos, histórico de login, localização e identidade próprios. Cada perfil web roda em seu próprio ambiente de navegador isolado, com cookies, sessão e IP próprios.

Em termos simples: um celular na nuvem equivale a um perfil social.

Plataformas de redes sociais são voltadas para o mobile, então os fluxos de crescimento precisam de ambientes móveis reais

"Plataformas mobile-first precisam de mobile de verdade", disse Gayane Gharslyan, Diretora de Marketing da Multilogin. "TikTok, Instagram e outros aplicativos mobile-first dependem de sinais reais de dispositivo, comportamento de aplicativo e histórico de conta. Ferramentas apenas para navegador são úteis para fluxos de trabalho web, mas não cobrem totalmente os ambientes de aplicativos móveis. Por isso a Multilogin lançou os celulares na nuvem: para ajudar os usuários a gerenciar não apenas contas baseadas em navegador, mas também perfis sociais mobile-first em ambientes Android isolados, tudo a partir de um único painel."



O que está incluído na Multilogin



A Multilogin reúne a infraestrutura essencial para o crescimento de perfis sociais móveis e web em uma única plataforma:

Celulares na nuvem com Android: um dispositivo Android real por perfil

Perfis de navegador: ambientes de navegador isolados para plataformas baseadas na web

Proxies residenciais, ISP e móveis integrados: incluídos em todos os planos

Infraestrutura pronta para IA: acesso total via ADB, acesso via API e integrações com Selenium, Puppeteer, Playwright e Postman

Plano gratuito: sem limite de tempo, sem necessidade de cartão de crédito, com proxies e minutos móveis gratuitos incluídos

Configuração simples: inicie celulares na nuvem, instale aplicativos e comece a trabalhar sem precisar de conhecimento técnico

Preços da Multilogin

A Multilogin lançou um plano gratuito em 2026, permitindo que os usuários comecem sem cartão de crédito e façam upgrade quando precisarem de mais capacidade.

Os planos pagos começam a partir de US$ 7,08/mês. Celulares na nuvem, perfis de navegador, proxies integrados e minutos móveis estão incluídos em uma única assinatura, em vez de serem cobrados como ferramentas adicionais separadas. Isso torna a Multilogin uma das soluções mais econômicas do mercado de celulares na nuvem.

Sobre a Multilogin

Fundada em 2015, a Multilogin é uma das plataformas mais consolidadas na categoria de gerenciamento de múltiplas contas.

Ela foi desenvolvida para qualquer pessoa que gerencie múltiplos perfis sociais, incluindo profissionais de marketing em redes sociais, agências, criadores de conteúdo, afiliados e compradores de mídia, operadores de e-commerce e marketplaces, e desenvolvedores de fluxos de trabalho com IA.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.