VidaBay Snap verwandelt Straßemomente in verschenkbare E-Ink-Erinnerungen; Wettbewerb 'Snap It & Show It' gestartet

Kompakt und batterielos: Der E-Ink-Magnet verleiht städtischen Spaziergängen, zufälligen Begegnungen und allen spontanen Alltagsmomenten greifbare Wärme

Einfach fotografieren, tippen und den Moment direkt dort teilen, wo er entsteht.” — Nathan Chee

BERLIN, BERLIN, CHINA, July 10, 2026 / EINPresswire.com / -- Die meisten Fotos, die wir bei Stadtspaziergängen, zufälligen Straßentreffen und kurzfristigen Zusammenkünften machen, verschwinden tief in den Handy-Fotoalben. Wir schauen sie kaum noch an, können sie niemals physisch berühren und gehen unter unzähligen digitalen Dateien verloren. VidaBay Snap ändert dies. Der schlanke, batterielose E-Ink-Kühlschrankmagnet passt in jede Tasche. Nutzer machen ein Foto, tippen kurz auf ihr Smartphone zur Übertragung und schenken Freunden oder Angehörigen direkt vor Ort ein papierartiges Erinnerungsstück. Um diese neuartige Art der Bewahrung von Alltagsmomenten zu feiern, hat VidaBay den weltweiten Nutzerwettbewerb „Snap It & Show It“ offiziell gestartet.Das Gerät wiegt rund 30 Gramm und erfordert weder Aufladen noch vorherige Einrichtung – es ist konzipiert für spontane Ausflüge. Es funktioniert vollständig über passives NFC-Energiegewinnungsverfahren, also sind weder Kabel, eingebaute Batterien noch aufwendige Kopplungsvorgänge erforderlich. Treffen Sie zufällig einen alten Freund in der Stadt? Machen Sie schnell ein Porträt, halten Sie das Handy an den Magneten, um das Bild zu senden und überreichen Sie das Erinnerungsstück vor der Trennung. Spazieren Sie bei Sonnenuntergang mit Ihrem Partner durch Wohngebiete? Nehmen Sie eine ungestellte Aufnahme, übertragen Sie sie innerhalb weniger Sekunden und nehmen Sie ein winziges greifbares Andenken mit nach Hause.Im Gegensatz zu Einweg-Sofortbildkameras, die Plastik- und Filmabfall erzeugen und pro Aufnahme Kosten verursachen, lässt sich der E-Ink-Bildschirm beliebig oft mit neuen Motiven aktualisieren. Nachdem Sie das Foto verschenkt oder mit nach Hause genommen haben, kleben Sie den Magneten einfach an jeden Kühlschrank als wiederverwendbare Wohndekoration. Es werden keine zusätzlichen Bilderrahmen benötigt, es entsteht kein Unrat und es fallen keine laufenden Kosten an.Der weltweite Wettbewerb „Snap It & Show It“ steht allen Besitzern von VidaBay Snap offen. Teilnehmer können Fotos von unterwegs durchgeführten NFC-Übertragungen in der offiziellen VidaBay-Facebook-Gruppe sowie der Reddit-Community r/EinkInstant veröffentlichen und mit kurzen Bildunterschriften ergänzen, die die Geschichte hinter dem jeweiligen Moment erzählen. Die Preise reichen von 100 bis 500 US-Dollar-Geschenkkarten, zusätzlich werden Sonderpreise für die herzlichsten und kreativsten echten Alltagsaufnahmen vergeben. Der Wettbewerb dreht sich um unverfälschte, echte Nutzererlebnisse – potenzielle Käufer erhalten so einen direkten Einblick, wie das Produkt in den Alltag integriert wird.„Viel zu lange stecken unsere liebsten kleinen Momente in unseren Smartphones fest“, sagt Nathan Chee, Gründer und Geschäftsführer von VidaBay. „Wir haben VidaBay Snap nicht nur als weiteres Kühlschrankzubehör entwickelt. Unsere Vision war es, aus zwanglosen Spaziergängen, zufälligen Treffen und ruhigen Straßendaten greifbare Gegenstände zu machen, die man halten, verschenken und jahrelang am Kühlschrank aufhängen kann. Es bedarf keiner Vorplanung, kein zusätzliches Equipment und man braucht nicht daran zu denken, das Gerät aufzuladen. Einfach fotografieren, tippen und den Moment direkt dort teilen, wo er entsteht.“Chee ergänzte, dass eine Bluetooth-Übertragungsstation Ende August auf den Markt kommt, die Android-Nutzern dieselbe nahtlose Bildübertragung ermöglicht.Ausgestattet mit einem hochwertigen blendfreien E-Ink-Bildschirm mit papierähnlicher Oberfläche speichert das Gerät Bilder dauerhaft, ohne nach einer einzigen Übertragung Strom zu verbrauchen. Das Produkt wurde von weltweit führenden Technikmedien wie The Verge und TechRadar vorgestellt und ist für Kunden in mehr als 30 Ländern erhältlich.Wenn Sie mehr über VidaBay Snap erfahren oder am Wettbewerb „Snap It & Show It“ teilnehmen möchten, besuchen Sie die offizielle VidaBay-Webseite . Das Einzelgerät kostet 30 US-Dollar, das 3er-Set ist für 86,99 US-Dollar erhältlich – beide Varianten können über den offiziellen Online-Shop erworben werden. Sie können sich zudem an Gesprächen in der offiziellen VidaBay-Facebook-Gruppe und der Reddit-Community r/EinkInstantFilm beteiligen.

Erleben Sie eine batterielose Ästhetik, die sich wie klassischer Sofortfilm anfühlt

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