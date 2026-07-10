JETOUR gana múltiples premios en los Car of the Year 2026 de Egipto
EINPresswire.com/ -- Recientemente se celebró con éxito la ceremonia de premiación de los Car of the Year 2026 de Egipto, uno de los eventos más importantes de la industria automotriz del país. En esta edición, JETOUR obtuvo varios reconocimientos de gran relevancia: la marca JETOUR ganó el premio al Mayor Crecimiento en Ventas, el T2 fue distinguido como Mejor SUV Crossover Deportivo, y el X70 PLUS recibió el premio al Mejor Vehículo de 7 Plazas de Producción Local.
Portafolio de productos adaptado a las necesidades del mercado local
Durante su desarrollo en el mercado egipcio, JETOUR ha mantenido siempre al usuario como eje central, optimizando continuamente su estrategia de productos y perfeccionando su gama local. Gracias a una diferenciación precisa de sus modelos y a una calidad estable y confiable, la marca ha mejorado de forma constante la experiencia de movilidad de los consumidores egipcios y ha construido un sistema de productos alineado con las necesidades del mercado regional. Hasta la fecha, JETOUR ya se encuentra entre las tres marcas más vendidas del mercado egipcio.
Entre los modelos premiados, el JETOUR T2 incorpora el sistema de tracción integral inteligente totalmente automática XWD y cuenta con 7+X modos todoterreno activables con un solo botón, adaptándose perfectamente a los terrenos desérticos y caminos de grava característicos de Egipto. Como el vehículo de estilo boxy que más rápido alcanzó las 500,000 unidades vendidas a nivel mundial, el JETOUR T2 ha sido ampliamente validado por usuarios de todo el mundo y continúa liderando la tendencia de movilidad todoterreno en Egipto gracias a su sólida capacidad off-road.
Profundizando la operación local para un crecimiento sostenible
Fiel a su filosofía global “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”, JETOUR considera la operación local como el núcleo de su estrategia internacional,
integrándose profundamente en los mercados donde opera y construyendo un sistema de gestión local sólido y sostenible.
En materia de capacidad productiva y cadena de suministro, la compañía continúa incrementando su inversión en producción local en Egipto y perfeccionando su sistema de manufactura nacional. Desde 2024, JETOUR puso en marcha su planta KD en Egipto, y actualmente el porcentaje de componentes producidos localmente ha alcanzado el 45 %. Además de optimizar la eficiencia de su cadena de suministro y la adaptación local de sus productos, esta estrategia industrial impulsa el desarrollo de toda la industria automotriz egipcia, promoviendo el empleo local y la modernización industrial.
En cuanto a la construcción de marca, JETOUR sigue fortaleciendo su conexión con la cultura local. En agosto de 2023, durante el lanzamiento de un nuevo modelo, la marca iluminó las Pirámides de Egipto, convirtiéndose en la primera automotriz china en realizar un evento de marca en la zona de las pirámides. Posteriormente, en mayo de 2025, JETOUR firmó un acuerdo con el legendario club africano Al Ahly Club, integrando su estrategia Travel+ con uno de los referentes deportivos más importantes de África y acercándose aún más a las preferencias del público local, creando así un puente de comunicación de marca que trasciende las fronteras culturales.
De cara al futuro, JETOUR continuará profundizando su estrategia de localización, actualizando su portafolio de productos y su sistema de servicios al usuario. Tomando a Egipto como mercado estratégico para expandirse hacia todo el norte de África, la marca seguirá avanzando de manera constante en su globalización. Con productos confiables, servicios integrales y un sistema de operación local maduro, JETOUR buscará ofrecer experiencias de movilidad de mayor calidad a los usuarios de todo el mundo.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
Portafolio de productos adaptado a las necesidades del mercado local
Durante su desarrollo en el mercado egipcio, JETOUR ha mantenido siempre al usuario como eje central, optimizando continuamente su estrategia de productos y perfeccionando su gama local. Gracias a una diferenciación precisa de sus modelos y a una calidad estable y confiable, la marca ha mejorado de forma constante la experiencia de movilidad de los consumidores egipcios y ha construido un sistema de productos alineado con las necesidades del mercado regional. Hasta la fecha, JETOUR ya se encuentra entre las tres marcas más vendidas del mercado egipcio.
Entre los modelos premiados, el JETOUR T2 incorpora el sistema de tracción integral inteligente totalmente automática XWD y cuenta con 7+X modos todoterreno activables con un solo botón, adaptándose perfectamente a los terrenos desérticos y caminos de grava característicos de Egipto. Como el vehículo de estilo boxy que más rápido alcanzó las 500,000 unidades vendidas a nivel mundial, el JETOUR T2 ha sido ampliamente validado por usuarios de todo el mundo y continúa liderando la tendencia de movilidad todoterreno en Egipto gracias a su sólida capacidad off-road.
Profundizando la operación local para un crecimiento sostenible
Fiel a su filosofía global “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”, JETOUR considera la operación local como el núcleo de su estrategia internacional,
integrándose profundamente en los mercados donde opera y construyendo un sistema de gestión local sólido y sostenible.
En materia de capacidad productiva y cadena de suministro, la compañía continúa incrementando su inversión en producción local en Egipto y perfeccionando su sistema de manufactura nacional. Desde 2024, JETOUR puso en marcha su planta KD en Egipto, y actualmente el porcentaje de componentes producidos localmente ha alcanzado el 45 %. Además de optimizar la eficiencia de su cadena de suministro y la adaptación local de sus productos, esta estrategia industrial impulsa el desarrollo de toda la industria automotriz egipcia, promoviendo el empleo local y la modernización industrial.
En cuanto a la construcción de marca, JETOUR sigue fortaleciendo su conexión con la cultura local. En agosto de 2023, durante el lanzamiento de un nuevo modelo, la marca iluminó las Pirámides de Egipto, convirtiéndose en la primera automotriz china en realizar un evento de marca en la zona de las pirámides. Posteriormente, en mayo de 2025, JETOUR firmó un acuerdo con el legendario club africano Al Ahly Club, integrando su estrategia Travel+ con uno de los referentes deportivos más importantes de África y acercándose aún más a las preferencias del público local, creando así un puente de comunicación de marca que trasciende las fronteras culturales.
De cara al futuro, JETOUR continuará profundizando su estrategia de localización, actualizando su portafolio de productos y su sistema de servicios al usuario. Tomando a Egipto como mercado estratégico para expandirse hacia todo el norte de África, la marca seguirá avanzando de manera constante en su globalización. Con productos confiables, servicios integrales y un sistema de operación local maduro, JETOUR buscará ofrecer experiencias de movilidad de mayor calidad a los usuarios de todo el mundo.
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Tina Liu
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