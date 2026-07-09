La Gobernadora Hochul Anuncia $110 Millones en Fondos Estatales para Fortalecer las Comunicaciones de Emergencia para los Servicios de Emergencia

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy $110 millones en fondos estatales para mejorar los sistemas de comunicación de emergencia y optimizar la recepción y el despacho de llamadas de seguridad pública a través de los programas combinados de Subvenciones para Operaciones de Comunicaciones Interoperables Estatales (SICG) y Puntos de Atención de Seguridad Pública (PSAP) de los Años Fiscales Estatales 2025 y 2026.

“En una emergencia, cada momento cuenta, y garantizar que nuestros equipos de comunicación estén listos cuando los necesitemos es vital para la seguridad de los neoyorquinos”, dijo la gobernadora Hochul. “La seguridad pública es siempre mi máxima prioridad, y estos fondos contribuirán significativamente a fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante emergencias en todo el estado”.

El comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, Terry O’Leary, dijo: “Las comunicaciones son clave durante las emergencias, y nuestros socorristas deben contar con el equipo y la tecnología más avanzados para garantizar un sistema de comunicaciones confiable. Esta financiación es vital para apoyar los esfuerzos de nuestros socios por modernizar, actualizar y mantener sus sistemas de comunicaciones de emergencia, y contribuirá a que nuestras comunidades sean más seguras al mejorar la respuesta ante emergencias en todo el estado”.

A través del Programa de Subvenciones SICG-Formula, se otorgan 90 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de los gobiernos locales por fortalecer las redes de comunicaciones mediante sistemas de radio móvil terrestre (LMR), ampliar el acceso a capacitación y simulacros centrados en comunicaciones y mantener el equipo de comunicaciones.

Las subvenciones del Programa SICG-Formula anunciadas hoy son:

Condado Monto de la subvención Condado Monto de la subvención Albany $2,011,036 Niagara $1,416,668 Allegany $1,232,212 Oneida $1,706,830 Broome $1,436,884 Onondaga $2,454,890 Cattaraugus $1,233,480 Ontario $1,106,038 Cayuga $1,201,396 Orange $1,986,096 Chautauqua $1,319,226 Orleans $872,190 Chemung $914,684 Oswego $1,344,814 Chenango $968,746 Otsego $1,203,144 Clinton $1,140,176 Putnam $895,262 Columbia $921,076 Rensselaer $1,282,720 Cortland $1,336,038 Rockland $1,722,494 Delaware $1,168,150 Saratoga $1,607,978 Dutchess $1,250,992 Schenectady $1,100,732 Erie $2,736,718 Schoharie $802,608 Essex $1,411,982 Schuyler $725,734 Franklin $1,251,036 Seneca $703,354 Fulton $838,514 St. Lawrence $1,843,106 Genesee $1,168,988 Steuben $1,323,874 Greene $877,238 Suffolk $2,512,226 Hamilton $1,133,398 Sullivan $1,109,208 Herkimer $1,212,350 Tioga $830,060 Jefferson $1,359,508 Tompkins $1,037,238 Lewis $1,146,942 Ulster $1,258,750 Livingston $1,032,416 Warren $1,024,736 Madison $1,216,278 Washington $1,270,600 Monroe $3,231,362 Wayne $1,015,174 Montgomery $789,704 Westchester $1,549,916 Nassau $2,050,446 Wyoming $830,046 New York City $15,195,902 Yates $676,636

El Programa de Subvenciones para Operaciones de Centros de Atención de Llamadas de Emergencia (PSAP) proporciona fondos para apoyar a los centros 911 de los condados, garantizando que el personal esté preparado para responder a las llamadas de emergencia. Los PSAP pueden usar los fondos para apoyar las operaciones actuales y desarrollar los sistemas necesarios para implementar el Sistema 911 de Próxima Generación (NG911). A través de este programa, se otorgan $20 millones.

Condado Monto de la subvención Condado Monto de la subvención Albany $456,200 Niagara $375,216 Allegany $286,626 Oneida $446,226 Broome $393,534 Onondaga $465,122 Cattaraugus $334,508 Ontario $371,832 Cayuga $357,114 Orange $368,834 Chautauqua $353,564 Orleans $227,612 Chemung $370,826 Oswego $336,302 Chenango $310,184 Otsego $319,826 Clinton $313,774 Putnam $248,182 Columbia $278,552 Rensselaer $345,450 Cortland $341,726 Rockland $445,156 Delaware $319,990 Saratoga $316,288 Dutchess $380,862 Schenectady $320,716 Erie $479,232 Schoharie $238,760 Essex $405,532 Schuyler $319,758 Franklin $338,410 Seneca $281,876 Fulton $303,222 St. Lawrence $475,828 Genesee $356,046 Steuben $354,596 Greene $255,344 Suffolk $466,688 Hamilton $312,268 Sullivan $306,892 Herkimer $352,810 Tioga $244,860 Jefferson $362,514 Tompkins $286,480 Lewis $359,466 Ulster $321,828 Livingston $301,732 Warren $288,122 Madison $291,780 Washington $281,552 Monroe $558,696 Wayne $327,486 Montgomery $338,544 Westchester $350,338 Nassau $305,890 Wyoming $244,856 New York City $447,130 Yates $357,242

El director ejecutivo de la Asociación de Condados del Estado de Nueva York (NYSAC), Stephen J. Acquario, dijo: “Los condados operan los centros de llamadas de emergencia 911 y las redes de comunicaciones de emergencia de las que dependen los neoyorquinos en sus momentos más críticos. Esta inversión de 110 millones de dólares ayudará a los condados a invertir en las herramientas necesarias para responder a esas llamadas y mantener bajos los tiempos de respuesta, cuando cada segundo cuenta. La NYSAC agradece a la gobernadora Hochul y a nuestros socios en la Legislatura por seguir invirtiendo en los sistemas locales de comunicaciones de emergencia que mantienen conectados a nuestros socorristas y a nuestras comunidades seguras”.

La senadora estatal Shelley Mayer dijo: “Me complace que el condado de Westchester reciba más de 1.5 millones de dólares para fortalecer las comunicaciones de emergencia para nuestros socorristas. Los sistemas de comunicación confiables son esenciales para garantizar que los agentes de policía, bomberos y personal de emergencias médicas puedan trabajar con rapidez y eficacia al responder a las llamadas. Siempre he defendido a nuestros socorristas, y en particular a los servicios de emergencias médicas, ya que brindan atención vital, compasión y apoyo a todas nuestras comunidades y son héroes anónimos. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul por esta inversión en sistemas locales de comunicaciones de emergencia y también extiendo mi sincero agradecimiento a los socorristas de todo el estado por su compromiso desinteresado con nuestras comunidades”.

La senadora estatal Rachel May dijo: “En una emergencia, una buena comunicación puede salvar vidas. Nuestros socorristas necesitan equipos de comunicación modernos y confiables para coordinarse y responder con rapidez. Agradezco a la gobernadora Hochul por invertir en comunicaciones de emergencia para el Distrito Senatorial 48, lo que ayuda a garantizar que nuestros socorristas cuenten con las herramientas necesarias para mantener a la población a salvo”.

El senador estatal Pete Harckham dijo: “Cuando nuestras comunidades sufren emergencias, una comunicación clara y oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que nuestros sistemas de comunicación de emergencia deben estar preparados para responder a las exigencias de cada crisis. Esta inversión en nuestros socorristas es fundamental para fortalecer la seguridad pública y proteger a las comunidades a las que sirven. Me enorgullece haber trabajado junto a mis colegas de la Legislatura para conseguir estos fondos y agradezco a la gobernadora Hochul su oportuna inversión en la seguridad y el bienestar de los neoyorquinos”.

La senadora estatal Monica R. Martinez dijo: “La respuesta a las emergencias comienza en el centro de llamadas del 911, donde se atienden primero las solicitudes de ayuda. La modernización de estos sistemas de comunicación y la mejora de la capacitación de los operadores protegerán mejor a los residentes de todo el estado, incluyendo Long Island, que se beneficiará de una inversión de 4,5 millones de dólares en esta infraestructura crítica de seguridad pública. Agradezco a la gobernadora Hochul su colaboración con la Legislatura para que estos fondos estén disponibles para nuestros socorristas”.

El senador estatal James Skoufis dijo: “Un sistema sólido de respuesta a emergencias es vital para salvar vidas, minimizar lesiones y mitigar daños materiales, y agradezco a la gobernadora por destinar estos fondos a lo que más importa: la protección de nuestras comunidades. El fortalecimiento de las redes de comunicación y el apoyo y la capacitación continuos para la primera línea de asistencia en caso de emergencia —los operadores del 911 y los despachadores de emergencias— garantizarán que los neoyorquinos reciban ayuda cuando más la necesiten”.

El senador estatal Jeremy Cooney dijo: “Cuando invertimos de manera significativa en nuestros socorristas, toda la comunidad se beneficia. Los socorristas son un recurso vital para los residentes durante las emergencias, y una sólida red de comunicaciones garantiza que quienes se encuentran en crisis puedan conectarse con la asistencia de manera rápida y eficiente. Agradezco la inversión de la gobernadora Hochul en los socorristas del condado de Monroe y su compromiso constante para crear un Nueva York más Seguro”.

La senadora estatal Samra Brouk dijo: “Nuestros socorristas están en la primera línea de nuestra comunidad, brindando servicios de emergencia a los residentes y familias necesitadas. Felicito a la gobernadora Hochul por otorgar más de 3 millones de dólares al condado de Monroe para fortalecer las comunicaciones de emergencia de los socorristas, de modo que puedan seguir brindando servicios vitales a nuestros vecinos”.

La senadora estatal Michelle Hinchey dijo: “Nuestra región ha enfrentado tormentas de hielo, emergencias por nieve, lluvias torrenciales e inundaciones. A pesar de todo, nuestros socorristas han respondido al llamado, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que tengan acceso a tecnología y equipos modernos que les permitan actuar con rapidez y eficacia para salvar vidas. Casi 5 millones de dólares llegarán a los condados de Columbia, Dutchess, Greene y Ulster para fortalecer nuestra infraestructura de comunicaciones de emergencia, y me enorgullece haber impulsado esta financiación. Agradezco a la gobernadora Hochul y al DHSES por su continua inversión en la seguridad de nuestras comunidades”.

La senadora estatal Lea Webb dijo: “Los servicios de comunicación de emergencia desempeñan un papel fundamental en la seguridad pública. Todos los neoyorquinos merecen la tranquilidad de saber que, al llamar al 911, la ayuda está lista y los servicios de emergencia cuentan con las herramientas necesarias para responder con rapidez y eficacia. Agradezco a la gobernadora Hochul estas inversiones cruciales en comunicaciones de emergencia, que fortalecerán la seguridad pública en nuestras comunidades. Esta financiación destinará aproximadamente 4,85 millones de dólares a los condados de Broome, Cortland y Tompkins para modernizar los sistemas de comunicación de emergencia, apoyar nuestros centros del 911 y garantizar que los servicios de emergencia puedan coordinarse a la perfección cuando cada segundo cuenta”.

La senadora estatal Patricia Fahy dijo: “Más de 3 millones de dólares llegarán al Distrito 46, abarcando nuestros tres condados, para garantizar que nuestros socorristas tengan acceso a equipos y tecnología modernos y de vanguardia que les permitan desempeñar su labor. Invertir en el éxito de nuestros socorristas fortalece nuestras comunidades, reduce los tiempos de respuesta y apoya a nuestros héroes locales. Mientras otros huyen del peligro, ellos se enfrentan a él, y esta financiación representa el compromiso del Estado de Nueva York con la excelencia en sus respectivos campos. Agradezco a la gobernadora Hochul, a la líder Andrea Stewart-Cousins y a mis colegas legisladores por su continuo apoyo a nuestros socorristas en todo el Estado de Nueva York y la Región Capital”.

La senadora estatal April N.M. Baskin dijo: “Nuestros socorristas merecen sistemas y tecnología de comunicaciones de vanguardia para realizar su trabajo de forma segura y proteger a nuestras comunidades. Agradezco a la gobernadora Hochul por destinar más de 3.2 millones de dólares al condado de Erie para fortalecer las comunicaciones de emergencia, porque cuando alguien llama al 911, cada segundo cuenta. Estas inversiones ayudarán a garantizar que nuestros policías, bomberos, personal de emergencias médicas y operadores del 911 cuenten con los recursos necesarios para responder a las emergencias de manera rápida y eficaz”.

El senador estatal Chris Ryan dijo: “Las comunicaciones de emergencia confiables son esenciales para proteger a nuestras comunidades y garantizar que los socorristas cuenten con las herramientas necesarias para realizar su trabajo de forma segura y eficaz. Los más de 3.5 millones de dólares proporcionados a los condados de Onondaga y Oswego fortalecerán nuestros centros de comunicaciones del 911 y les permitirán comunicarse con mayor eficiencia cuando cada segundo cuenta. Agradezco a la gobernadora Hochul por enviar estos recursos estatales a nuestras comunidades para apoyar a los hombres y mujeres que responden a la llamada todos los días”.

El senador estatal Jeremy Zellner dijo: “Cuando alguien llama al 911, espera que la ayuda llegue rápidamente, y nuestros socorristas merecen sistemas de comunicación fiables en los que puedan confiar cada vez que atienden una llamada. Esta financiación ayudará a las agencias locales a mantener su equipo actualizado y garantizará que puedan seguir colaborando cuando más se necesita. Agradezco el compromiso constante de la gobernadora Hochul de apoyar a nuestros socorristas y realizar las inversiones que contribuyen a la seguridad de nuestras comunidades.

El asambleísta J. Gary Pretlow dijo: “La financiación para fortalecer las comunicaciones de emergencia desempeña un papel fundamental en el apoyo a nuestros servicios de emergencia locales, al modernizar los sistemas de comunicación existentes y promover una mayor conectividad entre nuestras comunidades y sus socios. Como miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York, en representación del Distrito 89, me complace que el Condado de Westchester esté incluido, ya que esta financiación representa una inversión directa en las ciudades y pueblos donde vivimos y trabajamos”.

El asambleísta William Magnarelli dijo: “Las comunicaciones de emergencia confiables son la base de una respuesta eficaz ante emergencias, y esta importante inversión contribuirá a garantizar que nuestros policías, bomberos y personal de emergencia cuenten con las herramientas necesarias para proteger a nuestras comunidades. Felicito a la Gobernadora Hochul por priorizar estas mejoras cruciales, que fortalecerán la coordinación, mejorarán los tiempos de respuesta y harán de Nueva York un lugar más seguro”.

El asambleísta Al Stirpe dijo: “El anuncio de hoy sobre la financiación estatal garantizará la seguridad de nuestros valientes socorristas, muchos de los cuales son voluntarios dedicados que entregan su tiempo y energía a sus comunidades sin pedir nada a cambio. Al mejorar su capacidad de comunicarse de forma segura entre todos los servicios de emergencia, reforzamos eficazmente la seguridad pública y la respuesta ante crisis en todo el estado”.

La asambleísta Marianne Buttenschon dijo: “Agradezco a la Gobernadora su apoyo a los socorristas del condado de Oneida. Es fundamental que mejoren sus comunicaciones entre sí, especialmente durante una emergencia. Mi oficina ha recibido en numerosas ocasiones mensajes de los socorristas sobre la necesidad de modernizar el sistema de comunicaciones de emergencia, y esta financiación respaldará esos esfuerzos vitales”.

El asambleísta Chris Burdick dijo: “Agradezco que el condado de Westchester vaya a recibir 1,549,916 dólares en fondos para reforzar las comunicaciones de nuestros socorristas. Este ha sido un problema para muchos de los socorristas de mi distrito. Dependemos en gran medida de ellos y debemos proporcionarles todas las herramientas necesarias para que puedan ayudar a nuestras comunidades”.

La asambleísta Karen McMahon dijo: “Las comunicaciones de emergencia confiables salvan vidas, y esta inversión ayudará a nuestros socorristas a contar con las herramientas necesarias cuando cada segundo cuenta. Agradezco a la gobernadora Hochul por brindar esta importante financiación para fortalecer las comunicaciones de emergencia en todo el estado de Nueva York, incluyendo más de 2.7 millones de dólares aquí en el condado de Erie. Esto mejorará la tecnología y la infraestructura de las que dependen a diario la policía, los bomberos, los servicios médicos de emergencia y los operadores de despacho, lo que hará que nuestras comunidades sean más seguras y mejorará la coordinación durante las emergencias”.

La asambleísta Sarah Clark dijo: “Todos los días, nuestros socorristas responden a las llamadas en todo Nueva York sin dudarlo, y merecen las herramientas y la tecnología necesarias para realizar su trabajo de manera segura y eficaz. Las comunicaciones confiables son la base de toda respuesta a emergencias, ya que garantizan que los bomberos, la policía, el personal de servicios médicos de emergencia y los operadores de despacho puedan coordinarse y salvar vidas cuando cada segundo cuenta. Agradezco a la gobernadora Hochul por seguir invirtiendo en estos sistemas críticos, fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta a emergencias y ayudando a garantizar que los socorristas en Rochester y en todo el estado cuenten con los recursos necesarios para proteger a nuestras comunidades”.

El asambleísta Jon D. Rivera dijo: “Las comunicaciones de emergencia confiables salvan vidas. Ya sea una gran tormenta, una emergencia de seguridad pública o una llamada de auxilio rutinaria, los socorristas necesitan las herramientas y la tecnología para comunicarse sin problemas entre jurisdicciones. Esta inversión de 110 millones de dólares fortalecerá los sistemas locales de comunicaciones de emergencia, modernizará la infraestructura crítica y garantizará que los operadores y los socorristas cuenten con los recursos necesarios para proteger a nuestras comunidades. El estado de Nueva York está priorizando la seguridad pública y realizando inversiones que ayudarán a mantener a los neoyorquinos seguros cuando más lo necesiten”.

La asambleísta Dana Levenberg dijo: “Me complace enormemente ver que los condados de Westchester y Putnam han recibido casi 2.7 millones de dólares para apoyar las comunicaciones de emergencia de nuestros socorristas. Me enorgullece haber votado a favor de los presupuestos que otorgan estos fondos y agradezco a la gobernadora Hochul y a su administración su constante atención a las necesidades de seguridad pública de las comunidades de mi distrito”.

La asambleísta Gabriella Romero dijo: “Cada segundo cuenta cuando alguien llama al 911, y nuestros socorristas dependen de sistemas de comunicación confiables para realizar su trabajo de manera segura y eficaz. Esta inversión estatal de más de $2.4 millones para el condado de Albany ayudará a fortalecer las comunicaciones de emergencia, apoyará a nuestros operadores del 911 y garantizará que nuestras comunidades cuenten con los recursos que necesitan cuando más los necesitan. Agradezco a la gobernadora Hochul por seguir priorizando la seguridad de las comunidades en todo Nueva York”.

La asambleísta Paula Elaine Kay dijo: “Esta inversión en respuesta a emergencias tendrá un impacto inmediato en los ciudadanos de todo el estado. La comunicación es clave cuando ocurre un desastre, y es fundamental asegurar que nuestros socorristas estén preparados y equipados con las herramientas necesarias para garantizar que los neoyorquinos reciban la respuesta más rápida posible. Este es el tipo de inversión que nuestro estado necesita ahora y que nuestros ciudadanos merecen. Agradezco a la gobernadora Hochul esta inversión en respuesta a emergencias y creo que tendrá un impacto significativo en las comunidades de los condados de Sullivan y Orange”.

El asambleísta Noah Burroughs dijo: “Me entusiasma ver esta inversión en nuestras comunidades y agencias de seguridad pública. Nuestros socorristas son nuestra primera línea de defensa en situaciones de emergencia. Es fundamental que sigamos proporcionándoles el equipo y las herramientas necesarias para que realicen su trabajo de forma segura y eficaz”.

El asambleísta John T. McDonald III, RPh, dijo: “Esta financiación ayudará a garantizar que nuestros socorristas y profesionales del 911 en los condados de Albany, Rensselaer y Saratoga cuenten con la tecnología y los recursos necesarios para comunicarse de forma rápida y eficaz cuando cada segundo cuenta. Al invertir en sistemas de comunicación de emergencia más robustos y apoyar la transición al 911 de próxima generación, el estado de Nueva York está haciendo que nuestras comunidades sean más seguras, a la vez que proporciona a los socorristas las herramientas que necesitan para proteger a la ciudadanía. Agradezco a la gobernadora Hochul que siga priorizando estas inversiones cruciales en infraestructura de seguridad pública”.

El asambleísta Steve Stern dijo: “Esta importante subvención de 4,5 millones de dólares para los condados de Nassau y Suffolk proporcionará un apoyo muy necesario a nuestros heroicos socorristas al fortalecer las comunicaciones de emergencia, reducir los tiempos de respuesta, promover la coordinación y proteger a nuestras comunidades. Aplaudo a la gobernadora Hochul por priorizar esta importante iniciativa para nuestros socorristas, quienes velan por nuestra seguridad.

La asambleísta Judy Griffin dijo: “La seguridad pública es primordial y estas subvenciones son fundamentales para brindar la respuesta rápida necesaria a los servicios de emergencia. Agradezco esta financiación, ya que ayudará a las comunidades a las que sirvo a diario. Nuestros socorristas realizan una labor increíble y, con acceso a estos fondos, podrán mejorar la comunicación de las llamadas de emergencia y garantizar que los centros de llamadas y las instalaciones del 911 cuenten con los recursos vitales que necesitan. ¡Esta financiación puede salvar vidas! Aplaudo a la gobernadora Hochul por hacer que estos fondos estén disponibles y sean accesibles”.