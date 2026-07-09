Nimble.LA duplica nuevos negocios y crea Directorio y Consejo Asesor ante el auge de la IA

Nimble.LA Announces Board of Directors and Advisory Board

Nimble.LA duplica nuevos negocios y suma Directorio y Consejo Asesor para impulsar la implementación empresarial de IA segura y escalable.

La IA ya no se trata de potencial, sino de implementación efectiva. Las empresas necesitan liderazgo técnico para convertir iniciativas de IA en resultados medibles.” — Steve Sobolevsky, CEO

CALABASAS, CA, UNITED STATES, July 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- Ante el auge de la implementación de IA en las empresas, Nimble.LA duplica sus nuevos negocios y crea un Directorio y un Consejo Asesor

Nimble.LA, compañía tecnológica especializada en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, infraestructura en la nube e ingeniería de alto rendimiento, anunció hoy un crecimiento récord: en los últimos 12 meses duplicó los ingresos generados por nuevos negocios, debido al creciente interés de las empresas en implementar IA. La compañía también anunció la creación de su Directorio y de su Consejo Asesor, integrados por referentes de la industria del software empresarial, la infraestructura de IA, las operaciones y estrategias comerciales . Su conformación fortalecerá el trabajo que Nimble.LA viene realizando para ayudar a las organizaciones a integrar la inteligencia artificial en sus procesos y operaciones.

Se suman a Nimble.LA:

Thomas Swalla, Directorio

Cofundador y Managing Partner de IO Capital y ex CEO de Dotmatics, donde guió a la empresa por 14 adquisiciones antes de concretar la venta de la compañía a Siemens por USD 5.100 millones.

Marc Ladin, Consejo Asesor

Fundador de VoicePunch VC e inversor pionero en empresas de inteligencia artificial conversacional y generativa; cuyos emprendimientos en mensajería, seguridad y servicios de internet lograron una salida a bolsa (IPO) y a múltiples adquisiciones y fusiones exitosas, generando retornos por miles de millones de dólares para los inversores.

Marc Campbell, Consejo Asesor

CTO y cofundador de Replicated,cuya infraestructura hace posible la implementación de software en más de un tercio de las empresas que integran la lista Fortune 100.

En conjunto, aportan décadas de experiencia en la creación, financiamiento y expansión de las tecnologías, infraestructuras y empresas que hoy impulsan la adopción de inteligencia artificial en el mundo corporativo.

“La conversación sobre inteligencia artificial ya no gira en torno a su potencial, sino a cómo implementarla de manera efectiva”, afirmó Steve Sobolevsky, CEO de Nimble.LA. “Las empresas están bajo presión para transformar sus iniciativas de IA en sistemas que funcionen dentro del desarrollo de productos, sus equipos de ingeniería y sus operaciones. Eso exige mucho más que experimentar con nuevas herramientas: requiere liderazgo técnico, capaz de dar forma a una estrategia clara, tomar las decisiones correctas en cuanto a infraestructura y con la capacidad de llevar adelante cada proyecto hasta obtener resultados medibles. El crecimiento que estamos experimentando refleja justamente esa necesidad. Cada vez más organizaciones recurren a Nimble.LA para incorporar la IA de forma segura, escalable y alineada con las exigencias del entorno empresarial”.

Con la incorporación de Swalla, Ladin y Campbell, Nimble.LA suma experiencia estratégica y operativa en áreas clave como software empresarial, infraestructura de IA, desarrollo de compañías y estrategias de crecimiento. Su trayectoria escalando empresas tecnológicas será fundamental para acompañar la próxima etapa de expansión de Nimble.LA, en un contexto en el que cada vez más organizaciones buscan transformar sus iniciativas de inteligencia artificial en soluciones escalables y con impacto real en el negocio.

Acerca de Nimble.LA

Nimble.LA ayuda a las organizaciones a incorporar inteligencia artificial en todas las etapas del desarrollo de software: desde la planificación y la construcción de productos hasta las pruebas, la implementación y el escalamiento. Con experiencia en infraestructura en la nube, DevOps, Kubernetes y sistemas empresariales, Nimble.LA combina excelencia técnica y capacidad de ejecución para acompañar a empresas de todos los tamaños, desde startups en expansión hasta grandes organizaciones globales.

Contacto de prensa

Kimberly Robbins

kim@nimble.la

+1 973.908.1433

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