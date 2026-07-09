EMBRACE - de la proiect la model de politică publică în domeniul bunăstării emoționale a copiilor
EINPresswire.com/ -- România se confruntă cu o realitate pe care datele o confirmă și practica o trăiește zilnic: sistemul nu este pregătit să răspundă nevoilor de sănătate mintală ale copiilor. Potrivit UNICEF România, 1 din 4 elevi este în risc de a suferi de o problemă de sănătate mintală, o treime raportează anxietate frecventă, iar 1 din 4 are gânduri sau comportamente de autovătămare. În acest context, proiectul EMBRACE - Empower and Build Resilience at Children - și-a propus să construiască un răspuns concret, testat și scalabil: un model de intervenție școlară pentru bunăstarea emoțională a copiilor din comunități vulnerabile din regiunea Nord-Est a României.
18 luni. Un consorțiu. Un model.
Implementat între ianuarie 2025 și iunie 2026, cu un buget de 465.667,67 € finanțat de Comisia Europeană prin programul CERV-CHILD 2024, proiectul EMBRACE a fost coordonat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany (FSSB) https://bethany.ro/ , Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) https://fsc.ro/ , Asociația “Bună Ziua, Copii din România” (BZRO) https://www.bunaziuacopii.ro/ , Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) https://fonpc.ro/ și Evolutionary Archetypes Consulting SL (EAC), (Spania) https://ea.consulting/ , cu sprijinul partenerilor asociați: ISJ Iași și Vaslui, CJRAE Iași și Vaslui, DGASPC Bacău, autorități locale din comunitățile pilot și cele 10 școli pilot din județele Iași, Bacău și Vaslui.
În cele 18 luni de implementare, proiectul a dezvoltat și testat un curriculum structurat pe cinci module dedicate bunăstării emoționale: sănătatea fizică, bunăstarea cognitivă, gestionarea emoțiilor, valori și identitate, relaționare și integrare socială, cu câte 15 sesiuni adaptate pentru fiecare nivel școlar: primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și liceal (15-18 ani).
Cifrele de impact ale programului:
● 528 de copii au parcurs succesiv cele 5 module, în 10 școli din comunități urbane mici și rurale;
● 374 de părinți implicați în sesiuni de alfabetizare emoțională;
● 140 de specialiști formați în susținerea sănătății mintale, a bunăstării și a rezilienței copiilor și în protecția copilului;
● Toolkit-ul de resurse EMBRACE care conține 45 de lecții de educație pentru sănătatea mintală și peste 60 de materiale multimedia pentru toate vârstele școlare;
● 38.000+ de persoane atinse prin instrumentele de social media și campania online #DESCOPERĂEMOȚIILE;
● Campanii de conștientizare pe tema stării de bine, susținute de copii în toate cele 10 școli partenere.
Forumul Copiilor și Tinerilor EMBRACE - București, octombrie 2025
Unul dintre momentele importante ale proiectului a fost Forumul Copiilor și Tinerilor EMBRACE, desfășurat la București în perioada 17-18 octombrie 2025. Peste 130 de copii și tineri din Iași, Bârlad, Bacău, Brașov, Petroșani și București s-au reunit pentru a aborda provocările tot mai acute legate de sănătatea mintală a tinerilor.
Evenimentul, un mecanism real de participare civică s-a finalizat cu o scrisoare deschisă adresată de către copii Președintelui României, Prim-ministrului României, Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului Sănătății, cu patru propuneri cheie:
● Un plan național pe 3 ani pentru sănătatea mintală a copiilor în școli - cu buget, responsabilități clare și ținte măsurabile.
● Patru măsuri minime garantate în acest an: formare pentru profesori, acces la consiliere, procedură anti-bullying funcțională și cel puțin o măsură de participare activă a copiilor.
● Raportare publică anuală din partea Primului Ministru - ce s-a făcut, unde și cu ce rezultate.
● Participarea constantă a copiilor în monitorizarea și îmbunătățirea politicilor - copiii nu sunt doar beneficiari, ci agenți ai schimbării.
Conferința Regională EMBRACE - Iași, 14 mai 2026
Pe 14 mai 2026, la Hotel Unirea din Iași, a avut loc Conferința Regională EMBRACE - un spațiu de dialog deschis despre bunăstarea emoțională a copiilor din România. Peste 100 de specialiști din educație, sănătate mintală, protecția copilului, mediul academic și sectorul ONG au participat la dezbateri structurate în paneluri tematice, alături de reprezentanți ai autorităților centrale și locale și de tineri.
Conferința a evidențiat trei fracturi sistemice majore:
1. Lipsa unei strategii naționale integrate pentru bunăstarea emoțională a copilului;
2. Insuficienta pregătire a cadrelor didactice pentru rolul de primă linie de sprijin;
3. O cultură școlară care nu tratează siguranța emoțională ca o condiție a învățării.
Cel mai puternic mesaj al zilei a venit de la tinerii prezenți în sală: „Vrem să fim nu doar auziți, ci și ascultați."
De la pilot la politică publică
EMBRACE nu este o intervenție punctuală. Este un cadru coerent, construit ca să poată trece de la pilot la politică publică, cu recomandări concrete adresate Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, autorităților locale și partenerilor europeni, organizate în jurul a patru direcții: recunoaștere instituțională, finanțare sustenabilă, participarea copiilor și abordare intersectorială.
„Bunăstarea emoțională a copilului nu aparține unui singur domeniu și nu poate fi construită de un singur actor. EMBRACE a demonstrat că experiențele, practicile și soluțiile există deja - în școli, în organizații, în comunități. Ce lipsește este cadrul comun care să le conecteze și voința instituțională de a le transforma în politici publice sustenabile.", a declarat Beatrice Darie, Director de Programe, Fundația Serviciilor Sociale Bethany.
Resursele dezvoltate în cadrul proiectului - materiale educaționale, ghiduri și instrumente pentru profesori, consilieri și părinți - sunt disponibile pe www.embrace-future.eu.
Contact presă:
Beatrice Darie – Director Programe, Fundația Serviciilor Sociale Bethany
beatrice.darie@bethany.ro | +40 742 208 223
Agenție finanțatoare: EACEA - European Education and Culture Executive Agency
Află mai multe despre EMBRACE: www.embrace-future.eu
Proiect: 101190161 — EMBRACE — CERV-2024-CHILD
Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Katharina Haberl
18 luni. Un consorțiu. Un model.
Implementat între ianuarie 2025 și iunie 2026, cu un buget de 465.667,67 € finanțat de Comisia Europeană prin programul CERV-CHILD 2024, proiectul EMBRACE a fost coordonat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany (FSSB) https://bethany.ro/ , Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) https://fsc.ro/ , Asociația “Bună Ziua, Copii din România” (BZRO) https://www.bunaziuacopii.ro/ , Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) https://fonpc.ro/ și Evolutionary Archetypes Consulting SL (EAC), (Spania) https://ea.consulting/ , cu sprijinul partenerilor asociați: ISJ Iași și Vaslui, CJRAE Iași și Vaslui, DGASPC Bacău, autorități locale din comunitățile pilot și cele 10 școli pilot din județele Iași, Bacău și Vaslui.
În cele 18 luni de implementare, proiectul a dezvoltat și testat un curriculum structurat pe cinci module dedicate bunăstării emoționale: sănătatea fizică, bunăstarea cognitivă, gestionarea emoțiilor, valori și identitate, relaționare și integrare socială, cu câte 15 sesiuni adaptate pentru fiecare nivel școlar: primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și liceal (15-18 ani).
Cifrele de impact ale programului:
● 528 de copii au parcurs succesiv cele 5 module, în 10 școli din comunități urbane mici și rurale;
● 374 de părinți implicați în sesiuni de alfabetizare emoțională;
● 140 de specialiști formați în susținerea sănătății mintale, a bunăstării și a rezilienței copiilor și în protecția copilului;
● Toolkit-ul de resurse EMBRACE care conține 45 de lecții de educație pentru sănătatea mintală și peste 60 de materiale multimedia pentru toate vârstele școlare;
● 38.000+ de persoane atinse prin instrumentele de social media și campania online #DESCOPERĂEMOȚIILE;
● Campanii de conștientizare pe tema stării de bine, susținute de copii în toate cele 10 școli partenere.
Forumul Copiilor și Tinerilor EMBRACE - București, octombrie 2025
Unul dintre momentele importante ale proiectului a fost Forumul Copiilor și Tinerilor EMBRACE, desfășurat la București în perioada 17-18 octombrie 2025. Peste 130 de copii și tineri din Iași, Bârlad, Bacău, Brașov, Petroșani și București s-au reunit pentru a aborda provocările tot mai acute legate de sănătatea mintală a tinerilor.
Evenimentul, un mecanism real de participare civică s-a finalizat cu o scrisoare deschisă adresată de către copii Președintelui României, Prim-ministrului României, Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului Sănătății, cu patru propuneri cheie:
● Un plan național pe 3 ani pentru sănătatea mintală a copiilor în școli - cu buget, responsabilități clare și ținte măsurabile.
● Patru măsuri minime garantate în acest an: formare pentru profesori, acces la consiliere, procedură anti-bullying funcțională și cel puțin o măsură de participare activă a copiilor.
● Raportare publică anuală din partea Primului Ministru - ce s-a făcut, unde și cu ce rezultate.
● Participarea constantă a copiilor în monitorizarea și îmbunătățirea politicilor - copiii nu sunt doar beneficiari, ci agenți ai schimbării.
Conferința Regională EMBRACE - Iași, 14 mai 2026
Pe 14 mai 2026, la Hotel Unirea din Iași, a avut loc Conferința Regională EMBRACE - un spațiu de dialog deschis despre bunăstarea emoțională a copiilor din România. Peste 100 de specialiști din educație, sănătate mintală, protecția copilului, mediul academic și sectorul ONG au participat la dezbateri structurate în paneluri tematice, alături de reprezentanți ai autorităților centrale și locale și de tineri.
Conferința a evidențiat trei fracturi sistemice majore:
1. Lipsa unei strategii naționale integrate pentru bunăstarea emoțională a copilului;
2. Insuficienta pregătire a cadrelor didactice pentru rolul de primă linie de sprijin;
3. O cultură școlară care nu tratează siguranța emoțională ca o condiție a învățării.
Cel mai puternic mesaj al zilei a venit de la tinerii prezenți în sală: „Vrem să fim nu doar auziți, ci și ascultați."
De la pilot la politică publică
EMBRACE nu este o intervenție punctuală. Este un cadru coerent, construit ca să poată trece de la pilot la politică publică, cu recomandări concrete adresate Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, autorităților locale și partenerilor europeni, organizate în jurul a patru direcții: recunoaștere instituțională, finanțare sustenabilă, participarea copiilor și abordare intersectorială.
„Bunăstarea emoțională a copilului nu aparține unui singur domeniu și nu poate fi construită de un singur actor. EMBRACE a demonstrat că experiențele, practicile și soluțiile există deja - în școli, în organizații, în comunități. Ce lipsește este cadrul comun care să le conecteze și voința instituțională de a le transforma în politici publice sustenabile.", a declarat Beatrice Darie, Director de Programe, Fundația Serviciilor Sociale Bethany.
Resursele dezvoltate în cadrul proiectului - materiale educaționale, ghiduri și instrumente pentru profesori, consilieri și părinți - sunt disponibile pe www.embrace-future.eu.
Contact presă:
Beatrice Darie – Director Programe, Fundația Serviciilor Sociale Bethany
beatrice.darie@bethany.ro | +40 742 208 223
Agenție finanțatoare: EACEA - European Education and Culture Executive Agency
Află mai multe despre EMBRACE: www.embrace-future.eu
Proiect: 101190161 — EMBRACE — CERV-2024-CHILD
Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Katharina Haberl
EA Consulting
+34 93 309 7909
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