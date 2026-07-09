Investor10 lance sa version française et poursuit son expansion internationale

La version française d’Investor10 (FreePik)

Investor10 lance sa plateforme en français pour faciliter l’accès aux données financières et aux outils d’analyse pour les investisseurs français.

PARIS, FRANCE, July 9, 2026 / EINPresswire.com / -- Investor10 annonce le lancement de sa plateforme en français dans le cadre de sa stratégie d’expansion internationale, avec l’objectif de faciliter l’accès aux données financières, aux outils d’analyse et aux ressources de suivi de portefeuille pour les investisseurs en France.Ce lancement intervient dans un environnement de marché de plus en plus influencé par les taux d’intérêt, l’inflation, les décisions des banques centrales et l’évolution rapide des performances des marchés actions mondiaux. Dans ce contexte, les investisseurs recherchent des solutions capables de centraliser l’information financière, de comparer les actifs et de suivre leurs portefeuilles de manière plus structurée.La version française d’Investor10 donne accès à des données de marché, des analyses en temps réel, des graphiques, des outils de comparaison, des ressources de suivi de portefeuille et des fonctionnalités fondées sur la technologie pour soutenir la recherche financière. La plateforme est conçue pour aider les utilisateurs à interpréter des informations complexes et à évaluer les actifs à travers un cadre plus clair et mieux organisé.Une plateforme conçue pour démocratiser l’accès aux données financièresInvestor10 réunit dans un même environnement des outils généralement associés à des processus avancés d’analyse financière, notamment le suivi des marchés en temps réel, l’analyse d’actifs, les données historiques et les ressources de gestion de portefeuille.« Notre objectif est de démocratiser l’accès à une information financière de qualité », a déclaré Marcos Magalhães, fondateur d’Investor10. « Le lancement de la plateforme en français représente une étape importante pour mettre les données, la technologie et les outils d’analyse à la disposition de nouveaux investisseurs sur les marchés internationaux. »En centralisant les données financières, les outils de portefeuille et les ressources analytiques, Investor10 cherche à réduire la fragmentation de l’information et à améliorer la manière dont les investisseurs interagissent avec les données de marché.Accompagner les investisseurs dans un marché de plus en plus sensible aux donnéesLa plateforme arrive sur le marché français à un moment où les décisions de politique monétaire, les indicateurs macroéconomiques et les changements d’anticipations des investisseurs exercent une influence importante sur les marchés actions.Les signaux envoyés par des institutions telles que la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne continuent d’avoir un impact sur les marchés, en particulier dans les secteurs sensibles aux perspectives de croissance, aux conditions de financement et à l’évolution des taux d’intérêt.Investor10 propose des outils de suivi macroéconomique, des données de marché en temps réel et des ressources d’analyse conçues pour aider les utilisateurs à suivre plus clairement les conditions financières. Ces fonctionnalités visent à soutenir la recherche et le suivi des marchés, sans remplacer l’analyse indépendante de chaque investisseur.À mesure que les marchés réagissent plus rapidement aux publications économiques et aux anticipations de politique monétaire, les plateformes capables d’organiser l’information dans un format plus accessible deviennent de plus en plus pertinentes pour les investisseurs particuliers comme pour les professionnels.Expansion internationale et accès au marché françaisLe lancement de la version française s’inscrit dans la stratégie internationale d’Investor10 visant à élargir l’accès aux outils d’analyse financière dans différentes régions.La plateforme a été développée autour de principes de scalabilité, d’accessibilité et de simplicité d’utilisation, avec des ressources adaptées à des investisseurs présentant différents niveaux d’expérience. Son interface réunit données de marché, analyses et outils de suivi de portefeuille, permettant aux utilisateurs de consulter des actifs et d’évaluer l’information financière depuis un environnement centralisé.En combinant des technologies avancées avec une expérience utilisateur intuitive, Investor10 entend soutenir une approche plus structurée de la recherche financière et du suivi des investissements.Des données sectorielles et régionales pour une vision plus complèteInvestor10 fournit également des données de performance sectorielle et régionale afin d’aider les utilisateurs à suivre l’évolution de différents marchés, secteurs et zones géographiques. Ces ressources peuvent être utiles aux investisseurs qui souhaitent comparer les opportunités, observer les changements de dynamique sectorielle et comprendre comment les marchés mondiaux réagissent aux évolutions économiques.Les ressources analytiques de la plateforme permettent de consulter les données de performance, de comparer les actifs et de suivre les tendances de marché sans dépendre de sources dispersées. Cette approche favorise un processus d’analyse davantage fondé sur les données, en particulier dans les périodes de volatilité et de changement macroéconomique.Favoriser une nouvelle étape de l’investissement fondé sur les donnéesAvec le lancement de sa plateforme en français, Investor10 renforce son positionnement en tant que fintech orientée vers les données, l’analyse financière et le suivi des investissements.La société combine des modèles soutenus par la technologie, des données de marché en temps réel et des ressources d’analyse globale afin d’aider les utilisateurs à naviguer dans un environnement financier de plus en plus complexe. Plutôt que de remplacer l’analyse indépendante, la plateforme vise à fournir une information structurée et une meilleure visibilité sur les portefeuilles et les marchés.Alors que les marchés mondiaux continuent d’évoluer, Investor10 souhaite offrir aux investisseurs des outils accessibles pour suivre les données financières, comparer les actifs et surveiller leurs portefeuilles de manière plus organisée et analytique.À propos d’Investor10Investor10 est une plateforme de technologie financière qui fournit des données de marché, des outils d’analyse et des ressources de suivi de portefeuille aux investisseurs opérant sur différentes classes d’actifs.Fondée au Brésil et engagée dans une expansion internationale, Investor10 propose des informations de marché en temps réel, des analyses avancées et des outils de recherche financière conçus pour soutenir une prise de décision fondée sur les données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur investor10.com/fr/.AvertissementInvestor10 est un fournisseur de données financières et d’outils analytiques. La société n’agit pas en tant que conseiller en investissement agréé, courtier, intermédiaire financier ou dépositaire d’actifs. Les informations, analyses en temps réel et modèles prédictifs disponibles sur la plateforme sont fournis exclusivement à des fins informatives et éducatives, et ne constituent pas un conseil financier professionnel, une recommandation d’investissement ou une offre d’achat ou de vente de titres financiers.Les modèles fondés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique reposent sur des données historiques et des algorithmes probabilistes ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investor10 ne garantit pas l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité permanente des données, ni le succès d’une stratégie d’investissement dérivée de l’utilisation de ses outils.Les utilisateurs doivent effectuer leurs propres recherches indépendantes et consulter un professionnel financier qualifié avant de prendre toute décision d’allocation d’actifs ou d’investissement. Investor10 ne pourra être tenue responsable des pertes financières ou dommages résultant de l’utilisation de la plateforme ou des informations contenues dans ce communiqué.

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