Evite multidões e economize até R$ 800: KAYAK revela a melhor época para visitar os parques temáticos da Flórida

O KAYAK revela a melhor maneira de economizar em voos, hotéis e aluguel de carros na Flórida este ano. Anote aí!

SãO PAULO, BRAZIL, July 21, 2026 / EINPresswire.com / -- Viajar fora da alta temporada pode representar uma economia de até R$ 800 nas passagens aéreas, dependendo do período escolhido. E isso sem considerar outras vantagens, como temperaturas mais amenas e parques menos movimentados.Um novo guia do KAYAK , um dos principais buscadores de viagens do mundo, reúne dados sobre o comportamento e os principais desafios dos brasileiros que visitam os parques temáticos da Flórida e revela quais são as melhores épocas para economizar em passagens aéreas, hospedagem e aluguel de carros.Uma pesquisa realizada pelo KAYAK com 2.000 brasileiros mostra o que realmente motiva a visita aos parques:- 41% afirmam que o principal motivo da viagem é aproveitar momentos em família;- 22% viajam exclusivamente pela diversão;- 14% buscam as atrações mais radicais;- 13% são atraídos pela atmosfera dos parques;- 10% apontam a nostalgia como principal razão para a viagem.57% dos brasileiros entrevistados pelo KAYAK dizem que nada estraga uma visita a um parque temático como uma fila longa.Para 57% dos entrevistados, as longas filas são a maior frustração durante uma visita aos parques temáticos. Na sequência aparecem o alto custo de ingressos e alimentação (34%), a sensação de não conseguir aproveitar todas as atrações disponíveis (16%) e a espera por uma mesa nos restaurantes (15%).Embora um terço dos entrevistados afirme que escolher datas estratégicas é uma das melhores formas de aproveitar mais os parques, muitos ainda não sabem quais períodos oferecem as melhores oportunidades.KAYAK mostra quais meses ajudam a economizar em passagens e evitar multidões.Segundo a análise de preços do KAYAK, fugir das férias escolares pode representar uma economia significativa para quem pretende visitar a Flórida no segundo semestre de 2026.Para quem pode viajar fora da alta temporada, agosto, outubro e novembro concentram as menores tarifas médias para Orlando. Agosto é o mês mais barato para viajar, com tarifa aérea média de R$ 3.354, seguido por outubro (R$ 3.573) e novembro (R$ 3.526). Além dos preços mais baixos, esse período costuma oferecer temperaturas mais amenas, tornando a viagem mais confortável . Em comparação, a tarifa média sobe para R$ 3.957 em julho e pode chegar a R$ 4.150 em dezembro.Já para Miami, novembro desponta como a melhor opção para economizar. O mês registra a menor tarifa aérea média do período, de R$ 3.477. Em comparação, julho concentra as tarifas mais altas, com passagens custando, em média, R$ 4.430.Para quem planeja alugar um carro, novembro também oferece bons preços. Durante o mês, as diárias médias de locação ficam em torno de R$ 180 em Orlando e R$ 230 em Miami.Escolher períodos com diárias mais baixas também pode ajudar a reduzir os custos com hospedagem. Por isso, vale a pena acompanhar os preços médios por noite ao longo do restante do ano.A análise mostra que a estratégia de viajar fora da alta temporada também faz diferença na reserva de hotéis. Julho continua sendo o mês mais caro em toda a Flórida, com diárias médias chegando a R$ 732. Em contrapartida, agosto (R$ 556) e novembro (R$ 585) apresentam tarifas bem abaixo do pico registrado em julho.Em Orlando, especificamente, o mês de outubro se destaca por oferecer tarifas de hospedagem mais baixas do que as praticadas no fim do ano e por coincidir com o feriado de Nossa Senhora Aparecida; em 2026, a data cairá em uma segunda-feira, o que pode representar uma excelente oportunidade para uma viagem."Sabemos que uma viagem aos parques temáticos da Flórida costuma ser uma experiência compartilhada com a família ou amigos, o que torna o planejamento financeiro ainda mais importante. Ao reunir dados de comportamento e informações sobre a variação de preços ao longo do ano, oferecemos aos viajantes informações e dicas práticas que podem ajudá-los a economizar e a tomar decisões com mais confiança", diz Carolina Montenegro, Vice-Presidente Sênior de Marca Global & Marketing B2B do KAYAK.Para acompanhar essas oscilações tanto na hospedagem como nos voos, o KAYAK recomenda o uso dos Alertas de Preço, ferramenta disponível no site e aplicativo do buscador que envia notificações quando há queda nas tarifas para rotas específicas.Planejamento também passa pela gastronomia.Além dos parques e da hospedagem, saber onde comer pode tornar a experiência mais gostosa, literalmente. Em parceria com a OpenTable , o KAYAK reuniu sugestões de restaurantes em Orlando com refeições de até R$150 por pessoa, incluindo opções voltadas para famílias com crianças e grupos.Entre os destaques estão o Dave & Buster's e o Maggiano's Orlando, na região da International Drive; o Adega Gaucha Kissimmee e o Kobe Japanese Steakhouse, em Kissimmee; além do Ovation Bistro & Bar e do Eleven at Reunion Resort, em Davenport.###Insights da pesquisaO KAYAK realizou uma pesquisa online com a The Ripple Effect entre 2.000 adultos (18+) no Brasil que viajaram a lazer dentro ou fora do país nos últimos 1-2 anos e que também pretendem viajar nos próximos 12 meses. O trabalho de campo foi realizado entre 15 e 18 de maio de 2026.MetodologiaA metodologia completa está disponível na página do guia.Sobre o KAYAKKAYAK, parte da BOOKING HOLDINGS Inc. (NASDAQ: BKNG), é um buscador de viagens com mais de 10 anos de atuação no Brasil. Com bilhões de buscas em sua plataforma, ajudam as pessoas a encontrarem voos, hospedagens, aluguel de carros e pacotes de férias. O aplicativo do KAYAK visa facilitar o planejamento de viagens em iOS e Android. Para mais informações, basta acessar KAYAK.com.br

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